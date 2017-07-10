Национальный Лидер от дел империалистских вернулся к конфликтам трудовым и по-пацански приструнил "борзых"

Врио главы Свердовской области Евгений Куйвашев заявил журналистам 10 июля, что руководство региона ищет средства для погашения задолженности по зарплате сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, ситуация с которым возмутила президента Владимира Путина.

"Сейчас ведется работа по поиску денег, - цитирует Куйвашева ТАСС. - Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками". По данным руководства области, всего зарплату не получили 86 работников завода на общую сумму 7,5 млн рублей.

При этом, по словам врио губернатора, еще необходимо выяснить, действительно ли директор завода употреблял резкие высказывания по поводу выплаты зарплаты: "Так-то, со слов директора, никогда он такого не говорил".

Никаких ограничительных мер в отношении директора завода пока не предпринято, отметил Куйвашев. "Сегодня прокуратура занимается им, - цитирует его "Интерфакс". - И, насколько я понимаю, там уголовное дело по факту невыплаты заработной платы".

На недовольство Путина ситуацией на этом заводе оперативно отреагировал и Следственный комитет РФ, возбудив уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 ("Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы") УК РФ, которое взял под личный контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин и затребовал его для проверки в центральный аппарат СК.

По данным следствия, задолженность на указанном предприятии образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016-го по январь 2017 года. Бастрыкин поручил установить и наказать виновных, сообщила пресс-служба ведомства.

9 июля Путин на встрече с Куйвашевым в Екатеринбурге передал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе прямой линии с президентом 15 июня. Больше всего Путина возмутил случай в Нижнем Тагиле, где сотрудникам местного завода теплоизоляционных изделий отказались выплачивать зарплату до тех пор, пока к руководителю предприятия не обратится лично президент.

"Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям, - указал Путин. - И вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть, этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит". Сразу после встречи с президентом Куйвашев поручил разыскать директора этого завода.

Между тем мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил журналистам, что данное предприятие уже долгое время является банкротом, там введена процедура наблюдения. "По мнению внешнего управляющего, имущества предприятия хватит, чтобы покрыть задолженность, но ждать завершения процедуры довольно долго", - заявил градоначальник.

Градоначальник также сообщил, что директора завода подозревают в преднамеренном доведении предприятия до банкротства. "Собственники завода согласны из личных средств выплатить зарплату сотрудникам завода. Я думаю, что в ближайшее время будет найдено решение, когда их средства будут напрямую направлены на погашение долгов по зарплате. Тогда инцидент будет исчерпан", - подчеркнул Носов.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий специализируется, в частности, на производстве плит из минеральной ваты. Предприятие выпускает теплоизоляционные материалы с 1964 года.

Напомним, вчера Путин прибыл с визитом в столицу Свердловской области Екатеринбург, где провел встречу с главой области Евгением Куйвашевым. В ходе встречи президент зачитал жалобы жителей региона, обратив особое внимание на случай с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле. После разговора Путина с Куйвашевым Следственный комитет начал проверку этой жалобы.

Владимир Путин пообещал, что поручит Генпрокуратуре разобраться с «борзотой» и хамством руководства Нижнетагильского завода, где сотрудники жалуются на невыплату зарплаты. Об этом он сообщил в ходе встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Путин передал главе региона обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе «прямой линии» 15 июня.

«Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивление», — сказал президент.

- О, это очарование блатной "фени", - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - сколько сказочных, обогащающих разговорный язык вынужденных россиян оборотов речи мы узнали за почти два десятилетия правления бессменного (ну, не Димон же тогда, посерёдке, правил?) Национального Лидера! и "мочить в сортире", и "обрежем, чтоб не выросло", и теперь вот эта "борзотА", шармант-шармант! может, он по-французски? а что - манеры вполне "отттеля", если иметь в виду кадрёж Иванки под телекамеры, только булка хранцузская не хрустела, а гусары, как в Кремле у золочёных дверей, за спиной так и виделись...

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