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Московский листок

Путинская Россия получила щелчок по носу: КНР и США проведут совместные морские учения

Опубликовано 09.07.2017 в разделе комментариев 5

сша кризис кнр сырьеваяимперия
Путинская Россия получила щелчок по носу: КНР и США проведут совместные морские учения

ВМС Китая в следующем году присоединятся к международным военно-морским учениям "Тихоокеанский рубеж" (Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC), организаторами которых выступают Соединенные Штаты. Соответствующее заявление сегодня сделал председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита G20, сообщает Reuters. 

Глава Китая не уточнил, каковы будут цели совместных учений, однако можно предположить, что страны к этому подтолкнула обострившаяся ситуация на Корейском полуострове. 

Так, после беседы с Си Цзиньпином Трамп подчеркнул, что считает сложившийся в азиатском регионе кризис чрезвычайно серьезным. "Я высоко ценю то, что вы делаете применительно к проблеме, с которой мы все сталкиваемся в лице Северной Кореи, проблеме, с которой что-то надо делать", - заявил лидер США (цитата по ТАСС). 

Обращаясь к своему китайскому коллеге Трамп также выразил уверенность, что проблема разработки ядерных и ракетных вооружений в КНДР будет решена: "На это может понадобиться больше времени, чем мне бы хотелось, но в конце так или иначе будет успех". 

Американский президент при этом указал на "торговые дисбалансы" между двумя странами, отметив, что для США это важный вопрос. "Уверен, что мы придем к успешной развязке, будь то по торговле, Северной Корее или любым из многих других вещей, которые мы будем обсуждать", - заключил Трамп. 

Отметим, что военно-морские учения RIMPAC проводятся раз в два года близ Гонолулу (Гавайи). Китай впервые принял участие в этих учениях в 2014 году. Примечательно, что первый раз для КНР едва не стал последним из-за того, что в непосредственной близости от места учений появился разведывательный корабль, который, как предполагали эксперты, мог собирать электронные и коммуникационные данные окружающих морских и воздушных судов. 

Впрочем, американские военные не стали раздувать из этого инцидента скандал, отметив, что не были удивлены развертыванию этого корабля и приняли "все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить ценную информацию". В 2016 году Китай снова принял участие в RIMPAC.

- Вот это подарочек, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - это просто наилучшие новости после саммита, ведь расеянский обыватель уже было праздновал новую "мир-дружбу-жвачку" с США, а тут вам нате, вроде бы подкупленный российской нефтью и газом Китай зачем-то будет проводить совместные учения с США! что, опять Трамп не наш? да сколько же можно разочаровываться - куда смотрит Путин, Сечин и все фигуранты дела о "Силе Сибири", о демпинговой, кредитуемой в РФ, распродаже богатств наших недр? кстати, США и КНР договорились об учениях после недавнего конфликта в Южнокитайском море - вот что такое диалог двух сверхдержав, а не взгляд снизу вверх сырьевой империйки Путина на США! 

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Watcher написал 09.07.2017 14:49
А что, русские дебилы действительно верили, что китай будет впрягаться на стороне севеного зимбабве имеющего менее 1% мирового ВВП?
дебилы, долбитесь башкой об стену! вы- никчемыши!
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Слабых трусов не уважают ни где.
Aram Rostov написал 09.07.2017 14:48
Путинскую РФ, платющую позорную дань чуркам, трижды позорную, что свирепые мусора, легко калечащие людей, публично отсосали у зверька - "геремеев не открыл двери", еще не раз опустят.
Неужели есть хоть капля со мнения, что Америка, да даже Китай, не будут класть на Путлеркадырстан хрен с прибором???
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(без названия)
Перевирают написал 09.07.2017 14:39
Это не щелчек. И не пальцами. И не по лбу, а по губам. Говорят теперь не только Янукович законтаченный. Но и Путин после саммита.
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РФ мало кому интересна
Петька написал 09.07.2017 14:01
Помньше амбиций РФ, а 2 прцента в планетарной экономике реальность.
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(без названия)
Лис написал 09.07.2017 13:49
Кому вообще интересно мнение "элитки" православного концлагеря под названием "Рашка"? Тотальная нищета россиян и безнадега-вот и все их "достижения".
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