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Московский листок

Авиапоказуха в очередной раз обернулась смертью пилота - под Тамбовом, как под Мураново

Опубликовано 08.07.2017 в разделе комментариев 0

авиа тамбов

Следственный комитет в субботу назвал две основные версии катастрофы на авиашоу в Тамбове, где спортивный самолет разбился, демонстрируя фигуры высшего пилотажа выпускникам университета. К этому могли привести неисправность самолета или ошибка пилота.

По данным областного УМВД, во время чествования выпускников Тамбовского госуниверситета на набережной Цны с другой стороны реки летал легкомоторный самолет.

"Затем пилот, видимо, не справился с управлением и самолет рухнул на землю, упав в болотистой местности. Самолет по предварительной информации - Bristel NG-5. разрушился полностью, пилот погиб. По предварительной информации - пилот тамбовчанин 1966 года рождения", - сообщили в пресс-службе "Интерфаксу".

ТАСС уточняет, что разбился один из двух самолетов, которые участвовали в воздушном шоу для выпускников Тамбовского университета.

На YouTube опубликовано видео момента катастрофы. Видно, что пилот не смог завершить "мертвую петлю": самолет свалился в штопор, и его не удалось выровнять.

Напомним, год назад аналогичный случай был в Ашукино (Пушкинский район). За штурвалом самолета находился майор Сергей Еременко - пилот группы "Русские витязи". Его Су-27 разбился утром 9 июня при возвращении "Витязей" на базовый аэродром в Московской области после выполнения планового полета.

9 июня заместитель министра обороны России Юрий Борисов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев открыли памятник авиаторам. 

На торжественной церемонии открытия памятника над Ашукино пролетели самолеты пилотажной группы "Русские Витязи". Пилотажная группа участвовала в открытии памятника Авиаторам России в поселке Ашукино Пушкинского района.

Отметим, что более 300 пилотов российских авиакомпаний за последние два с половиной года уехали работать в другие страны, еще около 400 человек находятся в "процессе оформления документов", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников издания, большинство пилотов переходят на работу в азиатские авиакомпании, в частности в Китай и Корею. Уезжают как правило наиболее подготовленные специалисты с отличным знанием английского языка - командиры и командиры-инструкторы.

По данным издания, утечка кадров затронула такие компании, как S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». По словам одного из собеседников издания, уход из «ВИМ-Авиа» сразу 12 командиров воздушных судов мог стать одной из причин масштабного сбоя в расписании полетов этой авиакомпании в конце мая — начале июня.

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