Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Очередной республиканский единоросс, зампред правительства Калмыкии попал под следствие как мошенник

Опубликовано 10.07.2017 в разделе комментариев 0

коррупция регионы едро вертикаль калмыкия
Очередной республиканский единоросс, зампред правительства Калмыкии попал под следствие как мошенник

Региональное отделение партии "Единая Россия" в Калмыкии 10 июля приостановило членство первого заместителя председателя правительства республики Петра Ланцанова, арестованного по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. 

Такое решение единороссы приняли на внеочередном заседании местного отделения. Членство Петра Ланцанова, а также Эрдни Кектышева - заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии, также подозреваемого в махинациях, - приостановлено до выяснения всех обстоятельств. 

Ранее 10 июля сообщалось об аресте Ланцанова. Следователи считают, что в 2011 году Ланцанов дал поручение сотрудникам местного Министерства сельского хозяйства принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет образованного холдинга "Мраморное мясо Калмыкии". Часть этих денежных средств была похищена, а другая часть использована не по назначению. 

Ланцанову уже предъявлено обвинение по части 2 статьи 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Кектышева тоже отправили под стражу, но обвинения пока не предъявили.

Напомним, ещё не утих скандал и в Новосибирске по той же партийной линии "ПЖиВ", разразившийся в конце июня.

Благотворительный фонд помощи заключенным "Русь сидящая" выявил ряд подозрительных госконтрактов между исправительной колонией строгого режима N2 в Новосибирске и предприятиями депутата новосибирского Заксобрания от фракции "Единая Россия" Глеба Поповцева. Последние, как предполагают правозащитники, "съедали" деньги, выделяемые ФСИН из госбюджета на питание заключенных. 

Анализ госзакупок сельскохозяйственной и животноводческой направленности ИК-2 с 2011-го по 2017 год, проведенный журналисткой "Сиб.фм" Аленой Мартыновой и "Русью сидящей", показал, что практически все тендеры по сельскохозяйственным заявкам выигрывали компании, которые возглавляет один человек - депутат Глеб Поповцев. 

Это дало основания защитникам прав заключенных заподозрить коррупционную составляющую в многолетней совместной деятельности депутата Поповцева и начальника ИК-2 ГУ ФСИН России по Новосибирской области подполковника внутренней службы Артема Евсеенко.  

Новости по теме:

Единоросс Неверов не верит, что владеет виллой в Смоленской области

Противников реновации не спасают даже членство в "ЕдРе" и депутатские "корочки"

Новосибирского депутата-единоросса Поповцева подозревают в освоении "зэковских" 40 миллионов 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Авиапоказуха в очередной раз обернулась смертью пилота - под Тамбовом, как под Мураново
Авиапоказуха в очередной раз обернулась смертью пи...
08.07.2017
Игорь Стрелков: о Сирии, Кудрине и Мальцеве
Игорь Стрелков: о Сирии, Кудрине и Мальцеве
08.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Очередной республиканский единоросс, зампред правительства Калмыкии попал под следствие как мошенник (0)
Карта "Мир" готовится стать купчей крепостью? (3)
Нижний Тагил "рулит", всесильный президент стремительно наводит порядок, остались шахтёры "Кингкоула" (0)
Доказательства, которые потребовал Путин у Трампа на саммите G20 - вот они! (3)
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" (2)
Национальный Лидер от дел империалистских вернулся к конфликтам трудовым и по-пацански приструнил "борзых" (2)
"Трампнаш" крайне скептически оценивает договорённости с Путиным и играет свою игру (3)
Предательская сдача Южных Курил японцам ускоряется (12)
Нынешнее поколение российских людей умрет под санкциями (28)
Об орлах и петухах в Гамбурге (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Неприкасаемая зона на юго-западе Турции оказалась прикасаемой
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Неприятный же мужик был ваш Носик
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Макрон - Хлестаков
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Потоп в Париже
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss