Очередной республиканский единоросс, зампред правительства Калмыкии попал под следствие как мошенник

Региональное отделение партии "Единая Россия" в Калмыкии 10 июля приостановило членство первого заместителя председателя правительства республики Петра Ланцанова, арестованного по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Такое решение единороссы приняли на внеочередном заседании местного отделения. Членство Петра Ланцанова, а также Эрдни Кектышева - заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии, также подозреваемого в махинациях, - приостановлено до выяснения всех обстоятельств.

Ранее 10 июля сообщалось об аресте Ланцанова. Следователи считают, что в 2011 году Ланцанов дал поручение сотрудникам местного Министерства сельского хозяйства принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет образованного холдинга "Мраморное мясо Калмыкии". Часть этих денежных средств была похищена, а другая часть использована не по назначению.

Ланцанову уже предъявлено обвинение по части 2 статьи 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Кектышева тоже отправили под стражу, но обвинения пока не предъявили.

Напомним, ещё не утих скандал и в Новосибирске по той же партийной линии "ПЖиВ", разразившийся в конце июня.

Благотворительный фонд помощи заключенным "Русь сидящая" выявил ряд подозрительных госконтрактов между исправительной колонией строгого режима N2 в Новосибирске и предприятиями депутата новосибирского Заксобрания от фракции "Единая Россия" Глеба Поповцева. Последние, как предполагают правозащитники, "съедали" деньги, выделяемые ФСИН из госбюджета на питание заключенных.

Анализ госзакупок сельскохозяйственной и животноводческой направленности ИК-2 с 2011-го по 2017 год, проведенный журналисткой "Сиб.фм" Аленой Мартыновой и "Русью сидящей", показал, что практически все тендеры по сельскохозяйственным заявкам выигрывали компании, которые возглавляет один человек - депутат Глеб Поповцев.

Это дало основания защитникам прав заключенных заподозрить коррупционную составляющую в многолетней совместной деятельности депутата Поповцева и начальника ИК-2 ГУ ФСИН России по Новосибирской области подполковника внутренней службы Артема Евсеенко.

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