Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин ждет от оппозиции конструктивных предложений

Опубликовано 09.07.2017 в разделе комментариев 4

путин навальный мухин
Путин ждет от оппозиции конструктивных предложений

Путин, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита лидеров стран «Большой двадцатки», о его отношении к деятельности оппозиционера Алексея Навального и нежелании упоминать его имя, заявил, что не считает интересным диалог с теми, кто лишь пытается привлечь к себе внимание, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня, как президентский или правительственный, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня даже критического характера. Но если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это не интересно для диалога», - сказал Путин.

- Врет, конечно, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если б он не думал постоянно о Навальном, то ответил бы по-другому. А тут очевидно, что Навальный у него в голове как белая обезъяна у Насреддина. С одной стороны, Путина явно развели на Навального - ну как с выборами Собянина, допустили, собрали голоса "Единой России", дали порезвиться и слили в первом туре. Но зато все выглядело как настоящая борьба. А теперь вопрос беспокойства - а  вдруг Навальный разойдется и вытянет на второй тур? Какой уж там диалог - второго тура Путину не сдюжить ни против кого. Вот и ответил Путин полную чушь: ну что Навальный ему должен предлагать, если он уже заявил "Путин, уходи!" и сделал заявку на участие в выборах? Теперь он может предлагать только одно - сдаться. Да ведь и помню я, как оно бывает, когда предлагают этой публике что-то дельное - вот Максим Калашников предлагал, его выслушали. А потом сказали, "иди, малыш, погуляй теперь" и учудили Сколково. Теперь даже неудобно сказать, из чьей идеи такое чудо выродилось... А у Навального идеи еще интересней - посадить генпрокурора, посадить премьера... Эдак и выборов не понадобится, если следующим шагом еще кое кого посадить.

- Хотя одна конструктивная идея для Путина у меня есть, хоть я и не Навальный, так и идея не моя, - продолжил Анатолий Баранов. - Второй год сидят у нас товарищи из ИГПР ЗОВ за попытку провести референдум об ответственности власти. Забавная идея привела их на скамью подсудимых. Предлагают они по истечении срока правления президента, губернатора, депутата и вплоть до предсельсовета, проводить еще одно голосование - чтобы граждане оценили работу избранного ими начальника. Вариант один - наградить за хорошую работу; вариант два - оставить без последствий; вариант три - посадить в тюрьму на тот срок, который провел в начальственном кресле. Так вот, у меня какое предложение - провести такое голосование побыстрей! Потому что в будущем году Путин уже 18-й год отметит в кресле президента, как Брежнев. К выборам ему стукнет уже 65. Если потом 18 лет сидеть, то когда ж он выйдет-то? Вот я и говорю, не молодой уже человек - поторопиться надо...



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
TravisChasp
TravisChasp написал 09.07.2017 01:25
Ваша сексуальная жизнь не будет прежней широкий ассортимент для женщин, мужчин и влюбленных пар поражает воображение, заставляя задуматься о неизведанных ранее аспектах секса. Banana.ua избавляет от комплексов и смущения, позволяя оформить онлайн-заявку в любое время суток, добавив нотки огня и пикантную изюминку в интимные отношения каждой пары. Здесь знают, чем удивить даже самые привередливые вкусы<a href=https://example.com?gfffg>!</a>
Ответить
Re: возражение
екатерине-сивой кобыле написал 09.07.2017 01:23
гаранту пора и честь знать.
ну надоел старик,конкретно надоел.
все уничтожил,как папуас ,неизвестно как
попавший в президенты.
Ответить
возражение
Екатерина написал 09.07.2017 01:12
Очередной бред "сивой кобылы" А президенту Сил ,здоровья и соратников-умных и не жадных
Ответить
(без названия)
Екатерина написал 09.07.2017 01:09
Очередной бред "сивой кобылы" А президенту Сил ,здоровья и соратников-умных и не жадных
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Авиапоказуха в очередной раз обернулась смертью пилота - под Тамбовом, как под Мураново
Авиапоказуха в очередной раз обернулась смертью пи...
08.07.2017
Игорь Стрелков: о Сирии, Кудрине и Мальцеве
Игорь Стрелков: о Сирии, Кудрине и Мальцеве
08.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Бoльшинствo людей с твёрдыми принципами дoлгo не живут" (0)
10 июля завершается предъявление доказательств по делу журналиста Александра Соколова (0)
Нам посчастливилось жить в эпоху агломерации (3)
Была Россия, стала Папуассия (2)
Путин ждет от оппозиции конструктивных предложений (4)
Есть ли бог? РПЦ приказала - ФСБ отвечает: "Есть!" (1)
Антиглобалисты пригласили империалистов в ад, а гринписовцы призвали сопротивляться трампизму (0)
ФАС наконец-то обратила внимание на адские цены в аэропортах (4)
Авиапоказуха в очередной раз обернулась смертью пилота - под Тамбовом, как под Мураново (0)
Заместителю губернатора Ростовской области не заметна ни голодовка, ни задолженность по шахтёрской зарплате (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Неизвестный буддизм
Дарья Митина Дарья Митина: Все сoвпадения случайны
Дарья Митина Дарья Митина: "Я не ваш негр"
Дарья Митина Дарья Митина: Пoнимаю, чтo все уже этo перепoстили, ну а мы чтo, лысые, чтo ли
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: а ведь всего-то два по-разному старых дядьки
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss