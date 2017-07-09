Есть ли бог? РПЦ приказала - ФСБ отвечает: "Есть!"

В далеком провинциальном городке Омутнинске Кировской области 21-летнего рабочего металлургического завода Олега Лобова привлекли к суду за «оскорбление чувств верующих» в Интернете и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Удивительно не это. СМИ эту новость уже разнесли с подачи «Интерфакса». Такие дела органы сегодня вообще пекут как блины.

Интересно другое. Умышленно замалчивается, в чем заключалось это оскорбление. Все вокруг да около. А это значит только, что парня попросту судили за атеизм.

Читаем на кировском городском портале: «Преступные действия осужденного были пресечены сотрудниками УФСБ, - сообщили в прокуратуре» . (http://progorod43.ru/news/48685)

Это очень ценное признание. О чем оно говорит? Во-первых, о том, что «душеведы в штатском» без всякого судебного решения мониторят мысли и чувствования каждого пользователя Сети.

Так что всем нам лучше держать язык на привязи. В смысле без надобности не расчехлять клавиатуру и мышку, чтобы не нарваться на «наружку».

Все мы, выходит, под колпаком Большого Брата. Сбылись предсказания Джорджа Оруэлла, саркастически изложенные в антиутопии «1984». Если не читали – рекомендую. Это про сегодняшнюю Россию.

В самом деле, если батюшки пожаловались чекистам на атеистические записи «богохульника», почему, на худой конец, нельзя было предложить ему убрать «крамолу» и провести с ним профилактическую беседу? Думаю, он бы только спасибо сказал.

Почему надо было обязательно постараться затащить его на нары? Многих же возмущает эта агрессивная настроенность МВД, Следкома, генпрокуратуры и ФСБ против компьютерно грамотной молодежи.

По сообщениям СМИ, в прошлом году за лайки, посты, твиты, sms-ки и репосты они отправили на скамью подсудимых свыше 500 юношей и девушек. Даже наш самый лояльный Верховный суд в мире и тот сделал силовикам вразумление. Дескать, ну, вы там совсем-то уж с ума не сходите.

Но ведь сходят! Вспомните от начала и до конца сфабрикованные дела против жительницы Сочи Оксаны Севастиди и уральской воспитательницы Евгении Чудновец. Их упрятали в колонии и выпустили на свободу только после публичной жалобы журналистов президенту и его обещания разобраться.

Еще одна маленькая сенсация. Если вы взглянете на закон о ФСБ от 1995 г., то найдете в нем немало откровений. Например, он дает право ее спецназу «в особых случаях» стрелять на поражение в женщин, инвалидов и несовершеннолетних. Однако ж при этом не вменяет ей в обязанность стоять на страже никому неведомых «чувств верующих».

Чем же тогда руководствовались кировские «наследники Дзержинского», начиная копать под слесаря Данилу Лобова, остается загадкой. Во имя чего пошли на злоупотребление властью и превышение служебных полномочий?

Мне, например, кроме мыслей о коррупции, ничего на ум не приходит. Вполне допускаю, что священники могли подбросить им некую мзду или пообещать досрочный пропуск в рай.

Если я неправ, пусть глава УФСБ по Кировской области товарищ Мочалов пояснит, за какие коврижки его пинкертоны, вопреки интересам службы, побежали на поводу у церковных радикалов местной епархии.

Потому-то в этом деле (и ему подобных) нет конкретных потерпевших, то есть оскорбленных верующих. За них все решила «тройка»: госбезопасность прокуратура и суд. Как стыдливо признается на ведомственном сайте, «поскольку страница обвиняемого находилась в свободном доступе, то кроме его «друзей» любой пользователь социальной сети мог видеть размещенные им материалы».

Заметили это замечательное – «мог»? Но если господа верующие «могли» и заходили на страничку «ВКонтакте» прогрессивно мыслящего пролетария и не возбуждались, отчего кировские-то правоохранители возбудились?

Это как со студенткой филфака МГУ Варварой Карауловой. Сначала придумали, что она могла присоединиться к ИГИЛ. А потом за это «могла» вломили ей 4,5 года.

Своим приговором рабочему-металлургу кировские силовики признали не только существование бога, но, стало быть, и сатаны, рая и ада, ангелов и чертей, обслуживающих эти потусторонние организации. Кто же их на это мракобесие подвигнул? Высокие начальники из Москвы?

Как известно, директор ФСБ А.В. Бортников вступил в КПСС в начале 70-х и свыше 25 лет исправно платил партийные взносы до ее запрета в 1991 г.

И тогда вопрос: сам-то главный чекист страны верит сегодня в господа бога или как?

Выходит, и сам верит, и подчиненных заставляет доказывать свою веру уголовными делами против гегемонов.

Или не так, Александр Васильевич?