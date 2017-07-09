Антиглобалисты понесли в Гамбурге минимальные потери в виде арестованных 144 активистов

Полиция Гамбурга сообщила, что с момента начала протестов против саммита G20 в городе были задержаны 288 человек, 144 из которых были арестованы, передает «Газета.ру».

По последней информации, протестующие развели на улице костры и забросали полицейских тротуарной плиткой и бутылками. Чем подали прекрасный пример моссковским коллегам - ибо уж плитки теперь тут пруд пруди.

К настоящему моменту в результате беспорядков пострадали в общей сложности 196 стражей правопорядка. В соотношении с количеством задержанных, а точнее арестованных - паритетно.

К сведению тех, кто не в курсе, как с иностранцами поступают в таких случаях. Иногда, посидев в местных "обезьянниках" с задержанным "интернационалом" (а там не только весь ЕС и экс-советские граждане но и латиноамериканцы встречаются) они репатриируются - но только при заявлении посольства. Иногда несут наказание по месту задержания, так было в Афинах в 2006-м после Европейского Социального Форума - который был ответом на саммит "шестёрки" (да-да, империализм наступает, мы отступаем с тех пор). Но навыки уличных бойцов с тех пор левые массы не утратили, а нароборот, обрели - кстати, летальные случаи среди левых активистов тоже встречались, в том же Мальмо шведском, только не в 2008-м, а ранее. Кстати, и полицейские там примерно того же возраста, что активисты-антиглобалисты.

Важно ещё вот что - что Гамбург не встал на сторону империализма. И пока Трамп с Путиным потрясали общественное воображение рукопожатиями, а Путин кадрил Иванку на телекамеры, то есть оправдывал всячески надежды расеянского общетва спектакля - Гамбург левел и левел. Закрепись сейчас там на уровне сквотов (они были и до саммита там, Германия - страна левейших настроений) эта альтернативная власть, ей вполне можно было бы через месяцок потеснить официозную, ну а далее - Веймарская республика 2:0, почему бы и нет?

Вот какие стали встречаться витрины в Гамбурге после нескольких дней противостояния прогрессивно-деструктивных (как иначе заставить весь мир слушать левую повестку?!) сил и обывательской полицейщины.

Фото: Гамбург, Илья Деревянко

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