Скончался художник Илья Глазунов

Советский и российский художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой жену живописца.
"Илья Сергеевич скончался", - сказала Инесса Орлова. По предварительной информации, отпевание художника пройдет в Храме Христа Спасителя, день пока не определен.
|
|
тютютю написал 09.07.2017 11:43
.
"Я всей своей генной и жизненной памятью ненавижу пресловутого Кобу! Он навсегда останется для меня большевиком-ленинцем, повинным в пролитии крови миллионов безвинных людей, в начатых Лениным акциях красного террора, задачей которого было уничтожение России, превращение ее в плацдарм мирового коммунизма",
.
и еще:
.
"Нынешняя киевская банда правителей, не имеющих отношения к славянству, не просто стравливает украинский и русский народы. Она толкает мир к Третьей мировой. Поэтому я всей душой поддерживаю Владимира Владимировича Путина в его желании возродить Россию и не дать ее растоптать".
.
Короче, правильным был художником. Что-то типа лижиссера Мигалкова, который тоже в некотором роде художник.