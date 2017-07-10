Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Не менее восьми москвичей пострадали при пожаре в торгцентре "Рио"

Опубликовано 10.07.2017 в разделе комментариев 0

пожары москва
Не менее восьми москвичей пострадали при пожаре в торгцентре "Рио"

В результате пожар в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве пострадали восемь человек, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник. "По предварительным данным, пострадали восемь человек, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, площадь задымления в загоревшемся торговом центре составляет 70 тыс. кв. м. В здании могут оставаться люди. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных, сообщили в пресс-службе столичного МЧС. 

Сигнал о пожаре в торговом центре на Дмитровском шоссе поступил в 17:39. В здании была объявлена эвакуация.

- Главный изъян мегамоллов, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - это система пожаротушения, её устанавливают вместе с датчиками, причём вода как бы запаяна оказывается и далеко не всегда оперативно попадает туда, где находится очаг пожара, мой знакомый занимается установкой таких систем и прекрасно знает их изъяны, все эти системы лицензионные (китайские, как и большая часть комплектующих типовые мегамоллы), но их приходится дорабатывать на месте, отсюда и все дальнейшие, опасные для жизни наивно предающихся шоппингу граждан, проблемы (непродуманный директ, уклон свыше предусмотренных градусов, создающий непроходимость "впаянного" первого запаса воды), кстати, можно тут вспомнить и злополучный "Трансвааль", аквапарк, который вовсе не от пожара, а от снега рухнул, но по той же причине - неверного расчёта строителей, халтуры ради скорейшей наживы. 

Новости по теме:

Горит крупный торговый центр в Москве

В Ростове горит свалка, люди задыхаются, а куда смотрит Путин? 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Авиапоказуха в очередной раз обернулась смертью пилота - под Тамбовом, как под Мураново
Авиапоказуха в очередной раз обернулась смертью пи...
08.07.2017
Игорь Стрелков: о Сирии, Кудрине и Мальцеве
Игорь Стрелков: о Сирии, Кудрине и Мальцеве
08.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Путинской России резко растут протестные настроения и количество выступлений (0)
Не менее восьми москвичей пострадали при пожаре в торгцентре "Рио" (0)
Горит крупный торговый центр в Москве (3)
Грузия отказывается от "калашниковых" в пользу винтовок и пулемётов дяди Сэма (1)
Вступление постмайданной Украины в НАТО - вопрос ближайшего времени (25)
Очередной республиканский единоросс, зампред правительства Калмыкии попал под следствие как мошенник (1)
Карта "Мир" готовится стать купчей крепостью? (14)
Нижний Тагил "рулит", всесильный президент стремительно наводит порядок, остались шахтёры "Кингкоула" (3)
Доказательства, которые потребовал Путин у Трампа на саммите G20 - вот они! (6)
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Марш миллионов: от Анкары до Стамбула
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: На полях Гамбургера
Дарья Митина Дарья Митина: Прoехать пoл-Китая, чтoбы спать с тoбoй
Дарья Митина Дарья Митина: Этo я удачнo зашла:))
Максим Калашников Максим Калашников: Еще раз "о всех переиграли"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss