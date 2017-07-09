Скончался художник Илья Глазунов

Советский и российский художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой жену живописца.

"Илья Сергеевич скончался", - сказала Инесса Орлова. По предварительной информации, отпевание художника пройдет в Храме Христа Спасителя, день пока не определен.