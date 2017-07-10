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Московский листок

Горит крупный торговый центр в Москве

Опубликовано 10.07.2017 в разделе комментариев 1

Горит крупный торговый центр в Москве

К ТЦ «РИО» на Дмитровском шоссе, на пересечении с МКАД направлено 25 пожарных расчётов. Это связано с сообщениями о сильном задымлении на территории торгового центра, говорится на сайте московского главка МЧС. Есть пострадавшие, среди них - 6-летний ребёнок.

Дежурный офицер ЦУКС МЧС Николай Смирнов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что очаг возгорания обнаружен.

«По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании имеется задымление. Незамедлительно с администрацией здания приступили к эвакуации людей. Со слов охраны здания людей на данный момент быть не должно. Так же на данные минуты известно, что очаг задымления обнаружен, приступили к тушению, но что именно горит и площадь – устанавливаются. На место для ликвидации пожара были направлены 25 подразделений общей численностью 81 человек личного состава».

Есть информация, что на минус первом этаже горит текстильная продукция. Помимо этого очевидцы говорят, что дым можно наблюдать по всему периметру объекта.

По последним данным число пострадавших увеличилось до 14 человек.

- Среди пострадавших может быть много детей, - комментирует главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ведь на том же минус первом этаже находится большой океанариум и зоопарк.



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Всего комментариев к статье: 1
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Игрь написал 10.07.2017 19:47
К утру догорит?
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