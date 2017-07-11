Спасите лошадей!

История Завиваловского конного завода в последнее время у всех на слуху – предприятие в очередной раз оказалось в кризисе, и породистым лошадям, по сути дела, уготована печальная судьба кончины на мясокомбинате. Конкретно речь шла о верховой группе лошадей – именно они оказались как бы больше всего не нужны в отличие от рысаков. По поводу завода вели разговоры и на уровне областного правительства, пришли к какому-то решению, что будто бы лошади будут спасены, выходы найдены, но тем не менее по этому поводу 9 июля в Пензе состоялась публичная акция – на защиту конезавода вышла оппозиция…

Вкратце, о чём идёт речь. Завиваловскому конному заводу, что в Каменском районе Пензенской области, уже 187 лет. Всякое в его судьбе бывало, взлёты и падения, но дожил до наших дней, пережил лихие 90-е, а в 2012 году стал областной собственностью. Ненадолго – через три года снова оказался странным образом в частных руках, через год дела пошли из ряда вон плохо, и руководство предприятия решило ликвидировать лошадей спортивных пород. Но нашёлся один местный предприниматель, лошадей выкупил, появились грандиозные планы насчёт конноспортивного комплекса, но не хватило ни времени, ни средств, и беговым лошадям снова засветила перспектива заклания на мясо. Снова взбунтовалась общественность, забурлили соцсети, власти вплотную занялись вопросом, перспективы убоя лошадей снова ушли за горизонт, но… Пока до конца проблема не решена, пока ещё много разговоров и мало дел, да ведь ещё и просто о лошадях забыть можно в рутине текущих проблем… И состоялся пикет.

Организатором акции выступила молодёжная организация "Поколение Нового Времени". И судя по содержанию плакатов, которые активисты ПНВ представили публике, было совершенно ясно, что не с критикой власти вышли оппозиционеры на пикет, а как бы в поддержку губернатора Ивана Белозерцева, что и было сказан самими активистами в ходе акции. Было отмечено и подчёркнуто, что областное правительство принимает все меры, что губернатор спасёт лошадей, просто пикет сей имеет цель напомнить властям, что люди проблему не забыли, что губернатору надо бы взять судьбу лошадей и всего этого конного предприятия под личный контроль. Дабы не было каких неожиданностей, ибо лошадей сейчас там содержат так, будто бы готовят на убой – просто стоят и набирают вес…

Но, как поведал лидер ПНВ Иван Финогеев, городские власти почему-то чинили препоны в проведении сей акции. Сначала активисты ПНВ заявили четыре площадки в центре города, чтобы побольше людей узнало о проблеме и, естественно, действиях областной власти в положительном плане. Но чиновники из городской администрации не захотели, чтобы люди узнали, как оппозиция решила поддержать губернатора в решении судьбы спортивный лошадей, заявили, что все указанные активистами места заняты якобы под другие мероприятия, и предложили место в глухом сквере на Шуисте… Естественно, места заняты вовсе не были, специально ходили проверяли, и организаторы пикета вынуждены были выйти в сквер Дзержинского, местный "гайд-парк", где прохожих сравнительно больше. В общем, странная позиция городской администрации, если не сказать, что пахнет политическим саботажем, но это уже тема другого разговора.

Акция вызвала, естественно, реакцию шибко бдительных обывателей – вскоре на место прибыл наряд полиции с собакой, стражи порядка заявили, что поступило сообщение о том, что в сквере якобы происходит нечто антиправительственное… Разобрались, но полицейские далеко не ушли, а спрятались в кустах – мало ли, какой бдительный прохожий, насмотревшийся телевизора, с перепугу стуканёт в полицию, и бегай каждый раз по пустякам…

По ходу акции было объявлено, что кроме разговоров и стояния с плакатами, активисты ПНВ предпринимают и практические меры – скоро в Завивалово будет отправлена партия корма для лошадей, и продолжается сбор любой помощи от неравнодушных граждан, пока на высоком уровне решается вопрос спасения конезавода от полного разорения. И эта акция, которая, следует ещё раз отметить, носит вовсе не протестный характер, а в качестве поддержки, вовсе не последняя…

Теперь мысли по поводу. Почему к судьбе конезавода оказались неравнодушны простые граждане, а также те, кого зовут несистемной оппозицией, но не такие мощные силы, как КПРФ, ЛДПР и прочие, что пригрелись и околачиваются в большой представительской власти на деньги налогоплательщиков? Да, на спасении лошадей предвыборных бонусов особо не заработаешь, тем более что тут реально какие-то шаги делать надо, что-то предпринимать, а не просто гневно орать на митингах, тыча перстом в никуда… И почему до сих пор никто из бизнесменов, собравшихся стать новоизбранными депутатами Заксобрания в этом году, никак по данной проблеме не отреагировал? Неужели до такой степени уверены в том, что получат депутатский мандат только потому, что попали в списки "Единой России"? Хотя по опыту прошлых избирательных кампаний оно так и есть, и на хрен им сдались эти лошади, когда можно дешевле пустить пыль в глаза народу, просто для порядка демонстративно одарив партию будущих первоклассников портфельчиками…

И ещё. Когда президентом был Ельцин, то везде строили теннисные корты – он любил теннис. Сейчас президент Путин – строят дворцы единоборств, в Пензе уже есть, ибо Путин любит дзюдо. Но был бы президент любителем конного спорта, Завиваловский конный завод сейчас гремел бы на всю Россию! Но нет у нас президента-лошадника, хотя на коне как-то Путина видели, а потому губернатору на своём уровне приходится решать вопрос, в общем-то, не своей компетенции (завод-то частный, как-никак!), а несистемной оппозиции приходится его как-то поддерживать при активном сопротивлении городских чиновников. Такая вот ситуация странная…