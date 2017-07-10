Вступление постмайданной Украины в НАТО - вопрос ближайшего времени

Комиссия Украина-НАТО согласовала начало диалога о подаче украинской стороной заявки на получение плана действий по членству в альянсе (ПДЧ). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос «Европейской правды» на пресс-конференции в Киеве. Порошенко напомнил об одобренном недавно законе, который установил целью Украины получение полноценного членства в Альянсе.

«Украина четко определила свое политическое будущее и будущее в сфере безопасности», — отметил он. «Мы считаем необходимым начать дискуссию о введении Плана действий относительно членства. Сегодня мы обсудили это и наши предложения о начале дискуссии были с удовольствием восприняты (странами-членами) НАТО», — подчеркнул глава государства.

Из комментариев Порошенко следует, что заявку на получение ПДЧ Украина намерена подать в 2020 году: «У нас есть четкий план действий. У нас есть план на три года. Мы уверены, что дискуссия приблизит нас до подачи соответствующей заявки».

Президент особо подчеркнул, что на данный момент «Украина не соответствует критериям членства, так как 20 лет ничего не делалось».

Отметим, президентский срок Петра Порошенко заканчивается в 2019 году.

Тем временем, напомним, США подключаются к разрешению процесса урегулирования конфликта в Донбассе, ходом которого разочарованы, сообщил приехавший в Киев глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон. Он представил спецпредставителя США по Украина Курта Волкера и заявил, что Вашингтон будет искать возможности к тому, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки.

Тиллерсон приехал в Киев с первым визитом в ранге госсекретаря через день после первых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Рассказывая об итогах беседы накануне, Путин ни о каких решениях по Украине не упоминал, лишь ругал киевские власти, "торгующие русофобией". Однако ранее США не участвовали в "нормандском формате", в рамках которого были согласованы буксующие минские соглашения, реализация которых должна привести к завершению конфликта. Также надо отметить, что ополченцы ДНР и ЛНР, контролирующие ряд районов двух областей на востоке Украины, выступали категорически против подключения США к переговорам. Ранее помощь Вашингтона Киеву ограничивалась поставками нелетальных вооружений, а также обучением украинских военных.

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