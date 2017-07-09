Мосул окончательно освобождён от игиловцев

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в воскресенье прибыл в Мосул, чтобы официально объявить об освобождении города от террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ), передает АР. Государственное телевидение Ирака передало в эфире его заявление: "Поздравляю бойцов и население с большой победой!". Элитные подразделения армии ворвались в черту Старого города, который был последним укрытием террористов.

Успешное наступление иракской правительственной армии при поддержке проамериканской международной коалиции на Мосул вынудило боевиков ИГИЛ бежать из города, переплывая реку Тигр, передает "Интерфакс".

Представитель иракской армии бригадный генерал Яхйя Расул заявил в эфире государственного телевидения, что около 30 боевиков ИГ были уничтожено, когда они пытались переплыть Тигр.

Местное новостное агентство сообщило, что над Старым городом уже развивается иракский государственный флаг.

Мосул - второй по величине город Ирака, расположенный на севере страны, - был захвачен ИГ в июне 2014 года. Оттуда главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил "халифат".

Операция по освобождению города началась в октябре 2016 года. Из-за боев из города пришлось уехать около 350 тыс. человек. 18 июня армия Ирака сообщила о начале штурма кварталов Старого города Мосула - последнего участка города, находящегося под контролем "Исламского государства". К Старому городу армия подбиралась еще в марте, но тогда штурм пришлось приостановить из-за большого количества жертв среди мирных жителей.

Напомним, к Старому городу армия подбиралась еще в марте, но тогда штурм был приостановлен из-за большого количества жертв среди мирных жителей.

"Это последняя глава в наступлении, направленном на захват Мосула", - говорится в заявлении, распространенном от имени главы контртеррористической службы Ирака генерал-лейтенанта Абдула Гани аль-Асадт. Как передает ТАСС, в штурме задействован армейский спецназ и федеральная полиция Ирака.

Ранее иракским силовикам удалось восстановить контроль над кварталами Эз-Занджили и Эш-Шифаа на западном побережье реки Тигр, взяв в окружение Старый город в Западном Мосуле.

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