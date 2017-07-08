ФАС наконец-то обратила внимание на адские цены в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба России намерена обсудить с владельцами аэропортов Москвы возможность снижения цен в кафе до приемлемого уровня.

По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, на сегодняшний день цены в кафе Московского авиаузла крайне завышены, что обусловлено высокой стоимостью аренды площадей в зданиях самих аэропортов.

«Мы ведем переговоры и с администрациями аэропортов с точки зрения размеров арендной платы, и с самими собственниками этих кафе, ресторанов, чтобы все-таки это было приемлемо», — резюмировал Артемьев, его слова приводит «Лента.ру».

Руководитель ФАС также напомнил, что ведомству уже удалось добиться прогресса в работе с аэропортами, когда была снижена стоимость часа автостоянки до «экономически обоснованных» 100–200 рублей.

От редакции: Только сегодня в Домодедово скромнейшие посиделки вчетвером в Зю, не смейтесь, кафе - два маленьких капучино, две пиццы (250 грамм каждая), минералка и чай с лимоном, - обошлись в 2200. И Аэроэкспресс подорожал, собака, теперь ровно 1000 тудым-сюдым. Может, ФАС и на эту задираловку цен обратит внимание? Наглейшие подорожания ВСЕГО, что вы встречаете в аэропорту, включая "перевес" - вот фронт работы для ФАС. Только вот стиль работы сия структура бездельников (проглядевшая аннексию Башнефти, как ранее и операцию "Байкалфинансгрупп" - псевдогоскорпорация Роснефть таким образом обогатила миллиардеров из США вроде Дадли) - избрала не тот. С владельцами кафе в аэропортах надо не беседовать - а ставить перед фактом. Наценки убрать тотально. И вообще - национализировать к чертям их забегаловки, возрождать Общепит, где будут гарантированно качественные и централизованные поставки продуктов, строго контролируемые. А с буржуинством там вообще пора кончать - город начинается с аэропорта. Так и такси там подорожали адски - до 3000 былая поездка, что стоила тысячу с небольшим.

Д.Ч.