Предательская сдача Южных Курил японцам ускоряется

Немедленно после сверхуспешной для Путина затянувшейся беседы его с американским президентом Трампом (см. мою заметку «Путин и Трамп – к пониманию их отношений») поспешил российский президент на давно запланированную встречу с заждавшимся японским премьером «другом Абэ», с которым установились доверительные отношения «на ты». Надо было «подать сигналы» прежде всего для японской стороны, это очень важно для Абэ. И заодно развеять сомнения у тех начальников в РФ, которые до сих пор не могут поверить в серьёзность намерений российского «лидера нации» в отношении Южных Курил. Для населения эта тема малоинтересна, тем более в официальных СМИ даже на её упоминание наложено табу, да и депутаты ГосДумы РФ не вякнут из страха попортить репутацию и карьеру, но для немногих интересующихся слова Путина прозвучали очень значимо.



Для меня вся эта «южнокурильская спецоперация» Путина – очевидное предательство, но мой голос тоньше писка, а вывести сограждан-патриотов на акцию протеста я не в состоянии. И не только в данной ситуации со сдачей Южных Курил японцам, но и ранее, когда я видел измену и пытался ей противостоять. Так было с изменами не только Яковлева-Горбачева, но и Ельцина и его избранника-преемника Путина. Я не вел «духовную брань» с предателями, лежа на диване, а выходил на улицу в стремлении найти сторонников. Люди отшатывались. Когда в 1990 году разоблачал компрадорство Ельцина (я с ним ранее работал и воочию убедился в его шкурном компрадор-падении), то бабульки ругались и подпрыгивали, чтобы разорвать антиельцинский плакат, а проходившие мимо знакомые доценты МГУ говорили мне «Валерий Иванович, как Вам не стыдно!». И когда в мае 1991 года выступал перед тысячей-другой ивановских ткачих и рассказывал им о неотвратимом распаде СССР, если Ельцина изберут российским президентом, и я прыгнул выше головы в ораторском плане, то потом подходили плачущие женщины и говорили – «Вы, наверное, правильно всё сказали, но для нас Ельцин – это Бог, мы проголосуем за него».



Когда случился ГКЧП, обзвонил национал-патриотов, в том числе лидера русских националистов Баркашова и казачьего атамана Мартынова, чтобы выйти на Новый Арбат и замутить народ против Белого Дома и устроить конфликт и вынудить силовиков к вмешательству. Оба отказались – «чума на оба их дома!». Пришли бывший член моего Российского Народного Фронта Жириновский и член депутатской группы «Союз» Петрушенко, нас не поддержали, толпа бросилась на нас с криком "Бей комуняк!", Ельцин победил. И когда произошло Беловежское предательство, то с протестом вышли на Манежку несколько человек – я, Жириновский, Анпилов и Травкин. Остальным тогда – до фонаря, как ныне с Южными Курилами.



Казалось бы, должны быть заинтересованными те, кого предают. Вот ныне в Новороссии нашлись способные противостоять бандере и российской «пятой колонне». А с Южными Курилами – как в начале 1990-х с терскими казаками. Когда убили сунженского атамана Подколзина, взял заточку и помчался в Кара-Булак. Остановил автобус Владикавказ-Грозный в поле и стал пробираться к казачьим домам. Оценил организованность вайнахов – они все-таки опасались приезда добровольцев и выставили дозоры. Меня поймали, но я предусмотрел ситуацию и в Москве запасся журналистской ксивой, и в конце концов удалось добраться до заместителя атамана Сунженского казачьего войска Черкашенинина. Обсудили с ним возможности самозащиты и отпора. В войске – около 40 тысяч казаков, много отставных офицеров и прошедших срочную. Но они деморализованы и к самоорганизации и драке не готовы, ждут «доброго царя» из Москвы. Я говорю, что в Кремле – измена, надо самим в борьбе отстоять право своё оставаться на Сунже. Не поверили мне – и их пинками под зад согнали с родных мест.



Беседовал на днях с некоторыми молодыми южнокурильчанами, их приглашают японцы в гости на соседний Хоккайдо, дают бусы и жвачку и всякие посулы, русские люди в массе своей всё же прошкурены и согласны быть под японцами. Но для меня Южные Курилы – моя земля, отдавать её не собираюсь. Собираю митинги и пикеты и каждый день ищу в сетях сторонников, откликаются некоторые солидные люди, но выйти на площадь им сложно, и накануне приезда Абэ в Москву 28 апреля 2017 года на встречу с Путиным для получения от него ключей от южнокурильской комнаты моего Русского Дома вышел на пикет перед посольством Японии в РФ я один, в тылу поддержал Симкин, силовики выстроились в шеренгу на противоположной стороне Грохольского переулка (правда, ранее без уведомления выходили с протестом к посольству Японии русские националисты бывший думец Курьянович и Иванов-Сухаревский). В эти дни Путин все же затащил на Южные Курилы первую партию японцев, они присмотрели себе самые лакомые кусочки, и после заявления Путина 7 июля в Гамбурге процесс «совместного освоения» будет ускоряться. Нам в КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОРЫВА остро нужны те, кто способен помочь отстоять нашу территорию. Сатана, как и Бог, тоже любит троицу, и лукавый Путин со всей его искусительной демагогией рано или поздно уйдет, а боль от утраты Южных Курил останется (сравни с нынешней фантомной болью за Аляску).

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