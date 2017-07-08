Антиглобалисты пригласили империалистов в ад, а гринписовцы призвали сопротивляться трампизму

Активисты природозащитной организации Greenpeace в дни саммита G20 вывесили два транспаранта в защиту природы и против президента США Дональда Трампа: один появился на отеле-небоскребе миллиардера-президента в Чикаго, а второй - на мосту в Гамбурге. Утром в субботу Reuters сообщает, что пункт о климате стал единственным разногласием при формировании коммюнике саммита.

На баннере в Чикаго изображена Земля и два слова: "Сопротивляйся" и "Защищай". "Администрация Трампа атакует наше сообщество и нашу планету. Мы будем сопротивляться", - указала организация.

По информации издания Chicagoist, семь активистов "Гринпис" были задержаны после того, как установили баннер на небоскребе, передает ТАСС.

В Гамбурге защитники планеты вывесили на мосту огромный баннер END COAL ("Конец углю"), призывая переходить на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, реку бороздил корабль с установленной на нем статуей Дональда Трампа. Он изображен в виде младенца, в гневе разрывающего на две части лист бумаги с надписями "климат" и "защита".

По данным Reuters, к моменту завершения саммита в Гамбурге готовится коммюнике из 20 пунктов. Единства не удалось достичь лишь в одном - о защите климата в рамках Парижского соглашения, о выходе из которого объявил ранее Трамп. Там будет указано, что 19 из 20 стран демонстрируют решимость придерживаться требований глобального пакта.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров стран G20 присоединиться к усилиям ООН по борьбе с климатическими изменениями и экстремизмом. "В Гамбурге я призываю лидеров G20 присоединиться к усилиям ООН по борьбе с климатическими изменениями, воинствующим экстремизмом и другими беспрецедентными проблемами", - написал глава международной организации на своей странице в Twitter.

Кроме того, премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что США могут вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату и лидеры G20 призовут Трампа найти способ осуществить это воссоединение. Ранее глава британского правительства выражала сожаление в связи с решением американского лидера о выходе его страны из договора. В рамках саммита G20 у Мэй должна состояться двусторонняя встреча с Трампом, отмечает Reuters.

"Надеюсь, они смогут найти способ вернуться в Парижское соглашение... Я считаю, что это возможно. Мы не пересматриваем Парижское соглашение, которое остается, но я хочу, чтобы США искали способы вновь присоединиться к нему. Коллективное послание, которое будет передано президенту Трампу в ходе этих переговоров, будет заключаться в важности возврашения Америки к этому соглашению, и я надеюсь, что мы сможем поработать над тем, чтобы это произошло", - приводит агентство слова Мэй в эфире BBC.

Новости по теме:

Трампа ненавязчиво зазывают в Гамбурге назад, в Парижское соглашение о климате

Антиглобалисты штурмовали отель, осчастливленный присутствием Путина, а Маланью заблокировали в домике

В Гамбурге активисты "Чёрного блока" показывают послам империализма, как горячо миру ненавистен капитализм