Об орлах и петухах в Гамбурге

Сухой остаток встречи лидеров США и РФ на слете Большой Двадцатки

Встречу Путина и Трампа освещали как какой-нибудь матч Кличко-Поветкин. Нагнетали страсти. Но что мы увидели в итоге? Ну, если слить всю грязную пену пустых слов, всякого информационного мусора? Если убрать хлам про то, как кто кому руки жал и кто как шутить изволил. Всю это «шарийщину» и «соловьевщину».

Да ничего хорошего. Кремль подтвердил, что он не считает Донбасс частью России, показал приверженность «святым принципам» свободы торговли, подверг проклятию протекционизм (экономический национализм).

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О том, что там Трамп-Путин обсуждали по Сирии, Максима Калашникова не интересует. Сирийская проблема для РФ носит чисто надуманный, искусственный (но зело разорительный экономически) характер. Кремль сам себе создал – на пустом месте – эту проблему. Ее «решение» нам поэтому – до лампады. В Сирии русским делать нечего, и баста.

Гораздо серьезнее то, что Путин едва завуалированно заявил: русские Донбасса для нас – не русские. Они не имеют права на воссоединение с РФ. Мы, Кремль, считаем их лишь разменной монетой в танцах вокруг Крыма. И готовы затолкать их назад, «в Украину», свято блюдя Минские Бумажки. Тьфу! Позор вселенский. То есть, русские Новороссии для Кремля – чужие, не чета осетинам и абхазам. (Хотя что творят с русскими в Абхазии – это кошмар, разгул безнаказанной этнократии). Будет установлен двусторонняя группа по решению украинского вопроса (Москва-Вашингтон). По сути, Путин уступает Украину Америке, признает разделение Русского народа и «хорватизацию» Малороссии. Ну да, Сирия – она важнее!

При этом такой вполне горбачевско-ельцинский мазохизм совершенно не означает снятия с РФ «крымских» санкций.

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Примечательно то, что при этом Кремль (в отличие от Трампа) прогнулся перед глобальным либерастическим истеблишментом, каковой в Гамбурге поставил протекционизм (экономический национализм) в один ряд с терроризмом и глобальным потеплением. Путин присягнул принципам ВТО и Парижским соглашениям. Зато Трамп на них плевать хотел.

Вдумайтесь в ситуацию: главную опасность для существования РФ представляет не запрещенное ИГИЛ, а системный социально-экономический кризис. Порожденный позорной зависимостью Москвы от мировых цен на нефть-газ и деиндустриализацией страны. Сырье может прокормить от силы 30 млн. населения Эрэфии. Чтобы спастись от социального краха и развала-2, необходимо форсированно поднимать индустрию и умное сельское хозяйство. Как локомотивы подъема науки и образования, медицины и социальной сферы. Для этого на много лет необходим умный протекционизм плюс активная промышленная политика. То есть, экономический национализм. Чтобы поднялись заводы и фабрики, чтобы возникла рентабельность производства, чтобы уравнялись условия конкуренции внутри РФ и за ее пределами.

Но Путин присоединился к хору тех, кто провозглашает анафему протекционизму. А Трамп – нет. В чем интерес Китая, борющегося с протекционизмом (особенно в США), понятно. Китайцы с 1978 года смогли сделать КНР динамично развивающейся промышленной державой. Она делает буквально все. Ее товары покорили рынки США, ЕС и всего мира. А РФ – это сырьевая территория с жалкими остатками высокопередельной индустрии. Она вывозит в основном сырье – нефть и газ, уголь, древесину, зерно, руды, металлы и первопередельную металлургическую продукцию, электричество. Присоединение ТАКОЙ Росфедерации к принципам свободной торговли увековечивает ее нынешний статус. А значит, приговаривает РФ к дальнейшему развитию системного кризиса, народ наш – к вымиранию и превращению в «постиндустриальных» (на самом деле – доиндустриальных) дебилов. Приговаривает нас к умиранию науки, образования, медицины. В чем интерес Кремля? Наверное – поскольку «элита» РФ состоит из сырьевиков, ворья и ромстовщиков – к сохранению удобного и комфортного для «элиты» порядка вещей. Зачем, скажем, червям и тараканам наведение порядка в доме, превращенном в свалку? Чем больше гнили и грязи, разлагающейся органики – тем им милее. Ибо наведение чистоты означает исчезновение червей и тараканов. (Индустриализация в РФ есть появление в РФ общественных сил, которые сметут нынешнюю «элиту» к е.м.).

По той же самой причине Кремль в Гамбурге присягнул на верность либеральной религии «глобального потепления» и Парижским протоколам. В отличие от того же Трампа. Теперь, по логике ВВП, русским надо готовиться к введению налога на выбросы двуокиси углерода и других «парниковых газов». Видимо, у нас слишком мало налогов на реальный сектор, ему новые нужны? Да еще и при ваших запредельных процентах по кредитам? Ну да – ведь так легче дочищать остатки русской промышленности, сводя экономику Эрэфии к добыче сырья и к торговле импортом внутри страны, к нефтевышкам и сетевым супермаркетам. Браво!

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Так что сами решайте, кто в Гамбурге был петухом, а кто – орлом.

Глядите: Трамп плевать хотел на вой гнилой либерастической «элиты» по поводу протекционизма и глобального потепления. Он прямо заявляет: чихать я хотел на фритредерство, коли оно отбирает работу у американцев, коль оно ведет к импорту чужих товаров в Америку и «экспорту» из нее рабочих мест. Потому американскому протекционизму – быть! Таков наш национальный интерес, дескать.

То же – и с Парижскими протоколами. Трамп заявляет: эти соглашения уничтожат в самые ближайшие годы 2 миллиона рабочих мест в Соединенных Штатах, задавят новыми налогами национальный реальный сектор. Потому страна выходит из Парижских соглашений. Во избежание своего краха. В общих выбросах углекислого газа на Земле человечество обеспечивает лишь 5%. И нечего нам слушать бредоносцев-либералов.

Лавров сказал, что на встрече ВВП и ДТ стороны придержиавались сугубо национальных интересов. В случае с Трампом это действительно так. А вот в случае его визави?

Какие-то там другие интересы-то…