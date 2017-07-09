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Московский листок

Скончался художник Илья Глазунов

Опубликовано 09.07.2017 в разделе комментариев 1

Скончался художник Илья Глазунов

Советский и российский художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой жену живописца.

"Илья Сергеевич скончался", - сказала Инесса Орлова. По предварительной информации, отпевание художника пройдет в Храме Христа Спасителя, день пока не определен.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
тютютю написал 09.07.2017 11:43
ДВЕ ЦИТАТЫ из интервью этого художника https://www.rostov.kp.ru/daily/26393.3/3268989/):
.
"Я всей своей генной и жизненной памятью ненавижу пресловутого Кобу! Он навсегда останется для меня большевиком-ленинцем, повинным в пролитии крови миллионов безвинных людей, в начатых Лениным акциях красного террора, задачей которого было уничтожение России, превращение ее в плацдарм мирового коммунизма",
.
и еще:
.
"Нынешняя киевская банда правителей, не имеющих отношения к славянству, не просто стравливает украинский и русский народы. Она толкает мир к Третьей мировой. Поэтому я всей душой поддерживаю Владимира Владимировича Путина в его желании возродить Россию и не дать ее растоптать".
.
Короче, правильным был художником. Что-то типа лижиссера Мигалкова, который тоже в некотором роде художник.
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