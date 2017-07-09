10 июля завершается предъявление доказательств по делу журналиста Александра Соколова суд мухин соколов игрп зов 10 июля 2017 г. продолжится слушание по делу Александра Соколова, преследуемого по делу об экстремизме против Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"). В ряде представления доказательств стороной защиты уже были опрошены около 30 свидетелей, получены ответы за запросы: - Ответ от Минюста на адвокатский запрос, в соответствии с которым "предупреждения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности Межрегиональному общественному движению "За ответственную власть" не выносились". (со 2.11.2010 по 28.07.2015 (последняя - дата задержания Соколова, Мухина, Парфенова). - Ответ от Минюста на адвокатский запрос, в соответствии с которым "по состоянию на 27.04.2017 г. в федеральном списке экстремистских материалов (далее - Список) отсутствуют информационные материалы, содержащие в своем наименовании слова ""Инициативная группа по проведению референдума "За ответственную власть" и "ИГПР "ЗОВ"...". на адвокатский запрос, в соответствии с которым "по состоянию на 27.04.2017 г.(далее - Список), содержащие в своем наименовании слова " www.igpr.info ", " www.igpr.net ", " ymuhin.ru ". Также на указанную дату в Списке отсутствуют информационные материалы, содержащие в своем наименовании слова - Ответ от Роскомнадзора на адвокатский запрос, в соответствии с которым "...отдельный указатель страницы сайта в сети "Интернет" http://igpr.ru был включен (19.12.2014) в Единый реестр. В связи с удалением запрещенной информации (№1450 федерального списка экстремистских материалов) упомянутая выше страница сайта в сети "Интернет" была 25.12.2014 исключена из Единого реестра. Иных указателей станиц сайта в сети "Интернет" с доменным именем на адвокатский запрос, в соответствии с которым "...В связи с удалением запрещенной информации (№1450 федерального списка экстремистских материалов). Иных указателей станиц сайта в сети "Интернет" с доменным именем igpr.ru в Единый реестр не включалось...". - Ответ от ЦИК на адвокатский запрос, в соответствии с которым "...В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" к экстремистской деятельности относятся, в том числе, воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения. Участие в деятельности по реализации инициативы проведения референдума Российской Федерации само по себе экстремизмом не является...". (по запросу нами могут быть предоставлены оригиналы запросов и ответов). На настоящий момент вышеперечисленные официальные ответы не были приобщены к делу судьей Криворучко. Кроме того были по инициативе стороны защиты были заказаны заключения специалистов.

Лингвистическое заключение (заключение специалиста) 1 Борисовой Е.Г. Исследование проведено доктором филологических наук, профессором ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» (МГЛУ) Борисовой Е.Г., имеющим стаж профессиональной деятельности 36 лет и стаж экспертной деятельности 15 лет. Перед специалистом были поставлены следующие вопросы: 1) Содержится ли в представленном тексте выступления лица, обозначенного как Кирилл Барабаш, негативная оценка Президента Российской Федерации и его деятельности в качестве должностного лица и оценивается ли эта деятельность как противоправная? (вопрос, сформулированный следователем Талаевой Н.А. в постановлении от 29.12.2015) 2) Имеются ли в представленном тексте выступления лица, обозначенного как Кирилл Барабаш, высказывания, в которых речь идёт о действиях, результатом которых является незаконная смена существующей власти? Если да, то имеется ли в тексте обоснование допустимости и/или необходимости и желательности их осуществления?(вопрос, сформулированный следователем Талаевой Н.А. в постановлении от 29.12.2015). 3) Какова смысловая направленность представленного текста выступления лица, обозначенного как Кирилл Барабаш? Следует ли из представленного текста, что выступающий выражает свое личное мнение и ведет речь исключительно о деятельности в рамках закона и по защите законных интересов? 4) Упоминаются ли в представленном тексте выступления лица, обозначенного как Кирилл Барабаш, какие-либо идеи, обосновывающие или призывающие к осуществлению деятельности, направленной на массовое распространение экстремистских материалов, насильственное изменение основ конституционного строя, публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности, а также возбуждение социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию?» (прикладываем сканы листов заключения с вопросами-ответами и выводами, полную версию готовы предоставить по запросу). Данное заключение приобщено, Борисова была допрошена в суде в качестве специалиста.



Лингвистическое заключение (заключение специалиста) 2 Левонтиной И.Б. Исследование проведено кандидатом филалогических наук Левонтиной Ириной Борисовной (стаж работы по специальности – 30 лет). Перед специалистом были поставлены следующие вопросы: «Вопрос 1. Каковы цели организации «Инициативная группа подготовки референдума «За ответственную власть», изложенные в документе «Начальное Соглашение ИГПР «ЗОВ» и других материалах Интернет-сайта www.igpr.ru , представленных в протоколе осмотра предметов (документов) от 24.08.2015 оперуполномоченным Ражевым С.В.? Имеется ли в указанных материалах еще какая-либо информация об ИГПР «ЗОВ» (ее создании, структуре, характере деятельности, символике и т. д.)? Вопрос 2. Совпадают ли программа, цели и задачи инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»), указанные в материалах Интернет-сайта www.igpr.ru , представленных в протоколе осмотра предметов (документов) от 24.08.2015 оперуполномоченным Ражевым С.В., с программой, целями и задачами межрегионального общественного движения «Армия Воли Народа» (МОД «АВН»), указанными в решении Московского городского суда от 19.10.2010 о запрете МОД «АВН» и материалах Интернет-сайта www.avn.armiavn.com , представленных в протоколе осмотра предметов (документов) от 02.09.2015? Содержатся ли в данных материалах признаки того, что ИГПР «ЗОВ» и МОД «АВН» являются разными организациями? Вопрос 3. Упоминаются ли в документе «Начальное Соглашение ИГПР «ЗОВ» или других материалах Интернет-сайта www.igpr.ru , представленных в протоколе осмотра предметов (документов) от 24.08.2015 оперуполномоченным Ражевым С.В., какие-либо идеи или действия, направленные на что-либо из нижеперечисленного: - насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; - публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; - возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; - пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; - нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; - воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; - воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; - публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; - публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; - организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; - финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг?» При проведении исследования использовались методы комплексного семантического, стилистического и лингво-прагматического анализа связного текста.

В результате проведенного исследования специалистом были сделаны следующие выводы по поставленным вопросам.. ВЫВОДЫ. 1. Согласно протоколу осмотра сайта http://igpr.ru о/у Ражевым С.В. от 24.08.2015, деятельность инициативной группы по подготовке (проведению) референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») организована 2 ноября 2010 года межрегиональным общественным движением «За ответственную власть» (МОД «ЗОВ») с единственной целью – реализации в соответствии с ФКЗ «О референдуме РФ» инициативы проведения референдума по вопросу принятия поправок в ст.ст. 93 и 109 Конституции РФ и закона «Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России»… 2. Программа, цели и задачи инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»), указанные в тексте протокола осмотра оперуполномоченным Ражевым С.В. сайта Интернет-сайта www.igpr.ru от 24.08.2015, не совпадают с программой, целями и задачами межрегионального общественного движения «Армия Воли Народа» (МОД «АВН»), указанными в решении Московского городского суда от 19.10.2010 о запрете МОД «АВН» и тексте протокола осмотра Ражевым С.В. Интернет-сайта www.avn.armiavn.com от 02.09.2015. В формулировке задач двух организаций прослеживается общая идея ответственности власти перед народом. Наличием этой же общей идеи объясняется и присутствие в материалах обеих организаций графического символа обратной связи (двух противоположно направленных стрелок). Однако это самая общая идея, которая никак не является специфичной. В остальном же представленное в исследованных материалах описание организаций с точки зрения структуры, терминологии, символики, содержания предлагаемых изменений законодательства и т. д. не совпадает. 3. В текстовых материалах Интернет-сайта www.igpr.ru , представленных в протоколе осмотра предметов (документов) от 24.08.2015 оперуполномоченным Ражевым С.В., в том числе в публикациях под заголовками «Соглашение», «ЗОВ: Закон об Ответственности Власти - Закон Один для Всех!», включающих программные документы ИГПР «ЗОВ», не содержится идей, направленных на что-либо из перечисленного в Вопросе 3; в частности, в материалах нет идей, обосновывающих или призывающих к осуществлению деятельности, направленной на массовое распространение материалов, признанных судом экстремистскими, насильственное изменение основ конституционного строя, публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности, а также возбуждение социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию. Напротив, в указанных публикациях содержится предложение проведения в рамках действующего законодательства референдума по вопросу принятия закона об оценке деятельности президента и депутатов избирателями России с целью укрепления основ конституционного строя, повышения доверия граждан к органам власти, снижения социальной напряженности и вероятности насилия.» Заключение не было приобщено, специалист был допрошен в статусе свидетеля. (копию заключения готовы предоставить по запросу). Также было проведено политологическое исследование Для проведения политологического исследования был привлечен генеральный директор Центра научной политической мысли и идеологии, доктор политических наук, академик Академии Военных наук, профессор Сулакшин Степан Степанович, являющийся автором более 470 опубликованных научных работ (20 книг), автором и соавтором 56 законопроектов РФ, а также имеющий стаж профессиональной деятельности 40 лет «1) Кем и с какой целью организована деятельность инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»), согласно данным протокола осмотра о/у Ражевым С.В. сайта http://igpr.ru от 24.08.2015? 2) В чем политическое значение цели ИГПР «ЗОВ»? Согласуется ли она с публичными политическими установками высших должностных лиц государственной власти России? 3) С учётом содержания цели ИГПР «ЗОВ» и рейтинга доверия к органам власти на июль 2015 года являлось ли наиболее вероятным итогом реализации этой цели и проведения на момент возбуждения у/д 385061 22.07.2015 оценки деятельности органов власти в соответствии с законопроектом ИГПР «ЗОВ» награждение нынешнего президента РФ и депутатов Государственной Думы ФС РФ? 4) Являются ли Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») и межрегиональное общественное движение «Армия Воли Народа» (МОД «АВН») одной и той же организацией, согласно данным протоколов осмотра о/у Ражевым С.В. сайта http://igpr.ru от 24.08.2015 и сайта http://avn.armiavn.com от 02.09.2015? 5) Какое политическое значение имеют изображения символики, представленные в протоколе осмотра о/у Ражевым С.В. сайта http://igpr.ru от 24.08.2015?»

В результате проведенного исследования специалистом были сделаны следующие выводы по поставленным вопросам: «Вывод 1. Согласно протоколу осмотра сайта http://igpr.ru о/у Ражевым С.В. от 24.08.2015, деятельность инициативной группы по подготовке (проведению) референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») организована 2 ноября 2010 года легальным межрегиональным общественным движением «За ответственную власть» (МОД «ЗОВ») с единственной целью – реализации в соответствии с ФКЗ «О референдуме РФ» инициативы проведения референдума по вопросу принятия поправок в ст.ст. 93 и 109 Конституции РФ и закона «Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России». Деятельность межрегионального общественного движения «Армия Воли Народа» (МОД «АВН»), согласно данным протокола осмотра о/у Ражевым С.В. сайта http://avn.armiavn.com от 02.09.2015, была организована группой граждан, называвших себя “бойцами Армии Воли Народа”, с целью принятия путем прямого волеизъявления народа статьи 138 Конституцию РФ и закона «О суде народа России над Президентом и членами Федерального собрания Российской Федерации». В отличие от цели МОД “АВН”, цель ИГПР “ЗОВ” не обусловлена стремлением во что бы то ни стало добиться принятия этих поправок. Речь идет только о процедуре проведения референдума. Вывод 2. Согласно данным протокола осмотра о/у Ражевым С.В. сайта http://igpr.ru от 24.08.2015, политическое значение цели ИГПР «ЗОВ» состоит в обоснованном и политически актуальном намерении внести вклад в государственное строительство путем совершенствования механизмов ответственности выборных должностных лиц перед избирателями (народом). Цель ИГПР «ЗОВ», направленная на то, чтобы сделать президента и депутатов ответственными перед народом, актуальна и политически значима для российского государства. Президент РФ Владимир Путин в статье “Демократия и качество государства” («Коммерсант» от 06.02.2012) выражает мнение о необходимости механизма формирования органов власти, ответственных перед обществом, и развития в России институтов прямой референдумной демократии, которая заключается в частности в оценке народом деятельности чиновников, занимающих ключевые должности. Эти поставленные Президентом задачи согласуются с целью инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» по принятию с помощью всенародного референдума поправок к Конституции и Закона «Об оценке Президента и членов ФС РФ народом России», назначение которого заключается в установлении механизма прямой ответственности высших чиновников перед гражданами. Экс-президент и нынешний премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев 22 января 2008 на II Гражданском форуме выразил мнение о необходимости строительства модели государства, основанной на ответственности власти перед народом. Эта задача почти буквально согласуется с инициативой ИГПР «За ответственную власть» «сделать и Президента РФ, и депутатов с сенаторами (законодателей) ответственными перед народом (населением и будущими поколениями)». Таким образом, инициатива ИГПР «ЗОВ» согласуется с политическими установками, выраженными Дмитрием Медведевым 22 января 2008 на II Гражданском форуме и Владимиром Путиным в статье в газете «Коммерсант» от 06.02.2012 по вопросу ответственности органов власти перед народом. Вывод 3. С учётом цели ИГПР «ЗОВ» по проведению референдума и рейтинга доверия к органам власти на июль 2015 года наиболее вероятным итогом реализации этой цели и проведения на момент возбуждения у/д 385061 22.07.2015 оценки деятельности органов власти в соответствии с предлагаемым к принятию на референдуме законопроектом ИГПР «ЗОВ» «Об оценке Президента и членов ФС РФ народом России» стало бы награждение нынешнего Президента РФ Владимира Путина и депутатов Госдумы России званиями Героев России. Тем самым если бы предложения ИГПР «ЗОВ» стали реальностью, то легитимность Президента РФ могла быть укреплена, стабильность власти усилена. Вывод 4. Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») и межрегиональное общественное движение «Армия Воли Народа» (МОД «АВН»), согласно данным протоколов осмотра о/у Ражевым С.В. сайта http://igpr.ru от 24.08.2015 и сайта http://avn.armiavn.com от 02.09.2015, не являются одной и той же организацией. Из 19 существенных признаков сравниваемых организаций только 2 частично совпадают: идеология и символика. 17 признаков из 19 не совпадают. В частности о различии МОД «АВН» и ИГПР «ЗОВ» говорят разные названия, разные организационно-правовые формы, разные основные регулирующие законы, разные учредители организации, периоды деятельности, разные программные цели и выдвигаемые законопроекты, разные порядки формирования, управления, финансирования и ликвидации, разные составы участников, разные руководители, разные организационные структуры, разные учредительные документы, разные задачи, разные сайты. Таким образом в пользу тождественности МОД «АВН» и ИГПР «ЗОВ» как организаций говорит всего 10,5% доводов. В пользу нетождественности говорит 89,5% признаков. Это позволяет обоснованно утверждать, что: - ИГПР «ЗОВ» не является организацией, тождественной МОД «АВН», идентичной или сходной с ней; - ИГПР «ЗОВ» не является формально переименованной МОД «АВН»; - ИГПР «ЗОВ» не является организацией, продолжающей или возобновляющей деятельность МОД «АВН»; - ИГПР «ЗОВ» не является организацией, действующей в интересах или от имени МОД «АВН». Программа, цели, задачи, атрибуты и внешние признаки деятельности ИГПР «ЗОВ» преимущественно отличны от признаков деятельности МОД «АВН». Таким образом, можно сделать вывод, что МОД «АВН» и ИГПР «ЗОВ» - это две различные организации. ИГПР «ЗОВ» не продолжила деятельность запрещенной судом МОД «АВН». Вывод 5. Символ в виде двух разнонаправленных красных и черной стрел, упоминающийся в решении Мосгосуда о запрете МОД «АВН» от 19.10.2010, сам по себе может означать идею столкновения двух начал и не является специфическим уникальным символом какой-то одной определенной организации. Его, к примеру, свободно используют различные коммерческие организации или ГИБДД, которая поставила на дорогах множество дорожных знаков именно с таким символом. Символ в виде двух разнонаправленных красной и черной стрелок, представленный в материалах протокола осмотра о/у Ражевым С.В. сайта http://igpr.ru от 24.08.2015, означает идею ответственности органов власти перед народом, обратную связь между органами власти и избравшим их народом и процесс всенародной оценки избирателями деятельности президента и депутатов, в частности возможные положительную (направленная вверх красная стрелка - «Достойны благодарности») или отрицательную (направленная вниз черная стрелка - «Заслуживают наказания») оценки. Такая интерпретация значения красной и черной стрелок соотносится со значением символа в виде двух разнонаправленных красного и серого кулаков с выдвинутыми вверх и вниз большими пальцами, а также символа с изображением звезды Героя, двери с надписью «Выход» и наручников с надписью «4 года», который также присутствует в материалах осмотра сайта http://igpr.ru . Изображения направленной вверх красной стрелки, красного сжатого кулака с поднятым вверх большим пальцем, звезды Героя, используемые на сайте http://igpr.ru , обозначают поощрение органов власти в рамках предлагаемого к принятию законопроекта. Символ в виде двух разнонаправленных красной и черной стрелок, содержащийся в материалах протокола осмотра о/у Ражевым С.В. сайта http://igpr.ru от 24.08.2015, является универсальным символом идеи ответственности власти перед обществом в форме всенародной оценки деятельности президента и депутатов и не является специфическим символом какой-либо одной отдельной организации. Из материалов осмотра сайта следует, что данный символ может свободно заимствовать и использовать по своему усмотрению любая организация, поддерживающая идею ответственности органов власти перед обществом.» Заключение не было приобщено, специалист был допрошен в статусе свидетеля.

(копию заключения готовы предоставить по запросу). Кроме того к делу было приобщено компьютерное заключение, проведенное также стороной защиты. Заключение было проведено экспертом АНО "Центр Технических Экспертиз". Эсперт был допрошен в суде в качестве специалиста. (копию заключения готовы предоставить по запросу). ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА НАЧАЛ ТЕРЯТЬ ЗРЕНИЕ В СИЗО На предыдущем заседании, 3 июля, были даны показания Валерием Парфеновым. По последним данным, у Валерия Парфенова есть серьезные усложнения здоровья - Валерий начал терять зрение в СИЗО. Судьей не было выслушано ходатайство по факту ухудшения здоровья (судья попросту не дал заявить ходатайство). Надеемся, Валерий сможет сообщить об этом на ближайшем заседании 10 июля.

Также 3 июля, почти около 19:00 вечера, после завершения дачи показаний Валерием, судья решил перейти к показаниям Кирилла Барабаша. Несмотря на то, что адвокаты неоднократно возражали на действия председательствующего, Криворучко был настроен решительно. Адвокаты заявляли, что ранее был согласован порядок предъявления доказательств: заявления ходатайств, приглашение свидетелей и специалистов, а затем дача или отказ от дачи показаний. Судья же решил ускорить процесс и вечером сразу же перешел к Барабашу. Адвокаты также заявляли, что 10 июля еще запланированы свидетели и у Парфенова есть ряд ходатайств, которые было бы логично выслушать 3 июля. В итоге адвокат Николай Курьянович (защитник Барабаша и Парфенова) покинул зал заседаний, взяв удар на себя, и таким образом процесс продолжать было нельзя. В итоге судья заявил, что начиная с 10 июля заседания будут каждый день: 10,11,12, затем 17,18, 19... Это при том, что доказательства со стороны гособвинения предъявлялись с промежутками 1,2,3 недели...А в июне заседания были отменены по решению суда (может отпуска, оставалось только догадываться о причинах...).

Ранее, напомним, Александр Соколов давать показания отказался. Уже 12 июля могут начаться прения сторон. Поскольку в последние дни на заседания практически не присутствуют СМИ, то и творить беззаконие можно смелее. А гособвинение посмеивается, прячась за тома уголовного дела. Вот 3 июля, во время дачи показаний Валерия Парфенова, который почти на каждый вопрос говорил, что "гособвинение совершают преступление, так как препятствуют проведению референдума и фабрикуют дело...."один из представителей гособвинения так и сказала: "да-да, мы преступники". И продолжили далее задавать вопросы Валерию... И этот абсурд, с одной стороны, а с другой стороны, неприемлемое заявление для сотрудников прокураторы, останется в стенах суда. И такие процессы..или эксцессы... проходят в зале Тверского суда...! Дополнительные комментарии по делу можно получить у адвоката Соколова - Чернышева Алексея - 8 925 063 62 63 Следующее заседание состоится 10 июля 2017 г. в 12:00! Тверской суд, зал 20, судья Кривручко.



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