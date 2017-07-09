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Московский листок

Умер журналист Антон Носик

Опубликовано 09.07.2017 в разделе комментариев 2

Умер журналист Антон Носик

Журналист и популярный блогер Антон Носик скончался на 52-м году жизни. Об этом член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. "Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", - написал он в Twitter.

Информацию подтвердила супруга журналиста. По ее словам, это произошло в ночь на 9 июля на даче у его друзей. "У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего не известно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге", - сообщила она телеканалу RT.

Антон Носик участвовал в создании крупнейших новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com.

Напомним, что в 2016 году Пресненский суд Москвы признал Носика виновным в размещении в ЖЖ статьи с признаками экстремизма. Журналиста приговорили к штрафу в размере 500 тыс рублей, позже Мосгорсуд снизил штраф до 300 тыс рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
старый ватник написал 09.07.2017 11:33
блевать хотелось от имени этого дутого гуру .
помню как раньше включишь радио р а там - гуру интернета носик сказал то , покакал там ,
чихнул здесь.... ничтожество доставшее всю страну ,
любитель цензуры и пустобрех он был .
верткий парень из масковской синагоги .
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(без названия)
дизельшмизель написал 09.07.2017 11:23
надо меньше наркоты жрать.
земля стекловатой этому русофобу.
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