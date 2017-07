Ветка номер "six", или "господа 420" москва метро Сегодня на станции «Проспект Мира» мне на смешном английском сообщили, что это, мол, «Prospekt Mira» и почему-то выход «One-Six». То есть «Один-Шесть»? Или «16»? Или «On Six»? В общем, без "Bottle" чего покрепче не разберешься. Затем мой взор невольно остановился на табличке, которая показалась мне еще загадочней: «Проспект Мира» «Prospekt Mira» - 5 , «Проспект Мира» «Prospekt Mira» - 6 и стрелка налево, и еще «Выход», он же «Exit» - 1 и стрелка направо. Поначалу я оторопел и, как свежеприбывший в столицу гастарбайтер, застыл посреди потока. Но быстро взял себя в руки и нечеловеческим усилием мысли сделал следующий логический вывод: видимо, «Кольцевую» линию когда-то зачем-то переименовали в цифру «5» (по-ихнему Five), мою родную оранжевую «Калужско-Рижскую» - в цифру «6» (то есть Six), а выход со станции «Prospekt Mira» - в цифру «1» (One). Или так теперь называются вообще все выходы? Мрак и туман. Не проще ли было как раньше без затей написать - переход на радиальную налево, выход направо?.. Не куртуазно?.. К слову, изредка мне доводилось бывать в подземках некоторых мировых столиц, и никакого цифрового кода тамошних веток (Line) я не припомню. Скажем, если вы едете из аэропорта «Heathrow» в центр Лондона, вы просто садитесь на голубую ветку или «Piccadilly Line», и пилите до какого-нибудь «Green Park», где королевский дворец и другие достопримечательности. Причем остановки тебе объявляют исключительно на языке страны пребывания, а не на ломаном русском и даже не по-китайски, хотя китайцев в Лондоне куда больше, чем англоговорящих в Москве.

Кстати, перед Олимпиадой - 80 в метро тоже повадились объявлять остановки по-английски, и тогда москвичи очень смеялись. Зато теперь в метро такой контингент, что не до смеха. И вообще, цифры, как обозначения маршрутов и не только, согласитесь, выглядят не очень, географические привязки как-то понятней. Даже в громадном нью-йоркском метро, где более четырехсот станций, которые сплошь стриты и авеню под номерами, линии называются понятно и по-человечески – Джамейка, Бродвей т.п. А в цифрах есть что-то бездушное – заключенный номер такой-то или, кто помнит старое индийские кино, фильм про ловкого жулика «Господин 420», который «420» потому, что это номер статьи за мошенничество. Вроде нашей 159-ой УК. Однако продолжу рассказ о подземном путешествии, которое принесло мне еще немало открытий чудных. Итак, совершив переход со станции «Prospekt Mira» - 5 до станции «Prospekt Mira» - 6 или проще радиальная, я уселся в поезд и первым делом принялся изучать обновленную карту московского метро. И с изумлением обнаружил, что цифрой «1» на ней обозначена красная «Сокольническая» линия, а вовсе не выход со станции «Prospekt Mira». А что означает та единичка?! Но и это еще не все – выходил из метро на своей станции я через двери, на которых почему-то было написано «Выходы 5-6». На каждой из трех дверей - «Выходы 5-6». Люди, ау, чего 5-6? В общем, ясно тут только одно - всем этим сочинительством очевидно занималась компания шустрых молодых людей, которые знают модное слово «стартап», но мозгов у которых нет совсем (is absent). Другими словами, типичные герои нашего времени. А когда городом руководят дремучие селяне, при наличии определенной ловкости рук впарить (даже за хорошие деньги) им можно все что угодно.



Рейтинг: 5.00, Голосов: 3 Поделиться