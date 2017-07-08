Заместителю губернатора Ростовской области не заметна ни голодовка, ни задолженность по шахтёрской зарплате

Власти Ростовской области погасили задолженность по зарплате на всех предприятиях группы компаний "Кингкоул", заявил замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев, заявив о недостоверности информации по голодовке шахтеров. "Кавказский узел", 22 мая губернатор Ростовской области заявил о погашении основной части долгов по зарплате за период с апреля 2015 года по июнь 2016 года. По его словам, дальнейшие выплаты будут вестись в рамках закона "О банкротстве". Шахтеры выразили несогласие с этими данными.

По словам вице-губернатора, шахтеры о голодовке официально никого не уведомляли.

"На сегодняшний день никакой голодовки нет. Официально ни в одну инстанцию, в том числе в адрес исполнительной власти города Гуково, в правоохранительные органы обращений не поступало. Никто не голодает, хотя на пикетах каждый день зачинщики объявляют об этом", - заявил Бондарев.

Бондарев добавил, что заявления шахтеров о голодовке носят политический характер.

Бондарев в ходе пресс-конференции оспорил сумму задолженности в 374 миллиона рублей. По информации правительства области, долги по компенсационным выплатам составляют порядка 40 миллионов рублей. Сейчас стоимость имущества предприятий "Кингкоул" покрывает эту сумму. По словам вице-губернатора, имущество группы компаний продается плохо: на большую часть аукционных лотов покупателей пока не нашлось.

"Обещание губернатора было погасить долги предприятий до 1 июля 2016 года. Оно на сегодняшний день выполнено: к 1 июля 2017 года мы выплатили более 310 млн рублей, это основная часть долга. Более 3 тысяч человек получили деньги. Но мы продолжаем работу", - сказал Бондарев в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что с 1 июля еще 34 человека из числа работников сервисных предприятий "Кинкгоула" оформили документы на выплаты. Сейчас готовятся бумаги еще на девять человек.

"В Гуково проводятся подворовые обходы, родственникам бывших сотрудников компании сообщают о возможности получить выплаты по задолженности", - заключил он.

Комментариев от представителей шахтеров пока не поступало.

А вчера в Норильске на шахте "Заполярная" произошла авария, предположительно взорвались пары метана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГМК "Норникель". Трое горняков погибли, найдены их тела. В шахте рудника "Заполярный" при проведении горнопроходческих работ произошел взрыв 7 июля около 10:00 по местному времени. По предварительной информации, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. В экстренных службах ТАСС сообщили, что, по уточненной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси при проведении горнопроходческих работ на глубине 490 метров.

В пресс-службе "Норникеля" подтвердили гибель трех горняков - ранее источник в экстренных службах региона заявлял, что от взрыва могли погибнуть пятеро шахтеров, с ними не было связи.

Горноспасатели обнаружили тела трех погибших рабочих, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевое управление МЧС. "Пока остается неизвестной судьба одного человека", - добавил собеседник агентства.

Судьба остальных горняков установлена. На поверхность эвакуирован 151 человек.

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