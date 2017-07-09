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Московский листок

С понедельника Ростов будет жить при лучине

Опубликовано 09.07.2017 в разделе комментариев 1

С понедельника Ростов будет жить при лучине

В Ростове-на-Дону горожане оповещены о массовом отключении от света сотен домов, которое будет проводиться на предстоящей неделе. Это нужно для проведения профилактических работ на сетях и подстанциях. Отключения начнутся уже с понедельника.

10 июля с 9:00 до 14:00 света не будет по адресам:

— Минераловодская, 29-57, 30-46;

— Никитина, 12-24;

— Республиканская, 16-64, 19-53;

— Рыбный, 3-9.

В этот же день с 9:00 до 17:00 без электричества останутся:

— Турксибская, 51-69, 36-108;

— Хабаровский, 51-77, 30-84;

— Полесский, 1-87, 2-64;

— Андижанский, 1-31;

— Верхоянский, 11-29;

— Дранко, 1-11, 2-10;

— Белгородская, 37-47.

— Белорусская, 2-36, 39-53;

— Медведицкий, 49-71, 50-66;

— Донецкий, 41-69,68-96;

— Игарский, 65-83, 68-84;

— Днепровский, 63-79, 64-78;

— 40 лет Победы, 81/3; 93; 93а; 95/3.

С 10 по 12 июля с 9:00 до 16:00 без света останутся:

— Верхоянский, 9-13, 40-46;

— Скрыпника, 89-101, 92-104;

— 18 улица, 5, 2;

— 21 улица, 1-5, 8-28;

— Тобольский, 1-27, 2-32;

— Дранко, 15-75, 20-60.

С 10 по 14 июля c 9:00 до 17:00 света не будет на Евдокимова, 136-202.

11 июля с 9:00 до 17:00 без электричества останутся:

— Газетный, 46-70, 47, 51-75;

— Малый, 1-15, 2-14;

— Большая Садовая, 51, 53, 55/45, 59;

— Семашко, 46/1;

— Суворова, 2/54;

— Белорусская, 38-60;

— Манычский, 71-91, 66-98;

— Кубанский, 70-106, 71-113;

— Хибинский 67-91, 68-90;

— ж/д 40 лет Победы, 95/1, 95/4, 95/5, 95/7, 95/8, 95/9;

— Неклиновская, храм Святой Троицы;

— Минераловодская, 7а;

— Рыбный, 11, 22;

— Собино, 1-79, 6-78.

11 и 12 июля с 9:00 до 13:00 электричества не будет на Российской 32-44.

12 июля с 9:00 до 17:00 без света останутся:

— 20 улица, 1-43, 2-62;

— Верхоянский, 1-13, 40-46;

— Скрыпника, 89-101, 92-104;

— 18 улица, 5, 2;

— 21 улица, 1-5, 8-28;

— Тобольский, 17-27, 18-32.

— Сальский, 63-101, 46-82;

— 40 лет Победы, 95, 95/6, 99;

— Неклиновская, 1-41,

— Ольгинская, 4-42,1-39;

— Обливская, 2-40,1-49;

— Полоцкая, 2-50,1-51;

— Днепроградская, 2-52;

— Профсоюзная, 49-85.

С 12 по 14 июля с 9:00 до 17:00 света не будет:

— Глинки, 119-137, 120-134;

— Калужская, 123-139; 96-112;

— 1-ая Грамши, 38-54, 31-43.

13 июля с 9:00 до 17:00 без электричества будут:

— Белорусская, 2-36, 39-53;

— Медведицкий, 49-71, 50-66;

— Донецкий, 41-69,68-96;

— Игарский, 65-83, 68-84;

— Днепровский 63-79, 64-78;

— Новая, 1-27, 2- 10;

— Шолохова, 45-85;

— Бакинский, 1-5, 2-6;

— Мира, 11-21, 8-24;

— Инструментальная, 11-49, 8-18;

— Сборный, 2-44;

— Деревообделочный, 1-15, 2-14;

— Промышленная, 2-54, 1-47;

— Металлургическая, 22-24, 114;

— Селиванова, 37-49;

— Ищенко, 5-15, 8-10;

— Ивахненко, 7-11,2-10;

— Столярный, 1-11, 2-12;

— Лелюшенко, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2;

— Немировича-Данченко, 61-75,64-74;

— Калитвинская, 11-17;

— Подъездная, 1-35, 2-28;

— Шеболдаева, 28-32;

— Педагогический, 30-48, 33-47;

— Каляевский, 36-54, 29-47;

— Боевой, 46-64, 37-55;

— Орджоникидзе, 51-69, 43-54;

— Ашхабадский, 37-55, 22-40;

— Гусева, 136;

— Дальневосточная, 1-77, 2-74;

— Минераловодская 143-165, 144-146;

— Олимпийский, 5-15, 16-18;

— Скачкова, 1-19, 2-24;

— Чапаевская, 1-75, 2-80;

— Чухновский, 20-22.

14 июля с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

— Думенко, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5;

— Зоологическая, 26-36;

— Саратовская, 1, 3;

— Белорусская, 38-60;

— Манычский, 71-91, 66-98;

— Кубанский, 70-106, 71-113;

— Хибинский, 67-91, 68-90;

— Губаревича, 39-117, 46-100;

— Квартальный, 1-9, 2-10;

— 5-я Кольцевая, 2;

— 6-я Кольцевая, 9;

— Кузбасский, 1-7, 2-8;

— Профсоюзная, 91-121, 216-288;

— Разина, 2-54;

— Силикатный, 1-3, 2-8;

— Ясная, 33.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
лцубан3 написал 09.07.2017 13:16
Что-то таких "профилактических отключений" я в СССР не припомню.
Просто не хотят признаваться в том, что идут плановые отключения, чтобы не было "веерных отключений".
В РФ в ряде регионов постоянно, то тут, то там, складывается чрезвычайная ситуация в энергоснабжении. Этого минэнерго РФ не скрывает на своем сайте.
Жопа и на украине, и в других республиках.
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