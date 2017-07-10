Нижний Тагил "рулит", всесильный президент стремительно наводит порядок, остались шахтёры "Кингкоула"

Врио главы Свердовской области Евгений Куйвашев заявил журналистам 10 июля, что руководство региона ищет средства для погашения задолженности по зарплате сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, ситуация с которым возмутила президента Владимира Путина.

"Сейчас ведется работа по поиску денег, - цитирует Куйвашева ТАСС. - Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками". По данным руководства области, всего зарплату не получили 86 работников завода на общую сумму 7,5 млн рублей.

При этом, по словам врио губернатора, еще необходимо выяснить, действительно ли директор завода употреблял резкие высказывания по поводу выплаты зарплаты: "Так-то, со слов директора, никогда он такого не говорил".

Никаких ограничительных мер в отношении директора завода пока не предпринято, отметил Куйвашев. "Сегодня прокуратура занимается им, - цитирует его "Интерфакс". - И, насколько я понимаю, там уголовное дело по факту невыплаты заработной платы".

На недовольство Путина ситуацией на этом заводе оперативно отреагировал и Следственный комитет РФ, возбудив уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 ("Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы") УК РФ, которое взял под личный контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин и затребовал его для проверки в центральный аппарат СК.

По данным следствия, задолженность на указанном предприятии образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016-го по январь 2017 года. Бастрыкин поручил установить и наказать виновных, сообщила пресс-служба ведомства.

9 июля Путин на встрече с Куйвашевым в Екатеринбурге передал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе прямой линии с президентом 15 июня. Больше всего Путина возмутил случай в Нижнем Тагиле, где сотрудникам местного завода теплоизоляционных изделий отказались выплачивать зарплату до тех пор, пока к руководителю предприятия не обратится лично президент.

"Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям, - указал Путин. - И вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть, этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит". Сразу после встречи с президентом Куйвашев поручил разыскать директора этого завода.

Между тем мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил журналистам, что данное предприятие уже долгое время является банкротом, там введена процедура наблюдения. "По мнению внешнего управляющего, имущества предприятия хватит, чтобы покрыть задолженность, но ждать завершения процедуры довольно долго", - заявил градоначальник.

Градоначальник также сообщил, что директора завода подозревают в преднамеренном доведении предприятия до банкротства. "Собственники завода согласны из личных средств выплатить зарплату сотрудникам завода. Я думаю, что в ближайшее время будет найдено решение, когда их средства будут напрямую направлены на погашение долгов по зарплате. Тогда инцидент будет исчерпан", - подчеркнул Носов.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий специализируется, в частности, на производстве плит из минеральной ваты. Предприятие выпускает теплоизоляционные материалы с 1964 года.

От редакции: Вот ещё неплохо бы точно так же громко и пиарно разобраться с тем, кто это довёл Волгоградский тракторный завод не просто до банкротства, а до распродажи на металлолом и демонтаж - чтобы на месте его построить "Икею", продающую изделия иностранных индустрий. А то - пух-перья летят, однако что-то заводов в стране больше не становится, как и медучреждений бесплатных, которых Национальный Лидер тоже коснулся язком мельком - которые плавно приватизируются и оказывают уже платные услуги. Только вот тут какой-то неожиданный, точно такой же пиарный, выходит конфликт высказываний - недавно Матвиенко, верная "питерская" уговаривала министров увеличивать долю платных услуг в медицине, этим, мол, только здоровье нации и будет спасено... А Путин ей перечит. Или это такая двухходовочка, чтобы бояре казались всё хуже, но создавали государю выгодный фон? После саммита в Гамбурге, конечно, надо понравиться трудящимся, очень надо - ведь расплачиваться за свою внешнюю политику в условиях санкций придётся из их карманов, как и ранее. Но "всесильный президент", "прямое президентское правление" - это ещё работающая "мулька", рейтинг подопрёт на пару деньков... Кстати, если заниматься всеми наличными на данный момент трудовыми конфликтами, то надо и гуковским шахтёрам "Кингкоула" помочь, вот этим - ниже, по ссылке...

Д.Ч.

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