Карта "Мир" готовится стать купчей крепостью?

Банк России может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты ее конкурентов. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников на карты «Мир».

Уточняется, что на данный момент граждане могут настроить автоплатеж с карты «Мир» на другую карту. В этой связи, ЦБ намерен не запрещать полностью перевод денег с «Мира» на другие карты, а закрыть функцию автоматического перевода средств.

- Вообще-то система "Мир" была разработана под угрозой отключения в РФ международных платежных систем, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А теперь предпринимаются попытки "закрепощения" бюджетников и пенсионеров. Система "Мир" работает пока что плохо, продукт "сырой" - с какой стати вынуждать людей пользоваться плохим и отказываться от хорошего? Кончится тем, что люди будут просто снимать все деньги с карты при получении. Или есть планы ограничить и снятие наличных?