Близ Ленинаула потерпел обвальное фиаско неофеодализм кадыровского издания в лице Даудова

Дагестанцы закидали камнями чеченского спикера Магомеда Даудова - одного из ближайших соратников главы Чечни Рамзана Кадырова, который приехал решать приграничный конфликт около села Ленинаул.

"Кавказский узел" сообщает, что конфликт начался с того, что силовики перекрыли въезд в Дагестан в районе села Ленинаул из-за информации о готовящемся сходе чеченской общины. В начале 90-х село почти вернули Чечне, но процесс застопорился из-за дефицита средств на отселение аварцев - народности, традиционно проживающей в горном Дагестане.

Въезд был перекрыт вечером 7 июля, когда группа жителей Ленинаула чеченской национальности возвращалась из Чечни, куда выехала для поиска поддержки в конфликте с аварцами. Собрали 30 автомобилей, которые остановили на посту.

С дагестанской стороны на место прибыли группы молодых людей из Хасавюрта. Из-за того, что въезд и выезд в Казбековский район был перекрыт, на въезде в село образовалась пробка.

Житель села рассказал "Кавказскому узлу", что на пост при въезде в Ленинаул приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов (Лорд). Когда его кортеж пытался развернуться и отъехать от поста, в его сторону полетели камни из толпы. Охрана в ответ начала стрелять в воздух.

После этого на место столкновения приехал министр энергетики и транспорта Дагестана Сайгитпаша Умаханов и представители силовых структур республики. Представители дагестанских и чеченских властей встретились, потом отправились сначала в мечеть, а затем - в администрацию села.

Там чиновники обеих республик поблагодарили местных жителей за то, что они не поддались на провокацию и не допустили дальнейшей эскалации конфликта, рассказал житель села Ахмед, присутствовавший на этой встрече. "Нас призвали сохранять добрососедские отношения и проявлять уважение к друг другу", - сообщил Ахмед.

Глава администрации села Малик Батилгереев подтвердил сообщения о конфликте. Он заявил, что произошла провокация, инициаторы которой пытались "поднять шум и привлечь внимание..., но ожидаемого результата не получили".

Ленинаул - проблемное дагестанское село, ставшее ареной для регулярных конфликтов между чеченцами и проживающими в Дагестане лакцами и аварцами. Село, которое ранее называлось Акташ-Аух, до 1944 года входило в состав Ауховского района, преимущественно населенного чеченцами. В 1944 году на освободившиеся после выселения в Среднюю Азию чеченцев территории насильственным путем с обжитых мест были депортированы аварцы из разных сел Казбековского района. Район получил название Новолакского с административным центром в одноименном селе. Чеченцы добиваются восстановления Ауховского района в Дагестане. В июле 1991 года III съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района. Однако оно оказалось не выполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения из этих мест лакцев.

От редкции: Конфликт, способный дать новый "Карабах" там, где всё считалось замирённым по-путински. Но что-то не работает: да, не хватает средств-с, везде не хватает, кризис. Уперевшись в монетизацию всего - режим Путина порождает новые межнациональные конфликты на пустом, казалось бы, месте. Вот у Абрамовича хватило средств на выселение с Севера тех, кто его в СССР осваивал - а тут не хватет. И ведь вроде делают-то всё по рецепту - помолились вместе Аллаху, пошли к властям, а всё равно дружбы народов не получается. Может, подсказка в самом названии - Ленинаул? Да-да, Владимир-то Ильич знал, какие надо базовые экономические и социальные моменты поменять, чтобы подобных конфликтов не было в принципе, и чтобы, как сейчас, феодально раздраболенные племена спаять в единство социалистического советского народа-созидателя. Вот потому его именем называли не только улицы, но и населённые пункты. Великий Ленин и тут путь озарил - путь в будущее без хозяев и рабов, где вузы, здравоохранение, всё бесплатное и принципиально для всех - только объединяет, а имущественные, собственнические источники конфликтов устранены.

Что же произошло в 90-х, в период "пришествия моджахедов" туда, откуда из центра, из Москвы (что принципиально!) была выкорчевана советская идеология дружбы народов, пролетарского интернационализма? Там волею Аллаха выросли прежние общественные отношения - под щедрым "поливом" реставрации частной собственности и тэйпово-кровных связей. Да, мир в Чечне был в первую очередь компромиссом московских нефтяников и местных, которые дрались меж собой. Как бы крупный феодал-федерал (царь) предложил лантифундистам жить в его империи, с соответствующим содержанием и землеотведением. Так родился неофеодализм, отличающийся от прежнего, досоветского, той инфраструктурой, которая осталась в наследство от СССР. А инфраструктура делает порой то, чего не могут социальные институты - если её не разбомбили дотла, как в Грозном, например. И вот она, воистину говорящая и светлым путём из феодального позапрошлого выманивающая топонимика - укоряет ланифундистов и их клевретов. Но рецепта мира у них нет, значит будет война. Замирение по-путински, то есть в сторону социального регресса и легализации феодального реванша под осеняющим оный двуглавым орлом - не удалось. Социалистическая собственность, уравнивающая народы, объединяющая аулы в колхозы, дома культуры вместо мечетей - вот что было бы ключом к миру народов. Но от такого статуса и направления социального развития нынешние неофеодалы макисмально далеки, и сбросить их власть в состоянии разве что "человек с камнем" - даже не с ружьём, а именно с камнем, поскольку именно туда отпЯтилось общество за кратчайшие 30 лет постсоветских.

Д.Ч.

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