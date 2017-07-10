Не менее восьми москвичей пострадали при пожаре в торгцентре "Рио"

В результате пожар в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве пострадали восемь человек, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник. "По предварительным данным, пострадали восемь человек, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, площадь задымления в загоревшемся торговом центре составляет 70 тыс. кв. м. В здании могут оставаться люди. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Сигнал о пожаре в торговом центре на Дмитровском шоссе поступил в 17:39. В здании была объявлена эвакуация.

- Главный изъян мегамоллов, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - это система пожаротушения, её устанавливают вместе с датчиками, причём вода как бы запаяна оказывается и далеко не всегда оперативно попадает туда, где находится очаг пожара, мой знакомый занимается установкой таких систем и прекрасно знает их изъяны, все эти системы лицензионные (китайские, как и большая часть комплектующих типовые мегамоллы), но их приходится дорабатывать на месте, отсюда и все дальнейшие, опасные для жизни наивно предающихся шоппингу граждан, проблемы (непродуманный директ, уклон свыше предусмотренных градусов, создающий непроходимость "впаянного" первого запаса воды), кстати, можно тут вспомнить и злополучный "Трансвааль", аквапарк, который вовсе не от пожара, а от снега рухнул, но по той же причине - неверного расчёта строителей, халтуры ради скорейшей наживы.

Новости по теме:

Горит крупный торговый центр в Москве

В Ростове горит свалка, люди задыхаются, а куда смотрит Путин?