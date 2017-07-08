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Московский листок

У Трампов по-семейному, по-империалистски заведено подменять отца-президента на самитах

Опубликовано 08.07.2017 в разделе комментариев 1

сша империализм позор социальныйрегресс двадцатка
У Трампов по-семейному, по-империалистски заведено подменять отца-президента на самитах

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заменила его за столом "двадцатки", когда он в субботу ушел на двусторонние встречи. В Twitter об этом рассказала шерпа России в G20 Светлана Лукаш. На фото Иванка Трамп сидит между председателем Китая Си Цзиньпином и премьером Великобритании Терезой Мэй.

Иванка Трамп - дочь и советник президента - сопровождала отца с самого начала мероприятий второго дня. В субботу в ее присутствии было объявлено о запуске фонда Women Entrepreneurs Finance Initiative, который сфокусируется на программах поддержки женщин-предпринимателей в развивающихся странах.

По словам Лукаш, обсуждали также вопросы Африки, миграцию и здравоохранение. Она опубликовала серию фотографий с Иванкой Трамп. "Иванка сопровождает президента Трампа... и заменяет президента Трампа за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи", - сообщила она.

Иванку Трамп связывают с важными решениями администрации США. Например, британские дипломаты утверждали, что она способствовала тому, что президент принял решение о ракетном ударе по сирийскому аэродрому, с которого вылетел самолет с химическими боеприпасами. Сын Трампа Эрик подтвердил это, а сама Иванка позже опровергла.

- Безумие, вы полагаете? - невесело улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - это что ещё за "послицы мира", на правах престолонаследниц, что ли (?), подменяющие президентов? да всё нормально - расеянская интеллигенция( даже) сидит, очарованная рукопожатием Трампа и Путина, ей надолго хватит иллюзий "дружбы империализмов", так что скоро, наверное, учась у империи номер один, и Путин начнёт выводить в свет своих дочек, а то и внучек - ведь никто же не против престолонаследия и монархии уже? ну так давайте учиться у прогрессивных "американских коллег"!

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Всего комментариев к статье: 1
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Потеха
ххх написал 08.07.2017 17:43
Двадцатка это не серьезно, может и дочка. Путин жопой крутит напрасно, РФ самодостаточна и сильная, а еще и на этом потешном сборище смешны кривляния вдвойне.
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