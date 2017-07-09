Полиция задержала 130 волонтеров штаба Навального по всей России

В ходе "агитационных субботников" в поддержку политика Алексея Навального проходивших 8 июля в разных городах России задержаны не менее 130 человек, передает ОВД-Инфо.

По данным издания, задержаниям, обыскам или нападениям в течение дня подверглись сторонники Навального в 18 городах: Воронеже, Гатчине, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Москве, Новороссийске, Казани, Петрозаводске, Барнауле, Брянске, Волгограде, Уфе, Санкт-Петербурге, Тамбове и Тюмени. В Москве были задержаны не менее 84 человек, в Воронеже — 10. Всего в городах России вне Москвы задержано 47 человек.

Издание отмечает, что при задержании правоохранители изымали агитационные материалы, а против задержанных составляли протоколы об административных правонарушениях.

В Москве задержанные по-прежнему остаются в ОВД Печатники. Из ОВД Южное Тушино и Сокольники, куда были доставлены пять человек, людей начали отпускать. Остальные задержанные в столице уже на свободе.