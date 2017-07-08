Компартия Греции: Зачистка политической и профсоюзной сцены в Казахстане в интересах капитала

2 июля в центральном органе Коммунистической партии Греции «Ризоспастис» вышла статья о процессах декоммунизации в Казахстане, которые происходят параллельно с уничтожением социальных и политических прав граждан, с ликвидацией профсоюзов и прав трудящихся на проведение забастовок, митингов и создание своих объединений. Также в статье раскрывается и провокаторская сущность псевдо организаций таких как «Коммунистическая Народная Партия Казахстана» (КНПК) и профсоюз «Аманат», созданных властями, чтобы вводить в заблуждение рабочих и простых казахстанцев, а также международное профсоюзное и коммунистическое движение.

http://www.rizospastis.gr/story.do?id=9420432

Известно, что целью политических сил, которые преобладали после контрреволюции в бывшем Советском Союзе стали памятники советского периода. В Украине мы увидели всю ненависть реакционных сил — которые возникли при поддержке ЕС, США, НАТО – выразившиеся в разрушении памятников Ленину, как по всей стране, так и в самом центре Киева. Несколько лет назад, грузинские власти «отличились», взорвав (!) Центральный антифашистский монумент в Тбилиси. Действительно, эта кампания достигла своего апогея в странах Балтии, где уничтожены вся символика СССР и антифашистские памятники, и наоборот возведены памятники местным нацистам, представленные пропагандой в качестве «патриотов».

Вся эта «кампания» отражает классовую ненависть буржуазии к социализму и является частью достижения политических целей, которые направлены на формирование своих собственных условий для усвоения людьми и особенно молодежью, реакционных идеологий, стирая историю, заглушая героические традиции коммунистического и рабочего движения, в результате чего изменяются муниципальные стандарты в угоду новой идеологии. От этой «охоте на памятники» пострадала и Россия. Характерно, что в 2013 году у стен Кремля был «Обелиск революционеров», колонна с именами выдающихся революционеров, который был установлен в 1918 году большевиками, и вместо обелиска был помещен монумент с именами царей династии Романов.

Казахстан в «охоте» на советские памятники

Исходя из этого общая картина характерна и для Казахстана, где происходит значительное сокращение социальных и демократических прав, вне закона Коммунистическая партия Казахстана, происходит постоянный отказ в регистрации деятельности Социалистического Движения Казахстана, преследуются и брошены в тюрьму те, кто борется против реакционных государственных законов, и те , кто мобилизовал людей против продажи общественной земли, кто выступает против кровавых подавлений забастовок, как это произошло несколько лет назад в городе Жанаозене в то время как внутри страны за полгода власти закрыли 400 профсоюзов на основе нового недемократического закона о профсоюзах.

Таким образом, можно сказать, что рядом с непопулярными законами и запретами пришлось добавить уничтожение советских памятников. 22 мая в Уральске Казахстан, власти снесли памятник Mаншук Маметовой, Героя Советского Союза, убитой в бою с фашистами в 1943 году. Впечатляющий памятник 5 метров была возведен в центре города в советские времена. Власти арестовали в тот день Терновскую Оксану, члена запрещенной Коммунистической партии Казахстана, которая вышла на пикет с ручным транспарантом, на котором было написано: «руки прочь от памятника Героя Советского Союза М. Маметовой», протестуя против демонтажа памятника. Как отмечается в заявлении Социалистического движения Казахстана, это не первый советский памятник, который разрушала власть.

Продолжение «перекройки» политической сцены

Нынешние господствующие силы Казахстана, в попытке погасить не только исторические, но и политическую и культурную память советского социализма, заявили, что к 2025 году страна полностью перейдет на латинский алфавит. Это просто означает, что миллионы книг, написанных в советский период на казахском языке, но на кириллице, станут недоступными, особенно для молодого поколения, которое в будущем не будет их читать.

Но изобретательность казахских властей находит свое отражение не только в запретах, но они «отрываются» на всём, в чем они находят препятствие, даже в кириллической письменной форме, за исключением того, что выше также дан «сигнал на отлучение» от сегодняшней капиталистической России.

Режим Назарбаева тем временем усиливается и … «перекраивает» политическую надстройку. Таким образом, ликвидировали старейшую Коммунистическую партию Казахстана, по закону не дают разрешение на регистрацию Социалистического Движения Казахстана, создали «свою» марионеточную коммунистическую партию под названием «Коммунистическая народная партия Казахстана», являющееся «левой подпоркой» режима. В то время когда происходит запрет десятков профсоюзов, когда жестоко подавляются любые трудовые конфликты и попытки мобилизации населения, власти дали разрешение на создание нового «профсоюза» «Аманат», зарегистрированного в рекордно короткие сроки, даже в то время когда на тюремные сроки были осуждены известные профсоюзные деятели нефтяников Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов.

Глава нового профсоюза «Аманат» Андрей Пригорь, представитель в Казахстане международной троцкистской организации «Комитет за Рабочий Интернационал» (КРИ), который помимо защиты назарбаевского режима, стал известен и за поддержку вооруженных националистических групп в Украине. В последнее время, объясняя, почему местным провластным СМИ причину создания нового профсоюза, Андрей Пригорь сказал: «Причина создания нашей ассоциации является то, что все существующие организации по существу неудовлетворительно решают проблемы, возникающие в промышленности, на крупных предприятиях, и так, что ситуация доходит до кипения (…) незнание закона со стороны работодателя ухудшается еще больше ситуацию. (…) Таким образом, это приводит к забастовкам и голодовкам. Мост между работником и работодателем, практически отсутствует. Существующие профсоюзы не принимают меры по предотвращению конфликтов».

Таким образом, здесь роль нового «профсоюза» и сводится к тому, чтобы стать «мостом» для «социального диалога» и взять на себя роль «миротворца» с целью недопущения рабочего забастовочного движения.

Профсоюз «Жанарту», которая многие годы не может получить регистрацию от властей Казахстана, после этого и обратилась к работникам по добыче нефти, металлургам и шахтерам, призывая: «Не верьте провокаторам, работающим в интересах работодателей и властей и призывает организовываться и бороться против псевдопрофсоюза, созданного самим режимом, для защиты своих интересов».