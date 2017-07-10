А воровство продолжается

В Российской Федерации все "конторы" подвержены коррупцией. Вряд ли найдётся обычный человек, который будет возражать против такого заключения. Конечно власть, чиновники, прикормленные журналисты могут возразить, но экономическое положение в стране доказательств не требует. Попробую подтвердить на примере, который приводил ранее. Бюджет армии США 612 миллиардов долларов. Трамп пробил ещё 50 миллиардов, чтобы Америку сделать окончательно и бесповоротно международным жандармом. Доллар и сила правят миром. В России бюджет страны равен 247 миллиардов долларов. Вот и сравните экономику США и России и что из этого получается. Но ведь страна пока живёт с нищим народом. Значит должны быть и деньги, но их нет, не хватает на самое главное на здравоохранение. Некоторые ведущие журналисты говорят, что главное не в деньгах, а в специалистах. А куда девались советские врачи? Ведь в СССР их было больше чем в других странах на душу населения. И к нам ехали на лечение со всего мира, а что сейчас? Почти ежедневно телевидение показывает малышей, которым нужна дорогостоящая операция за границей, а денег нет. Нужны миллионы. Оказывается дело именно в деньгах.

В газете "АиФ" стали появляться статейки В.Скворцовой. В № 27 она пишет статью "Чем грозит подростку ожирение?" Своевременно поднимается проблема. Но ни слова о некачественной пище. "Несмотря на занятость родителей надо готовить подросткам домашнюю еду". А если мама работает на полторы ставки, да ещё без мужа? Она себе не может сготовить, хотя ребёнок главнее. И на какие шиши она закупит продукты качественные, если 50 процентов базарного товара просто вредны для организма. Не смотрит Скворцова телевидение. А там такие страсти творятся, что вообще ничего нельзя покупать, пестициды превосходят все нормы. Появились и новые мало изученные "яды" которыми опрыскивают растения и плоды, чтобы сохранить дольше. Даже специальные приборы не могут выявить наличие вредных веществ, только в специальных лабораториях, до которых простому смертному не добраться, да и времени на это нет. Таких лабораторий раз, два и обчёлся. Практически их нет. Наверное, это сделано специально, чтобы не разорять фальшивую торговлю. Приведу пример из собственной практике, хотя он не особенно приятный. Поехал на базар города Никольска. Купить нижнее мужское бельё. Продавец из Узбекистана, столы завалены ширпотребом. Купил нижнее за 120 рублей. Приехал домой и надо же рассмотреть. На нём заводская этикетка с цифрой 50. Это стоимость изделия. Надул на 70 рублей. Вот такая у нас торговля.

А вот Скворцовой эта проблема не грозит. В детских садах, школах случаются массовые отравления. 6-го июля телевидение обрадовало родителей. В Забайкальском крае в детском саду отравилось 12 детей. Телевидение об этом говорит только тогда, когда это явление массовое, а то, что отравился один или два остаётся за кадром. Раньше в каждом саду, школе готовили еду сами. Поэтому и проблем было меньше. Можно было контролировать системно. Теперь привозят со стороны от собственников. Конечно собственник у которого на уме только прибыль будет готовить из дешёвых продуктов и из того, что попало под руку. Действительно наши чиновники получая сотни тысяч рублей зарплаты не известно за какие подвиги живут совершенно в другой стране. Надо менять всю систему питания не только детей но и всего народа. Установить жестокий контроль на вход продукта в магазин и рынок. Власть в целях завала прилавков отменила госты. От этого стали больше травиться и употреблять не качественные продукты от которых человек набирает лишний вес или даже заболевает и умирает медленно, и долго. Не с той стороны Скворцова подходит к ожирению. Человек сегодня не может приобретать здоровых продуктов для приготовления пищи. Мы покупаем и не знаем, что покупаем, даже если прочитаем то, что написано мелким шрифтом. Нужен входной контроль другого не дано. Однако при бандитски - воровском капитализме этого сделать не удастся. Рынка, о котором говорит премьер в России нет. Есть спекулятивный базар, куда крестьянину дорога закрыта. А причина всему деньги.

Доктор экономических наук Василий Симчера пишет: "Глава РЖД, к примеру, задекларировал доход в 696 тысяч рублей в день". Якунин наёлся уступил место другому. "У главы "Газпрома" зарплата в день превышает 3 миллиона рублей". Не плохо, правда! На сегодня в РФ с учётом госуправленческого аппарата получается 5,6 миллионов бюрократов. И эта орда, как пишет доктор съедает в год 7 триллионов рублей из 15 триллионов бюджета. А ведь это узаконенное воровство. Нас бесит случаи, когда СМИ рассказывает об очередном задержании чиновника за взятки или прямое воровство десятков миллионов рублей. А вот о том, что на содержание чиновников бюджет расходует более 40 процентов никого не волнует. Люди, проснитесь. Вы думаете, что об этом не знает президент? Знает и поощряет. Практически страна работает только на чиновников, которые не обращают внимание на бедственное положение народа хапаю, хапают и когда наступит конец этому никто не знает, даже президент. А ему зачем знать. Законы подписывает он, на которые опираются миллиардеры. Например, Страшнов наелся и подал в отставку. Когда о нём заговорили он написал в интернете, что выписывая 95 миллионов рублей премии он основывался на законе, даже указал номер этого документа. И нищий народ не возмущается, неужели так любит своё начальство, что согласен тащить нищенское состояние лишь бы власть ни в чём не нуждалась.

Что происходит в стране? Где оппозиция системная и не системная? Навальный попытался расшевелить народ, но сам погряз в коррупционных делах. Системная оппозиция разжирела от бешеных и не заработанных доходов и не хочет шевелить мозгами. А зачем у неё всё есть. Страна парадоксов. Смотрите Жириновский где - то попал под дождь и обругал Гидрометеоцентр за то что не предупредили его. Теперь в СМИ есть о чём поговорить. О нём говорят всегда и не только наши политики. Он известен и за бугром. Зюганова вообще не слышно и не видно. Наверное ему о погоде говорят правду и он не мокнет.

Поинтересуйтесь, например, жизнью руководителя города Реутова А.Ходыревым. Один домик в Сочи стоит около 15 миллионов евро. А есть и другая недвижимость и движимость. И никто его не может сковырнуть. При этом некоторые журналисты на всю страну рассказывают о его методах управления, но никто не реагирует. Не реагирует и всеми обласканный губернатор Московской области Воробьёв. А скоро выборы, однако встреча двадцатки затмила все проблемы страны и народа, и даже рост инфляции. Экономисты видят рост, а Э.Набиуллина нет, хотя картошка будет дорогая и не только. Рост безработицы власть уже признала по причине плохой погоды. А инфляции пока не признаёт. Погоду не обещают даже осенью. Значит даже тот урожай который поспеет своевременно убрать вряд ли возможно. Всё это отразится на наших тощих кошельках.