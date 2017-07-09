Умер журналист Антон Носик

Журналист и популярный блогер Антон Носик скончался на 52-м году жизни. Об этом член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. "Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", - написал он в Twitter.

Информацию подтвердила супруга журналиста. По ее словам, это произошло в ночь на 9 июля на даче у его друзей. "У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего не известно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге", - сообщила она телеканалу RT.

Антон Носик участвовал в создании крупнейших новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com.

Напомним, что в 2016 году Пресненский суд Москвы признал Носика виновным в размещении в ЖЖ статьи с признаками экстремизма. Журналиста приговорили к штрафу в размере 500 тыс рублей, позже Мосгорсуд снизил штраф до 300 тыс рублей.