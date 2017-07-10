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Московский листок

Карта "Мир" готовится стать купчей крепостью?

Опубликовано 10.07.2017 в разделе комментариев 2

Карта "Мир" готовится стать купчей крепостью?

Банк России может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты ее конкурентов. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников на карты «Мир».

Уточняется, что на данный момент граждане могут настроить автоплатеж с карты «Мир» на другую карту. В этой связи, ЦБ намерен не запрещать полностью перевод денег с «Мира» на другие карты, а закрыть функцию автоматического перевода средств.

- Вообще-то система "Мир" была разработана под угрозой отключения в РФ международных платежных систем, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А теперь предпринимаются попытки "закрепощения" бюджетников и пенсионеров. Система "Мир" работает пока что плохо, продукт "сырой" - с какой стати вынуждать людей пользоваться плохим и отказываться от хорошего? Кончится тем, что люди будут просто снимать все деньги с карты при получении. Или есть планы ограничить и снятие наличных?

 

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Успеть бы
Пепел Клааса Осемьсоттранайцатого Класса написал 10.07.2017 12:11
Прав сто раз Владимир Владимирович, ни найоту не могут подвинуться нынешние православные совки. Ну казалось бы Крымнаш, медицина бесплатная невиданная доселе, взятки менты не берут, и многое другое. Потерпи. Пойди навстречу. Карта Мир это все равно что карта Русский Мир? Я, Пепел Клааса, заказал карту с изображением герба России и портретом любимого горячо товарища Владимира Владимировича и пользуюсь, а проблему уйдут. Так что прав Путин, нужно новое настощее православное поколение, успеть бы?
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(без названия)
Лис написал 10.07.2017 12:04
Лучший вариант-это запретить наличные и Гундяевско-Путинской Рашке сразу настанет кирдык.Чего и добивался лучший друг Пуйла с фамилией Греф.
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