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Московский листок

"Трампнаш": США решили без посредников "урегулировать" карательную операцию в Донбассе

Опубликовано 09.07.2017 в разделе комментариев 1

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"Трампнаш": США решили без посредников "урегулировать" карательную операцию в Донбассе

США подключаются к разрешению процесса урегулирования конфликта в Донбассе, ходом которого разочарованы, сообщил приехавший в Киев глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон. Он представил спецпредставителя США по Украина Курта Волкера и заявил, что Вашингтон будет искать возможности к тому, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. 

Тиллерсон приехал в Киев с первым визитом в ранге госсекретаря через день после первых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Рассказывая об итогах беседы накануне, Путин ни о каких решениях по Украине не упоминал, лишь ругал киевские власти, "торгующие русофобией". Однако ранее США не участвовали в "нормандском формате", в рамках которого были согласованы буксующие минские соглашения, реализация которых должна привести к завершению конфликта. Также надо отметить, что ополченцы ДНР и ЛНР, контролирующие ряд районов двух областей на востоке Украины, выступали категорически против подключения США к переговорам. Ранее помощь Вашингтона Киеву ограничивалась поставками нелетальных вооружений, а также обучением украинских военных. 

В Киеве Тиллерсон встретился с президентом Украины Петром Порошенко. На совместной пресс-конференции глава Госдепа заявил: "Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках минских соглашений, именно потому мы назначили специального представителя (Курта Волкера). Он также добавил, что США намерены координировать действия с "нормандской четверкой" для поиска возможности способствовать прогрессу в решении конфликта. 

Тиллерсон, как передает Reuters, подчеркнул, что Россия должна первой предпринять шаги к деэскалации насилия на востоке Украины. 

Волкер, назначенный на свой пост 7 июля, останется на Украине на несколько дней для решения вопросов двухстороннего сотрудничества, заявил Порошенко. "Я очень благодарен, что после назначения, буквально через считанные часы с вами в составе делегации Курт Волкер. Приветствуем его и благодарим за ваше решение, что он остается с нами на несколько дней для того, чтобы мы не подвешивали вопрос, не затягивали его, а сразу после нескольких часов после назначения начинали эффективное сотрудничество", - цитирует Порошенко "Интерфакс". 

Глава украинского государства выразил надежду, что опыт Волкера в сочетании с его решительностью ускорит переговорный процесс и позволит рассчитывать на имплементацию минских договоренностей со стороны РФ. Россия традиционно не считает себя стороной соглашений, указывая, что подписаны они между властями в Киеве и представителями двух сепаратистских "народных республик". 

"Нормандский формат" восстановят телефонным разговором 

Порошенко ожидает в июле телефонного разговора в "нормандском формате", за которым может последовать саммит лидеров Украины, Франции, Германии и России. 

"После встречи и телефонных переговоров моих в Берлине, Париже, встреч в Гамбурге, достигнута договоренность, что, вероятнее всего, в июле месяце состоится телефонный разговор в нормандском формате на уровне лидеров. И мы не исключаем, что по результатам этого телефонного разговора нам удастся организовать саммит. Пока не определено, где именно он будет проходить, но мы настроены на решительный, ускоренный, практичный, конкретный разговор как в телефонном формате, так и на саммите уже этим летом", - заявил президент Украины. 

"Интерфакс" сообщает, что информацию о подготовке телефонной конференции подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Да, телефонный разговор "четверки" на повестке дня. Он готовится, но пока нет ясности по срокам". 

Санкции не снимут 

США заверили украинских партнеров, что санкции в отношении России не будут сняты до тех пор, пока не будет освобождена украинская территория, а минские соглашения не будут выполнены, сообщил президент Украины Петр Порошенко. 

По словам президента Украины, стороны также обсудили вопрос Крыма: "Господин госсекретарь заверил меня, что Крым всегда в повестке дня и вопрос обеспечения территориальной целостности и прекращения незаконной аннексии Крыма является также твердым условием для снятия санкций с РФ".

От редакции: Погодите-погодите! Да как же так? Мы же все видели, как замечательно пожимали руки Трамп и Путин - это же практически крепче любого пакта было рукопожатие. И что, теперь все надежды правоверных россиянъ - на смарку? Это что же - теперь и американские солдаты придут на Донбасс? США проявляют вероломство по отношению к народу православному? Нет, этого просто не может быть! Потому что Путин самый лучший, ведь энто и йихний журнал "Таймс" писал - мы помним. Он самый влиятельный в мире политик! А тут вдруг такое двурушничество - но ничего, как один мы встанем под триколор, и пойдём сражаться с пиндосами за сверхприбыли лучших людей Путинской России - Алишера Усманова, Игоря Сечина, чтобы их капиталы преумножались, а наши копейки сокращались (ибо нам они после георической гибели за силовигархию и вовсе не понадобятся, государство-Труба похоронит верных сынов своих с почестями и попами). Ибо - так Путин велел и его правительство реформаторов и реакционеров. А как победим вероломную Америку, так и Донбасс нашим станет - будет, где РПЦ развернуться, ну и бензоколонки само собой, только Роснефти и Лукойла, незаслуженно изгнанного с Украины. Месть сырьевой империи всегда ужасна - вот в Чечне ведь не зря гибли срочники, теперь там и Транснефти, и Лукойлу, и Роснефти доступно то, что пытались разделить меж собой "чёрные нефтяники". И да будет мир такой же - везде, куда простирается рука Путина, пожатая "Трампнашим"!

Д.Ч. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Лис написал 09.07.2017 18:40
Антинародная власть в полном гуано.За такую мерзость никто воевать добровольно не пойдет.Это вам не "За Родину!За Сталина".Хозяева денег буду их постоянно нагибать через кресло а потом вытрут о них ноги в "цивилизованном" месте типа Гааги.Предатели своей Родины всегда были только разменной монетой и не более.
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