С понедельника Ростов будет жить при лучине

В Ростове-на-Дону горожане оповещены о массовом отключении от света сотен домов, которое будет проводиться на предстоящей неделе. Это нужно для проведения профилактических работ на сетях и подстанциях. Отключения начнутся уже с понедельника.
10 июля с 9:00 до 14:00 света не будет по адресам:
— Минераловодская, 29-57, 30-46;
— Никитина, 12-24;
— Республиканская, 16-64, 19-53;
— Рыбный, 3-9.
В этот же день с 9:00 до 17:00 без электричества останутся:
— Турксибская, 51-69, 36-108;
— Хабаровский, 51-77, 30-84;
— Полесский, 1-87, 2-64;
— Андижанский, 1-31;
— Верхоянский, 11-29;
— Дранко, 1-11, 2-10;
— Белгородская, 37-47.
— Белорусская, 2-36, 39-53;
— Медведицкий, 49-71, 50-66;
— Донецкий, 41-69,68-96;
— Игарский, 65-83, 68-84;
— Днепровский, 63-79, 64-78;
— 40 лет Победы, 81/3; 93; 93а; 95/3.
С 10 по 12 июля с 9:00 до 16:00 без света останутся:
— Верхоянский, 9-13, 40-46;
— Скрыпника, 89-101, 92-104;
— 18 улица, 5, 2;
— 21 улица, 1-5, 8-28;
— Тобольский, 1-27, 2-32;
— Дранко, 15-75, 20-60.
С 10 по 14 июля c 9:00 до 17:00 света не будет на Евдокимова, 136-202.
11 июля с 9:00 до 17:00 без электричества останутся:
— Газетный, 46-70, 47, 51-75;
— Малый, 1-15, 2-14;
— Большая Садовая, 51, 53, 55/45, 59;
— Семашко, 46/1;
— Суворова, 2/54;
— Белорусская, 38-60;
— Манычский, 71-91, 66-98;
— Кубанский, 70-106, 71-113;
— Хибинский 67-91, 68-90;
— ж/д 40 лет Победы, 95/1, 95/4, 95/5, 95/7, 95/8, 95/9;
— Неклиновская, храм Святой Троицы;
— Минераловодская, 7а;
— Рыбный, 11, 22;
— Собино, 1-79, 6-78.
11 и 12 июля с 9:00 до 13:00 электричества не будет на Российской 32-44.
12 июля с 9:00 до 17:00 без света останутся:
— 20 улица, 1-43, 2-62;
— Верхоянский, 1-13, 40-46;
— Скрыпника, 89-101, 92-104;
— 18 улица, 5, 2;
— 21 улица, 1-5, 8-28;
— Тобольский, 17-27, 18-32.
— Сальский, 63-101, 46-82;
— 40 лет Победы, 95, 95/6, 99;
— Неклиновская, 1-41,
— Ольгинская, 4-42,1-39;
— Обливская, 2-40,1-49;
— Полоцкая, 2-50,1-51;
— Днепроградская, 2-52;
— Профсоюзная, 49-85.
С 12 по 14 июля с 9:00 до 17:00 света не будет:
— Глинки, 119-137, 120-134;
— Калужская, 123-139; 96-112;
— 1-ая Грамши, 38-54, 31-43.
13 июля с 9:00 до 17:00 без электричества будут:
— Белорусская, 2-36, 39-53;
— Медведицкий, 49-71, 50-66;
— Донецкий, 41-69,68-96;
— Игарский, 65-83, 68-84;
— Днепровский 63-79, 64-78;
— Новая, 1-27, 2- 10;
— Шолохова, 45-85;
— Бакинский, 1-5, 2-6;
— Мира, 11-21, 8-24;
— Инструментальная, 11-49, 8-18;
— Сборный, 2-44;
— Деревообделочный, 1-15, 2-14;
— Промышленная, 2-54, 1-47;
— Металлургическая, 22-24, 114;
— Селиванова, 37-49;
— Ищенко, 5-15, 8-10;
— Ивахненко, 7-11,2-10;
— Столярный, 1-11, 2-12;
— Лелюшенко, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2;
— Немировича-Данченко, 61-75,64-74;
— Калитвинская, 11-17;
— Подъездная, 1-35, 2-28;
— Шеболдаева, 28-32;
— Педагогический, 30-48, 33-47;
— Каляевский, 36-54, 29-47;
— Боевой, 46-64, 37-55;
— Орджоникидзе, 51-69, 43-54;
— Ашхабадский, 37-55, 22-40;
— Гусева, 136;
— Дальневосточная, 1-77, 2-74;
— Минераловодская 143-165, 144-146;
— Олимпийский, 5-15, 16-18;
— Скачкова, 1-19, 2-24;
— Чапаевская, 1-75, 2-80;
— Чухновский, 20-22.
14 июля с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:
— Думенко, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5;
— Зоологическая, 26-36;
— Саратовская, 1, 3;
— Белорусская, 38-60;
— Манычский, 71-91, 66-98;
— Кубанский, 70-106, 71-113;
— Хибинский, 67-91, 68-90;
— Губаревича, 39-117, 46-100;
— Квартальный, 1-9, 2-10;
— 5-я Кольцевая, 2;
— 6-я Кольцевая, 9;
— Кузбасский, 1-7, 2-8;
— Профсоюзная, 91-121, 216-288;
— Разина, 2-54;
— Силикатный, 1-3, 2-8;
— Ясная, 33.
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лцубан3 написал 09.07.2017 13:16
Просто не хотят признаваться в том, что идут плановые отключения, чтобы не было "веерных отключений".
В РФ в ряде регионов постоянно, то тут, то там, складывается чрезвычайная ситуация в энергоснабжении. Этого минэнерго РФ не скрывает на своем сайте.
Жопа и на украине, и в других республиках.