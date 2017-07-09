Горби узрел ностальгический "судьбоносный консенсус" во встрече Трампа и Путина

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сравнил встречу российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа со своей встречей с экс-президентом США Рональдом Рейганом, в ходе которой был подписан договор о разоружении, ознаменовавший окончание холодной войны, сообщает ТАСС.

По мнению Горбачева, пожатие рук между Путиным и Трампом - позитивный сигнал. "Нельзя упустить эту возможность. Будет непросто, но эта встреча очень важная, она может стать отправной точкой для достижения результатов, которые сегодня кажутся недостижимыми", - заявил экс-президент в интервью итальянскому публицисту Джульетто Кьезе.

В то же время бывший глава СССР напомнил, что, когда диалог с Рейганом только начался, спустя несколько дней после первых контактов ему доложили, что "американские военные корабли вошли в Черное море и приближаются к территориальным водам Советского Союза". "Меня спросили: "Что делать?". Я сразу понял, что это провокация: кто-то в Пентагоне не хотел этого диалога", - отметил Горбачев.

Встреча Трампа и Путина, состоявшаяся в Гамбурге на полях саммита G20, продлилась более двух часов вместо запланированных 30-40 минут. После переговоров российский президент заявил, что Трамп - "конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы".

"Мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен", - подчеркнул Путин.

Западные СМИ после встречи глав государств начали проводить параллели с историческими соглашениями союзников, изменившими мир: например, со встречами в Мюнхене в 1938 году и в Ялте в 1945-м.

В Мюнхене в 1938 году Франция, Великобритания, Германия и Италия заключили соглашение о передаче Судетской области Чехословакии Германии. Там также были заключены соглашения о ненападении между Германией и Францией, а также Германией и Англией. Эти документы открыли дорогу к переделу границ в Европе и Второй мировой войне.

В феврале 1945 года, незадолго до разгрома фашистской Германии, в Ялте встретились лидеры стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. Были очерчены сферы влияния в Европе, разделившие ее на восток и запад более чем на 40 лет, фактически до распада СССР.

От редакции: Вот уж похвалил, так похвалил! Вообще, этот "Вий постсоветской политики", который то снова зовёт в СССР (это когда он сам выдвигался в президенты, был и такой анекдот в 90-х), им доведённый до развала, то Путина хвалит - стал своеобразным оракулом безумия. Заживо наблюдающим последствия своей политики, хотя миллионы-то успели за это время покинуть этот мир: реформы-с. Многое ушло, а Горби остался, чтобы продолжать быть свидетелем рукотворного, его же, вот тогда с Рейганом и запущенного апокалипсиса - и в реформах народился новый класс, который Горби, ещё в перестроечный период "самоуправления и ускорения", считал прогрессивным - и этот класс завладел тем, что в СССР принадлежало всей стране, социалистической собственностью. И вот, уже этот самый класс, силовигархия, стыдливо задрапировав мавзолей Ленина, как досадно-позорное прошлое империи Российской, приглашает Горби посидеть в массовке на Красной площади, посмотреть военный парад. И Горби приходит! Человек, в руках которого была страна, и которую он, ещё он, а не Ельцин, довёл до распада. Что ещё остаётся этому призраку? Хвалить любую встречу Путина и президента США, кто бы этим президентом ни был.

Надо отметить, что и российский обыватель, даже образованный, не с бутылкой водки "Путинка" и в синей майке "Самый вежливый из людей" - стоит Горбачёва. Он, как впечатлительная дореволюционная барышня оратором Керенским, готов любоваться в повторе рукопожатием президентов, как будто это рукопожатие что-то значит! Тем временем растут коммунальные тарифы, цены на продукты растут, хотя лето (и обычно сезонные овощи дешевеют), а НАТО проводит учения в экс-советских республиках, Трамп прямо заявляет в Польше, что нет других врагов у "западной цивилизации", кроме как Россия и исламский терроризм (хотя подразумевает Сирию и Асада). Ну, это всё можно пропустить мимо ушей и очей - зато как клёво рукопожались! Это ж сила-то какая - сейчас, вот прямо сейчас начнётся мир-дружба-жвачка, США полюбят ими же разрушенную страну, как сестрицу младшую, и без санкций сырьевая империя станет торговать нефтью и газом столь прибыльно, что стабилизация вернётся в Эрэфию, а Путина причислят к лику святых... Страна, не воздавшая Горбачёву по заслугам, - будет этой самой глупенькой барышней и до тех пор, пока не избавится от силовигархии как паразитическо-управленческого класса.

Д.Ч.