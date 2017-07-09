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Московский листок

Была Россия, стала Папуассия

Опубликовано 09.07.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 3

путин россия промышленность турбины
Была Россия, стала Папуассия

Прочёл о скандале с поставками газотурбинных установок в Крым фирмой «Сименс» и глаз зацепился за один, казалось бы, мелкий, но очень обидный момент.

Давайте-ка я парой фактов напомню, чем был Советский Союз до власти ельцинско-путинской камарильи. А то ведь за воплями вечно голодных идиотов, страдавших в СССР без колбасы из кенгурятины и сои, всё быстро забывается.

В 1913 году на долю России приходилось 4 процента мировой промышленной продукции, в то время как ее население составляло 9 процентов населения мира. К середине 80-х годов удельный вес населения СССР сократился до 5,5 процента, но доля промышленной продукции Советского Союза в мировом объеме достигла уже 14,5 процента. Эти числа из статистического сборника, который ежегодно готовит ЦРУ Соединенных Штатов. Это означает, что за 70 лет Советской власти промышленность в СССР развивалась в 6 раз быстрее, чем в остальном мире.

Национальный доход, по американским данным, в 1985 году составлял 57 процентов от национального дохода США, а в пересчете на душу населения - 46,2 процента вместо 11,5 процента в 1913 году. То есть, национальный доход в СССР рос в 4 раза быстрее американского. И это не смотря на разрушительную войну!

Даже в «застойный» период 1981-1985 годов валовой национальный продукт СССР возрос на 20 процентов, США - на 14 процентов, Франции и Италии - на 8 процентов, ФРГ - на 6 процентов и только Японии - на 21 процент.

СССР производил 17,9 % мировой машиностроительной продукции, из них 22 % мирового производства металлорежущих станков, 46 % комбайнов, 11,3 % оборудования для пищевой промышленности, 63,2 % энергетического оборудования, 27 % самолетов, до 50 % военной техники, 21 % грузовых автомобилей и 4,8 % легковых. Кстати о самолётах: «Сейчас мало кто помнит, но мы тогда вышли на такой уровень производства авиационной техники, что каждый второй летательный аппарат, летающий в небе планеты, был сделан в СССР», - свидетельствует авиастроитель, Герой Соцтруда, академик Е.А. Федосов о развитии авиационной промышленности в Советском Союзе в послесталинский период.

СССР являлся и одним из крупнейших поставщиков промышленного оборудования в мире. На советском оборудовании работало 35% базовых отраслей промышленности КНДР, 36% - Индии, 65% - Пакистана, 20% - Турции, 50% - Алжира, 25% -Египта, 50% - Ливии. И что в данном случае важно - 45% промышленности Ирана.

Могу сам свидетельствовать - мой двоюродный дядя, Виталий Шкуропат, по профессии сварщик, в общей сумме лет 10 работал сначала в Индии, а потом в Иране - строил в Иране завод в Исфагане и учил тамошних скотоводов этой рабочей профессии.

Ну и попутно. СССР произвел в 1990-1991 годах 37,8 квадратных метров такни на человека (для сравнения: ФРГ - 32). В том числе 75 % мирового производства льняных тканей, шелка - 12 %, хлопчатобумажных - 13 %. Шерстяных тканей выткал 19 %, а в целом - 2,6 квадратных метров на человека (для сравнения: ФРГ - 2,4 кв. м, США - 0,7 кв. м). Трикотажных изделий в СССР было произведено 22 % мирового производства - в 2,5 раза больше, чем в Японии. Кстати, СССР производил 27 % мирового производства кожаной обуви - в 6 раз больше, чем в США, в 3 раза больше, чем в Японии.

В то время было так - есть мы, мощнейший СССР, и есть страны «третьего мира», которым мы поставляем оборудование, чтобы развить их, а они нам, условно говоря, поставляют бананы и сырьё.

Теперь, что касается газовых турбин. Газотурбинные установки были обычнейшей продукцией для промышленности СССР, сегодня я могу вспомнить только, что они изготавливались, по меньшей мере, на Кировском заводе в Ленинграде. Ещё в 1965 году этот завод построил газотурбинную установку для сухогруза «Парижская коммуна», и тогда это было самое крупное судно в мире с такой установкой. «Ещё в 1965 году, Карл!» ©

Нет, фирма «Сименс» - известнейшая немецкая фирма, немцы - признанные мастера-машиностроители (правда, я подозреваю, что в настоящее время там конструкторами турбин работают уже югославы или турки), и ничего позорного не было бы в том, чтобы купить у немцев пару турбин с целью позаимствовать немецкие конструкцию, опыт строительства и эксплуатации газовых турбин. Но…

Патриоты начали уверять, что турбины построены на питерском ПАО «Силовые машины», а это предприятие, якобы, совместное с «Сименс». Было! До 2011 года «Сименс» владела 25%, акций «Силовых машин», но в том году «Сименс» продала эти акции Мордашову, и теперь его доля в компании 95,57%. И вопрос - почему Мордашов не построил эти турбины, раз «Сименсу» запрещено? Что - уже нет для изделий такой сложности ни инженеров, ни рабочих?

Но и это не так обидно. Вот, что следует из этого сообщения: ««Технопромэкспорт» сообщает, что первоначально собирался использовать на энергообъектах в Крыму газотурбинные установки иранской компанией MAPNA. Но контракт не удалось заключить из-за разногласий «по ряду технических и коммерческих вопросов». Ё-моё! Это вы, запутинские мордашовцы, уничтожили промышленность СССР до такой степени, что мы теперь газовые турбины закупаем в Иране??

И чего же удивляться тому, что сегодня мы во Вьетнам поставляем не оборудование, а нефть и газ, а Вьетнам поставляет теперь нам не бананы, а электронику, а та же КНДР поставляет станки с программным числовым управлением.

Стала наша Раша под вопли запутинских патриотов страной третьего мира.

Стали мы вровень с папуасами - была Россия, стала Папуассия.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Разруха в головах написал 09.07.2017 01:26
Папуасия в головах. И никто Россию не спасет. Период очищения нужно будет пройти.
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а путин в гамбурге обсуждает вопрос о помощи народам африки
увеличение рабочих мест, написал 09.07.2017 01:16
развитие тамошней промышленности.
а свою промышленность уничтожили.
олень в москве разрушил зил,строит на его месте
сараи небоскребнутые,по сотне раз перекладывает
плитку
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(без названия)
!!!TOTKLOPOVDAVITTAK!!!& написал 09.07.2017 00:33
"Стала наша Раша под вопли запутинских патриотов страной третьего мира.
Стали мы вровень с папуасами - была Россия, стала Папуассия."
- То таки ничего странного! в РФ таки установили свою прослоечную-прокладочную диктатуру бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины. Эта диктатура таки опосредована вороватыми чиновниками (таки Мухин (таки да и безумные вчонкины - тоже) Великого Маркса не читал, что там у него о "посредниках" таки написано!) Таки прослойку-прокладку отодвинули на задний план, в ж, а сами таки устроили воровство и пеРдательство - то таки да!
Это воровство и пеРдательство освящает передовой отряд абарзованой публики - таки ебаныевротлибералыиправозащитники - то таки да! Таки пока этой абарзованой йелитке не будет устроена многократная децимация - толку не будет! То таки да!
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