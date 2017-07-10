Нынешнее поколение российских людей умрет под санкциями

США гарантировали Киеву, что санкции с РФ не будут сняты до «освобождения украинской территории». Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает «Интерфакс-Украина». Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции не будут отменены до разрешения проблем на Украине и в Сирии. Об этом он написал в Twitter.

«Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока не решены проблемы Украины и Сирии», — написал Трамп.

Если кто не понимает, это значит никогда. Ни-ког-да!

Когда-то при Хрущеве обещали, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Ага. Еще Иисус обещал сидящим с ним Царствие небесное, ну и лет сто христиане добросовестно ждали, потом уже начали потихоньку толковать Евангелия...

Ну а вот я могу твердо обещать (и писал об этом с самого начала санкций), что мы с вами до снятия санкций точно не дожитвем. Так что нужно учиться жить как есть, под санкциями.

Конгресс рассмотрит "санкции навсегда"

Я займусь самоцитированием: "Я напоминаю, что поправка Джексона-Веника была введена в 1974 году, при Брежневе, из-за ограничений в эмиграции евреев. И вот умер Брежнев, потом наступила перестройка, потом рухнул СССР, Ельцин расстрелял парламент и обоссал колесо самолета, к власти пришел Путин, потом передал власть Медведеву, самое смешное, что в 2008 году был установлен безвизовый режим с Израилем - и только в декабре 2012-го года Конгресс США отменил эту поправку. То есть через 38 лет, в совершенно другом государстве - да ладно Россия, хоть правопреемник Союза, так ведь и в Молдавии отменили в том же году только. Вот при чем тут Молдавия? Так ведь одновременно с отменой поправки Джексона-Веника конгресс принял и "закон Магнитского", по сути устанавливающий те же ограничения. Одним документом! Я здесь не о справедливости - это было б смешно, я о перспективах. Через 38 лет мне стукнет 95. Вот не насрать ли мне тогда будет на отмену санкций?"

Но я об этом и раньше писал.

Санкции - навсегда

Это еще при Обаме было, но вот Трамп пришел, радости были полные штаны.

И опять перейду к самоцитированию: "Думаю, надо учиться с этим жить. С санкциями. Закрыть Америку, хотя бы внутри себя. Санкции будут только нарастать, и смысл знания английского языка будет утрачен. Европа скорее всего опять станет недосягаемой, но зато Азия, Африка и Латинская Америка открыты сегодня как никогда. Английские вещи - только в китайском исполнении, германские автомобили калужской сборки, французские духи в непередаваемым турецким ароматом. Но при этом все будет доступно - в отличие от Украины, которая будет иметь возможность смотреть на все широко открытыми глазами - но только смотреть. Купить не на что...

Война между Россией и Украиной - это по сути война между двумя Россиями. Это мечта наших заклятых друзей, казавшаяся неосуществимой - тут спасибо гениальной путинской внешней политике, мечта стала реальностью. И санцкии вводят вовсе не для того, чтобы погубить эту мечту. Санкции - для того, чтобы война продолжалась как можно дольше, если получится - до полной взаимной аннигиляции".

Понятно? Нет?

Никогда не будет решен украинский вопрос в том виде, как он поставлен сегодня. Это нерешаемая задача. Проблемы Украины - вечны, поскольку главной проблемой Украины является она сама. Насчет Сирии не скажу, не знаю, зачем она нужна - Путин, наверно, знает, ему нужна. Пусть решает.

Но Украина нам всем далеко небезразлична, что там будет и как оно дальше повернется. Но должен огорчить всех и сразу - быстро такие вопросы только возникают, а решаются десятилетиями, а то и столетиями, когда все, кто помнит, как все начиналось, давно уже работают покойниками.

Вот Эрдоган тоже уехал из Гамбурга огорченный, что вопрос Кипра так никто и не спешит решать. Так когда разразился киприский кризис, Эрдогану уж 20 лет было. Рано еще решать вопрос...

Или вот, допустим, вопрос Американского Самоа - возник в 1899 году в ходе конфликта между США, Германией и Великобританией. Понимаете, 117 лет прошло! И вот Западное Самоа успело побывать германской колонией, потом перейти под Новую Зеландию, затем с 1962 года - независимое государство. А Восточное Самоа так до сих пор - непойми что! Американская неинкорпорированная неорганизованная территория, не включённая в состав США. До 1951 года вообще "демократически" управлялось... ВМС США. Потом передана в ведение Департамента внутренних дел. Кто такие, как живут? А хрен их знает, никому не интересно... Жители Американского Самоа считаются американцами по государственной принадлежности, но не являются гражданами США - поди разберись.

На этом фоне ДНР и ЛНР просто еще находятся на младенческом уровне. Но вот санкции - это реальность, причем данная нам в ощущениях.

В принципе, есть страны, которые всю свои историю живет под санкциями, например, КНДР. И, как ни странно, живут весьма устойчиво. Скромно, по средствам, но живут. Или тот же Северный Кипр, очень похожий на Крым - признан только одной страной, Турцией. И пока турецкая армия самая сильная в регионе, так и будут жить. И, кстати, кипрский вопрос совсем не мешает Турецкой Республике развиваться весьма динамично.

Как не мешает развиваться Тайваню то, что он уже 70 лет "неотьемлемая часть Китая". И Иерусалим столица Израиля, хотя этого никто и не признает.

И ведь понятно, что пока российская армия самая сильная на континенте, ни крымский, ни приднестровский, на даже донбасский вопросы никакими санкциями решены не будут. Неважно, кто будет президентом - Путин, Медведев, Навальный или внук Навального, который еще не родился. Завтра Ходорковского выберут - и он будет вынужден заявить, что "Крым не бутерброд с сыром".

Так какого же?..

А.Б.