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Московский листок

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"

Опубликовано 10.07.2017 в разделе комментариев 1

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"

ЦБ РФ ввел временную администрацию и наложил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" в связи с его неустойчивым финансовым положением, говорится в сообщении регулятора.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем, напоминает регулятор. Выплаты вкладчикам "Югры", в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения определит АСВ.

По словам президента «Югры» Алексея Нефедова, решение Банка России о введении временной администрации стало неожиданностью для руководства кредитной организации.

«Ситуация пока непонятная, потому что банк выполнял все нормативы Центрального банка, полностью обладал ликвидностью. Поэтому пока для нас это тоже такая новость, как, наверное, и для всего рынка», - цитирует RNS Нефедова.

По итогам первого квартала 2017 года банк занимает 33-е место по размеру активов и 12-е место по размеру привлеченных средств от населения. На 31 марта 2017 года по МСФО в банке находилось 196,8 млрд рублей средств клиентов, большую часть средств (92,9%) составляли средства физлиц - 182,9 млрд рублей. Кредитный портфель банка до вычета резервов по МСФО по итогам первого квартала 2017 года составлял 273,9 млрд рублей, при этом почти весь портфель представлен кредитами корпоративным клиентам (273,4 млрд рублей).

Как сообщает газета "Ведомости", во второй половине мая банк "Югра" получил предписание ЦБ РФ досоздать резервы более чем на 40 млрд рублей. Незадолго до введения моратория Центробанк начал внеплановую проверку банка – сотрудники регулятора пришли в банк в начале мая, после того как у банка произошел сбой, затруднивший его работу с клиентами.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
Курт 17 написал 10.07.2017 12:12
Первый пошел, остальным приготовится ))))
Стабильность, говоришь?
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