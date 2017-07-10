Доказательства, которые потребовал Путин у Трампа на саммите G20 - вот они!

В связи с проведением саммита разгромлен город. Древний и красивый. Громили антиглобалисты и приезжие социалисты. Саммиту G20 не попало, и все участники живы-здоровы. Пострадал город за то, что их принял. Надо полагать, что таких глупостей, как прием саммита G20, этот город, больше не повторит.

США послали международный договор о загрязнении атмосферы, куда подальше. Остальные пообещали придерживаться, но нетвёрдо! Не до того сейчас. Что-то ещё было про Украину и Минские соглашения. В целом непонятно, зачем собирались и до чего договорились?

Но это второстепенное, а главное, Дженифер Псаки, наконец, сделала правильный вывод: «Трамп попал в ловушку Путина!». Это исторический факт, который надо разобрать подробнее. На встрече с Путиным, Трамп, в течение 40 минут, обвинял Россию в том, что она вмешалась в выборы в США. Путин, в свою очередь, всё отрицал, и требовал доказательства. Мы приведем доказательства, но не те, что пытались привести великие американские газеты, госдеповцы и ЦРУшники, а наши, отечественные, как всегда, ассиметричные, и «не имеющие мировых аналогов».

Доказательство №1. Губернатор Омской области, сразу после победы Трампа, заявил следующее: «Победа Трампа - это победа «Единой России». http://www.mk.ru/politics/2016/11/09/omskiy-gubernator-nazval-izbranie-trampa-prezidentom-ssha-pobedoy-edinoy-rossii.html

Губернатор это очень серьёзное должностное лицо, облtченное властью в своем регионе, и, просто так, губернатор ничего не скажет, и врать не будет. Действительно, наверное, так и было! Он и вся администрация, вместе с местным отделением «Единой России», бросив областные и городские дела, занималась обеспечением победы Трампа. Даже мусор на улицах некогда было убрать, не говоря о починке труб и ремонте дорог. На фотографиях, в прилагаемом по ссылке материале, видно, что они не Омском, а Трампом занимались. http://varlamov.ru/1634146.html.

Доказательство №2. Дональд Трамп был принят есаулом в Питерское казачество, до выборов, и состоит в нем вместе с Путиным. Путин является главнокомандующим всех войск РФ, включая Казачьи войска, содержащиеся за счет бюджета. Получается, что Трамп на службе у Путина, и Путин требует доказательства вмешательства России в выборы в США, у своего есаула. https://russian.rt.com/inotv/2017-01-20/Der-Spiegel-uznal-chem-esaul.

Что бы сделали вы, на месте Путина в данной ситуации? Он не сделал ничего, и не будет делать по той причине, что его всё устраивает!

Наверное, правы те, кто пишут, что Путин выстроил новый мировой порядок, в котором является единоличным лидером. Какой-то свой мирок, наподобие того, что был у Павла I. Просто не все это осознали. Ты кто? Генерал ВВС США? Не-а! Ты теперь войсковой атаман Казачьих войск России! А президентов и королей - всех в питерские казаки, и "Единую Россию" - без очереди!