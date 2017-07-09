Нам посчастливилось жить в эпоху агломерации

И еще урбанизации и концентрации. Кто бы мог подумать?

В принципе, нам не привыкать. Вот лично мне приходилось жить и во времена оттепели, и в эпоху развитого социализма, а потом в эпоху застоя, и при бандитском капитализме и при нынешний типа стабильности – и ничего.

А теперь вот агломерация накатила. Это я узнал на Moscow Urban Forum что на ВДНХ. Так прямо и сказано – эпоха агломерации, семимильными шагами идем от концентрации просто к гиперконцентрации, за что спасибо тов. Собянину, Хуснуллину и другим.

Спросите, что это такое? Все очень просто – это когда дома стоят плотными рядами как доминошки, толкнул – и все сложилось. Только раньше доминошки стояли на длинном ребре, это получалось этажей так 9 – 16, а теперь - на коротком, этажей 30 - 40. Очень напоминает внутреннее устройство тюрьмы Алькатрас или другой - много-много этажей из однотипных камер, а внизу небольшое пространство для коротких прогулок. Очень рационально – вышли, покурили и по камерам… простите, по квартирам. Ходить кругами строго по часовой стенке, лишних разговоров не вести, голосовать дружно и без фокусов. Частная собственность отменяется, личная жизнь тоже, потому что живем окна в окна и сквозь стены все прекрасно слышно, пол и потолок совмещаются насколько возможно.

Приведены и конкретные примеры нашей Новой Жизни. В одном зале располагается шоу-рум по программе реновации. Это такая пестренькая двухэтажная коробка с образцами новых квартир, которые, как я заметил, большого впечатления на посетителей не произвели - квартирки тесные, окна маленькие, кухоньки тоже, даже холодильник воткнуть негде… В общем, совсем не люкс, а скорее временное жилье для заезжих гастарбайтеров, очень подошло бы всему московскому правительству.

Зато в других роскошно убранных залах эти камеры-клетушки уже собраны в целые многоэтажные кварталы, и вот тут, наконец, осознаешь весь кошмар нашей будущей жизни. Потому что жить в этом нельзя, можно только отбывать срок, да и то с надеждой на УДО. Посмотрите фотографии, и все станет ясно.

В принципе, вопрос на форуме возникает только один – зачем все это нужно? Зачем городить эти муравейники на просторах нашей пока довольно необъятной родины? Мы хотим переселить в Москву всех оставшихся граждан и довести население столицы до 140 миллионов? А что они будут тут делать? Были у нас когда-то разные НИИ, теперь это в основном склады унитазов, был завод ЗИЛ, но и тот весь вышел. И что, все эти миллионы будут ходить и проверять друг у друга водяные счетчики и впаривать поддельные лекарства? И главное, почему весь мир должен жить по-человечески, а мы как тараканы в банке для анализов?

Оказалось, все просто. Как объяснил нам один симпатичным молодой человек на стенде с кошмарными высотками, почти единственное, что еще можно продать у нас в стране – это квадратные метры в столице, причем, максимально близко от метро, потому строили и будем. Так что все эти многоэтажные бараки, о которых я уже писал, нужны не москвичам, а застройщикам и несокрушимому стройкомплексу. Впрочем, кто бы сомневался?

Вот тут еще фото.

Мocкoвский Урбанистический Фoрум: каким представляют будущее мира егo нынешние хoзяева

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ