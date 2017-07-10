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Московский листок

"Трампнаш" крайне скептически оценивает договорённости с Путиным и играет свою игру

Опубликовано 10.07.2017 в разделе комментариев 0

сша империализм кризис сырьеваяимперия двадцатка
"Трампнаш" крайне скептически оценивает договорённости с Путиным и играет свою игру

Президент США Дональд Трамп считает невозможным создание группы по кибербезопасности совместно с Россией, хотя и обсуждал этот вопрос во время первой личной встречи с главой РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге 7 июля. Вместе с тем сотрудничество двух стран по Сирии американский лидер признал действенным. 

Об этом Трамп сообщил накануне вечером в Twitter, где ранее уже комментировал прошедшие переговоры с Путиным. "Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может - но прекращение огня может и произошло!" - написал американский лидер у себя в микроблоге. 

Ранее Трамп описал состоявшуюся встречу с Путиным целой серией твитов. "Мы с Путиным обсуждали вопрос о создании подразделения по кибербезопасности", - говорилось в одном из них. Также президент США отметил, что "дважды решительно надавил на президента Путина о вмешательстве России" в американские выборы, но российский лидер "яростно отрицал это". 

Соратники Трампа критикуют предложение о группе по кибербезопасности 

Как отмечает Reuters, идея о создании совместной группы по кибербезопасности оказалась "неудачной политической затеей". Ее немедленно раскритиковали соратники Трампа по Республиканской партии, задаваясь вопросом, почему США будет работать с Россией после вмешательства Москвы в американские выборы в 2016 году. "Это не самая абсурдная идея, о которой я когда-либо слышал, но она довольна близка к этому", - сказал сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм телеканалу NBC. 

Эштон Картер, занимавший пост министра обороны США при администрации предыдущего президента Барака Обамы, напрямую сказал CNN: "Это похоже на парня, который ограбил твой дом, а теперь предлагает рабочую группу по краже со взломом". 

Сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн подтвердил намерение Трампа сближаться с Россией. "Должна быть цена, которую придется заплатить, - добавил в интервью CBC глава комитета сената по вооруженным силам. - Владимир Путин ушел от ответственности, буквально попытавшись изменить исход наших выборов". 

Член комитета по разведке палаты представителей США демократ Адам Шифф сказал в эфире CNN, что Россия не может быть надежным партнером в группе по кибербезопасности. "Если это наша лучшая защита, мы могли бы также просто отправить наши урны для голосования в Москву", - сказал представитель Демократической партии США. 

При этом буквально на прошлой неделе в СМИ попала информация, что американские власти заподозрили Россию в хакерских атаках на десяток электростанций, включая АЭС Wolf Creek в штате Канзас. Об этом Bloomberg сообщили источники в администрации. Отмечалось, что атака произошла около недели назад, на работу АЭС она не повлияла. 

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин сообщил во время брифинга, что Трамп и Путин в ходе своей первой встречи достигли договоренности о том, что начнут создание группы по киберпространству, чтобы гарантировать абсолютное отсутствие вмешательства, что они будут вместе работать по кибербезопасности". 

Как выяснила ранее газета The New York Times, Трамп обсуждал с Путиным предполагаемое вмешательство России в выборы в США в течение 40 минут. Издание выяснило, что моментами разговор становился напряженным, и "Путин громко требовал от президента доказательства" вмешательства России. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров двух лидеров иначе описал их результаты, утверждая, что Трамп принял заверения Путина в невмешательстве в американские выборы. "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления Путина о том, что это неправда и что российское руководство не вмешивалось в эти выборы. Он эти заявления принимает", - сказал тогда министр иностранных дел РФ. 

Также, по словам Лаврова, в ходе беседы было условлено, что вопросы борьбы с терроризмом, хакеров и кибербезопасности "станут предметом российско-американского взаимодействия". "В этих целях будут созданы двусторонние рабочие группы", - отмечал глава МИД РФ. 

В свою очередь, спикер палаты представителей США и единомышленник Трампа по Республиканской партии Пол Райан вскоре после окончания переговоров двух лидеров сказал, что Россия вмешивалась в американские выборы, несмотря на то что Путин это отрицает. По его мнению, попытки РФ повлиять на итоги выборов не принесли результата. 

Сам же Трамп на пресс-конференции в Варшаве в ходе визита в Польшу, за день до встречи с Путиным, подтвердил вмешательство России в выборы в США. "Я думаю, это была Россия, но это могли быть и другие страны, в это могло быть вовлечено большое количество людей", - предположил американский лидер. При этом Трамп отметил, что его предшественник Барак Обама знал о попытках России повлиять на выборы, однако не предпринял никаких шагов в связи с этим. 

Президенты России и США провели первую личную встречу в пятницу в рамках саммита G20 в Гамбурге. В расписании Белого дома отмечалось, что разговор не продлится более 40 минут, но в итоге беседа затянулась на два часа с небольшим. 

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". 

Трамп в течение своей предвыборной кампании выступал за сближение с Москвой, но в отношении его администрации было начато расследование о вмешательстве России в выборы в США и о возможной связи его команды с РФ. Расследование возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер. В том числе выясняется, был ли какой-либо сговор со стороны должностных лиц в предвыборной команде Трампа с российскими чиновниками. Также расследование ведут комитеты по разведки палаты представителей и сената.

От редакции: Всё, шоу для расеянских дурачков кончилось. Кончилось тем самым рукопожатием - придурки, давно сместившие с сущностных моментов внимание на картинку получили, что хотели. Ну, а теперь их продолжают душить санкциями, ценами, урезанимями гражданских прав - причём, для придурков-телезрителей и не вполне ясно, кто это делает, но им стоило бы присмотреться: делают это действительно вместе, Путин и Трамп, как правящий класс. Трамп - придавливая санкциями "к ногтю" расеянскую нефтебуржуазию, а Путин - вынужденно расплачиваясь с кризисом национальными интересами граждан РФ, урезая "социалку", поднимая пенсионный возраст, оптимизируя здравоохранение, и так далее. Такова логика правящего класса - и не важно, враждует он внутри себя, или нет. Наёмному работнику в РФ будет только хуже и хуже, пока он не соберёт силы для того, чтобы вырвать власть из рук эксплуататора. Хорошо, что в Гамбурге на улицах звучала, горела, кричала именно эта позиция - бедный мир её услышал, понял, что его подпольное положение это медленный, мучительный, но всё же путь к революции, и продолжает работать в крайне сложных, реакционных государственных условиях.

Д.Ч. 

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