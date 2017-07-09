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Московский листок

В Ростове горит свалка, люди задыхаются, а куда смотрит Путин?

Опубликовано 09.07.2017 в разделе комментариев 1

В Ростове горит свалка, люди задыхаются, а куда смотрит Путин?

Жители Северного жилого массива Ростова-на-Дону вот уже четвертые сутки подряд не могут нормально спать с открытыми окнами в квартирах из-за едкого запаха, распространяющегося именно ночью с горящей свалки, расположенной на Стартовой в Ворошиловском районе города.

«На Стартовой, где СНТ «Импульс», четвертый день горит свалка, которая каждый год летом горит. Администрация не может предоставить грейдеры и тракторы, чтобы пожарные потушили ее окончательно, она постоянно разгорается», – комментирует сложившуюся ситуацию ростовчанка Наталья Ничволодова.

- Ну так рецепт известен, надо Путину писать на "прямую линию", - прокоммаентировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Как только ему сообщили, так свалку в Подмосковье они тут же и запретил. Теперь пусть запретит и на Северном или хотя бы даст трактор и грейдер. Он же просил оппозицию давать ему конструктиные предложения?!

Путин ждет от оппозиции конструктивных предложений

- Вот мое конструктивное предложение, Владимир Владимирович, - продолжил Анатолий Баранов. - Поскольку свалок в России много, и все они воняют, а кроме президента эффективно решить вопрос никто не может, надо создать при президенте специальное Управление Очистки. И каждую неделю проводить "парямую линию" с президентом, где лично В.В.Путин будет давать прямые указания президентским говночистам, что и где убирать в отчетный период. Я считаю, это очень конструктивное предложение, а?



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Всего комментариев к статье: 1
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 09.07.2017 13:15
А у Пуйла есть "хитрый план".Изменнику Советской Родины и мартышки Хозяев денег проблемы местячкового плебса неинтересны.
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