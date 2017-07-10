Грузия отказывается от "калашниковых" в пользу винтовок и пулемётов дяди Сэма

Министерство обороны Грузии планирует приобрести у США автоматические винтовки M4 и пулеметы M240 в рамках поэтапного процесса замены советского вооружения в грузинской армии на оружие, соответствующее стандартам НАТО, сообщает сайт "Грузия Online".

Это оружие хотят закупить на деньги, которые Вашингтон выделяет Тбилиси в рамках ежегодной помощи "для повышения обороноспособности Грузии", отметили в Минобороны.

В мае глава Пентагона Джеймс Мэттис в обращении к министру обороны Грузии Левану Изора заявил, что США готовы помочь реформировать грузинскую армию и привести ее к западным стандартам, отмечает портал Interpressnews.

Мэттис тогда заявил, что Грузия является стратегическим партнером США, и оценил вклад грузинской армии в обеспечение глобальной безопасности, отметив присутствие грузинских военных в Афганистане.

Старт поэтапной замене пулеметов ПКМ советского производства на американские M-240 в ВС Грузии фактически был дан в конце мая в рамках торжеств, посвященных двухлетию со дня открытия Совместного центра тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) на территории полигона Национального учебного центра "Крцаниси" близ Тбилиси, замечает информагентство ИА EADaily.

В ходе этой церемонии министр обороны Грузии Леван Изория символически наградил пулеметом M-240 командующего 43-м батальоном четвертой механизированной бригады Мераба Табидзе. Этот батальон первым получил партию американских М-240. Вместе с тем в Минобороны Грузии заявили, что до конца 2017 года эти американские пулеметы получат все маневренные подразделения грузинских ВС, а позже М-240 будет оснащена вся грузинская армия.

При этом агентство полагает, что власти Грузии сейчас хотят максимально воспользоваться шансом на перевооружение армии, пользуясь финансами, включенными в бюджет США 2017 года, в соответствии с которым Тбилиси получит от Вашингтона по программе "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF) 33,7 млн долларов. Эти деньги и хотят потратить на процесс перевооружения грузинских ВС.

Бюджет новой администрации США во главе с Дональдом Трампом подразумевает шестикратное сокращение военной помощи Грузии в 2018 году - до 6,1 млн долларов. Кроме того, США отменили грантовое финансирование Грузии, Армении и Азербайджана по программе FMF, т. е. на приобретение оружия и военной техники, отмечается в публикации.

Процесс перехода ВС Грузии на стандарты НАТО был запущен еще в 2004 году с началом активного сотрудничества этой страны с Североатлантическим альянсом. И хотя в ВС Грузии до сих пор превалирует оружие советского производства, уже можно констатировать, что грузинская армия отказались от использования советских автоматов Калашникова в пользу американской винтовки M4A1 в качестве основного стрелкового оружия, резюмирует агентство.

Отметим, что и другая утраченная республика СССР, УССР демонстрирует приближение к НАТО. Комиссия Украина-НАТО согласовала начало диалога о подаче украинской стороной заявки на получение плана действий по членству в альянсе (ПДЧ). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос «Европейской правды» на пресс-конференции в Киеве. Порошенко напомнил об одобренном недавно законе, который установил целью Украины получение полноценного членства в Альянсе.

«Украина четко определила свое политическое будущее и будущее в сфере безопасности», — отметил он. «Мы считаем необходимым начать дискуссию о введении Плана действий относительно членства. Сегодня мы обсудили это и наши предложения о начале дискуссии были с удовольствием восприняты (странами-членами) НАТО», — подчеркнул глава государства.

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