Путин ждет от оппозиции конструктивных предложений

Путин, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита лидеров стран «Большой двадцатки», о его отношении к деятельности оппозиционера Алексея Навального и нежелании упоминать его имя, заявил, что не считает интересным диалог с теми, кто лишь пытается привлечь к себе внимание, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня, как президентский или правительственный, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня даже критического характера. Но если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это не интересно для диалога», - сказал Путин.

- Врет, конечно, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если б он не думал постоянно о Навальном, то ответил бы по-другому. А тут очевидно, что Навальный у него в голове как белая обезъяна у Насреддина. С одной стороны, Путина явно развели на Навального - ну как с выборами Собянина, допустили, собрали голоса "Единой России", дали порезвиться и слили в первом туре. Но зато все выглядело как настоящая борьба. А теперь вопрос беспокойства - а вдруг Навальный разойдется и вытянет на второй тур? Какой уж там диалог - второго тура Путину не сдюжить ни против кого. Вот и ответил Путин полную чушь: ну что Навальный ему должен предлагать, если он уже заявил "Путин, уходи!" и сделал заявку на участие в выборах? Теперь он может предлагать только одно - сдаться. Да ведь и помню я, как оно бывает, когда предлагают этой публике что-то дельное - вот Максим Калашников предлагал, его выслушали. А потом сказали, "иди, малыш, погуляй теперь" и учудили Сколково. Теперь даже неудобно сказать, из чьей идеи такое чудо выродилось... А у Навального идеи еще интересней - посадить генпрокурора, посадить премьера... Эдак и выборов не понадобится, если следующим шагом еще кое кого посадить.

- Хотя одна конструктивная идея для Путина у меня есть, хоть я и не Навальный, так и идея не моя, - продолжил Анатолий Баранов. - Второй год сидят у нас товарищи из ИГПР ЗОВ за попытку провести референдум об ответственности власти. Забавная идея привела их на скамью подсудимых. Предлагают они по истечении срока правления президента, губернатора, депутата и вплоть до предсельсовета, проводить еще одно голосование - чтобы граждане оценили работу избранного ими начальника. Вариант один - наградить за хорошую работу; вариант два - оставить без последствий; вариант три - посадить в тюрьму на тот срок, который провел в начальственном кресле. Так вот, у меня какое предложение - провести такое голосование побыстрей! Потому что в будущем году Путин уже 18-й год отметит в кресле президента, как Брежнев. К выборам ему стукнет уже 65. Если потом 18 лет сидеть, то когда ж он выйдет-то? Вот я и говорю, не молодой уже человек - поторопиться надо...