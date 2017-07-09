Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нам посчастливилось жить в эпоху агломерации

Опубликовано 09.07.2017 автором в разделе комментариев 3

москва собянин агломерация
Нам посчастливилось жить в эпоху агломерации

И еще урбанизации и концентрации. Кто бы мог подумать?

В принципе, нам не привыкать. Вот лично мне приходилось жить и во времена оттепели, и в эпоху развитого социализма, а потом в эпоху застоя, и при бандитском капитализме и при нынешний типа стабильности – и ничего.

А теперь вот агломерация накатила. Это я узнал на Moscow Urban Forum что на ВДНХ. Так прямо и сказано – эпоха агломерации, семимильными шагами идем от концентрации просто к гиперконцентрации, за что спасибо тов. Собянину, Хуснуллину и другим.

Спросите, что это такое? Все очень просто – это когда дома стоят плотными рядами как доминошки, толкнул – и все сложилось. Только раньше доминошки стояли на длинном ребре, это получалось этажей так 9 – 16, а теперь - на коротком, этажей 30 - 40. Очень напоминает внутреннее устройство тюрьмы Алькатрас или другой - много-много этажей из однотипных камер, а внизу небольшое пространство для коротких прогулок. Очень рационально – вышли, покурили и по камерам… простите, по квартирам. Ходить кругами строго по часовой стенке, лишних разговоров не вести, голосовать дружно и без фокусов. Частная собственность отменяется, личная жизнь тоже, потому что живем окна в окна и сквозь стены все прекрасно слышно, пол и потолок совмещаются насколько возможно.

Приведены и конкретные примеры нашей Новой Жизни. В одном зале располагается шоу-рум по программе реновации. Это такая пестренькая двухэтажная коробка с образцами новых квартир, которые, как я заметил, большого впечатления на посетителей не произвели - квартирки тесные, окна маленькие, кухоньки тоже, даже холодильник воткнуть негде… В общем, совсем не люкс, а скорее временное жилье для заезжих гастарбайтеров, очень подошло бы всему московскому правительству.

Зато в других роскошно убранных залах эти камеры-клетушки уже собраны в целые многоэтажные кварталы, и вот тут, наконец, осознаешь весь кошмар нашей будущей жизни. Потому что жить в этом нельзя, можно только отбывать срок, да и то с надеждой на УДО. Посмотрите фотографии, и все станет ясно.

В принципе, вопрос на форуме возникает только один – зачем все это нужно? Зачем городить эти муравейники на просторах нашей пока довольно необъятной родины? Мы хотим переселить в Москву всех оставшихся граждан и довести население столицы до 140 миллионов? А что они будут тут делать? Были у нас когда-то разные НИИ, теперь это в основном склады унитазов, был завод ЗИЛ, но и тот весь вышел. И что, все эти миллионы будут ходить и проверять друг у друга водяные счетчики и впаривать поддельные лекарства? И главное, почему весь мир должен жить по-человечески, а мы как тараканы в банке для анализов?

Оказалось, все просто. Как объяснил нам один симпатичным молодой человек на стенде с кошмарными высотками, почти единственное, что еще можно продать у нас в стране – это квадратные метры в столице, причем, максимально близко от метро, потому строили и будем. Так что все эти многоэтажные бараки, о которых я уже писал, нужны не москвичам, а застройщикам и несокрушимому стройкомплексу. Впрочем, кто бы сомневался?

Вот тут еще фото.

Мocкoвский Урбанистический Фoрум: каким представляют будущее мира егo нынешние хoзяева

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
20 ядерных боеголовок написал 09.07.2017 01:21
Из нескольких ракет хватит , чтобы уничтожить 70% жителей России , сконцентрированных в крупных городах. И ведь стрельнут. И территория в основном останется чистой.
Или будет достаточно согнать всех в одно место и обгородить колючкой?
Ответить
(без названия)
ййй написал 09.07.2017 01:01
Дома внешне очень похожи на социальное жилье для нигеров в США.
Ответить
Остров мечты
Ракова написал 09.07.2017 00:14
Это "Остров Мечты"... Парк отдыха на территории бывшего ЗИЛ. Как рассказал эколог на каком-то (не помню уже) заседании - на этой территории предельная концентрация вредных веществ превышает норму в 562 раза...Чудесное место для развлечений!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Авиапоказуха в очередной раз обернулась смертью пилота - под Тамбовом, как под Мураново
Авиапоказуха в очередной раз обернулась смертью пи...
08.07.2017
Игорь Стрелков: о Сирии, Кудрине и Мальцеве
Игорь Стрелков: о Сирии, Кудрине и Мальцеве
08.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Бoльшинствo людей с твёрдыми принципами дoлгo не живут" (0)
10 июля завершается предъявление доказательств по делу журналиста Александра Соколова (0)
Нам посчастливилось жить в эпоху агломерации (3)
Была Россия, стала Папуассия (2)
Путин ждет от оппозиции конструктивных предложений (4)
Есть ли бог? РПЦ приказала - ФСБ отвечает: "Есть!" (1)
Антиглобалисты пригласили империалистов в ад, а гринписовцы призвали сопротивляться трампизму (0)
ФАС наконец-то обратила внимание на адские цены в аэропортах (4)
Авиапоказуха в очередной раз обернулась смертью пилота - под Тамбовом, как под Мураново (0)
Заместителю губернатора Ростовской области не заметна ни голодовка, ни задолженность по шахтёрской зарплате (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Неизвестный буддизм
Дарья Митина Дарья Митина: Все сoвпадения случайны
Дарья Митина Дарья Митина: "Я не ваш негр"
Дарья Митина Дарья Митина: Пoнимаю, чтo все уже этo перепoстили, ну а мы чтo, лысые, чтo ли
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: а ведь всего-то два по-разному старых дядьки
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss