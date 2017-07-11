Надолго запомнится эта встреча...

Живём в XX1 веке. Цивилизация до того дошла, что можно разговаривать друг с другом или с недругом, видя его на специальном экране и показывая себя во всей красе. Можно говорить часами. И вот двадцать руководителей более или менее развитых стран, которые организовали закрытое сообщество, решили встретиться. Полгода СМИ долдонили об надвигающемся событии. С момента предыдущей встречи произошли некоторые изменения. И главное поменялись руководители нескольких государств. Что дал полугодовой разговор о предстоящей встрече? Накалил обстановку до предела. Тем более США и НАТО подтягивает вооружённые силы к границам России и организует свои базы на территориях бывших союзных республик СССР. Бомбят Сирию не взирая на территории занятые правительственными войсками или террористами, поддерживают террористические организации. В мире царствует военный хаос. Что - то надо делать иначе может возникнуть последняя война с этим человечеством. И вот "умные головы" назначают день и место встречи. Выбор пал на город Гамбург в Германии. Продолжительность встречи два дня и что получил город за эти дни? Ранено сотни полицейских и протестующих против таких встреч. Городу нанесён незначительный ущерб, нарушен жизненный цикл, пострадала и экология. Можно было этого избежать? Конечно и главное для этого большого ума не надо.

Повторюсь живём в двадцать первом веке. Все мы люди- немцы, американцы, русские, китайцы и так далее. Народы этой двадцатки и не только круглые года посещают многие страны. В Европе вообще отменены визы. Покупай билет и езжай. Поэтому встречу можно было организовать совершенно на другой основе. Если хотите упростить. Например, В.Путин или Д.Трамп звонят друг другу и говорят: "Владимир, Дональд надо поговорить. Где встретимся?" Просто и не будоража не только город, но и всё человечество. Встречаются и разговаривают просто как люди, можно даже по - русски. Толк был бы гораздо больше.

Сколько было бестолковой трескотни о встрече и что? А ничего. Поговорили и разошлись ничего не решив. А вот если бы встречались как люди то можно было и договориться. Их договор мог касаться и других восемнадцати стран. Точно также договориться и об общей встрече без мировой подготовки.

Прошедшую встречу можно сравнить со встречами в первобытном обществе двух и более вождей племён, которые враждовали между собой.

В Гамбурге сходятся в одном зале В.Путин и Д.Трамп. Там их ожидает толпа журналистов с тоннами специальной техники, чтобы зафиксировать рукопожатие. Прошло ритуальное рукопожатие при этом обменялись дежурными фразами. Ритуал окончен и журналистов за дверь. Что это? Они будут обсуждать личные проблемы или государственные? Если государственные то почему под замком? Если основываться на Конституцию, то В.Путина и Д.Трампа выбирали люди и они вправе знать как и о чём беседуют их лидеры. Чиновники и прикормленные журналисты скажут, что после встречи Путин и, наверное, Д.Трамп проведут пресс-конференции и расскажут о чём договорились или не договорились. Основная тема встречи так и останется за кадром. Разве не так? А может именно в этой недосказанности и заключается ошибки переговорщиков. Тех кого народ выбирает, не доверяют народу. Почему так? Да потому что не народ выбирает чиновника, а его окружение. По крайней мере так происходит в России. Телевидение после встречи на следующий день показывает интервью Зайпеля о том, как он снимал фильм о Путине. Разговаривая с В.Путиным задал вопрос о политике, который может прийти после Путина. Ответ президента ставит в тупик и надолго слушателей от народа. "Нужно ставить не на политика, а на народ". Значит по мнению президента его выбрал народ. Первый раз возможно, но не народ его выдвинул, а прежний президент, который являлся преступником, продавшим Родину. Второй и третий раз выдвигал кандидатуру тоже не народ, а окружение президента и народ за В.Путина больше не голосовал. Большая половина избирателей страны на выборы вообще не пришла. Это должно было насторожить самого президента и чиновников всех уровней. Однако это не для России. Чиновники довольны, что основная масса не пришла на выборы, значит и дальше можно жить как жили. А как жили? Например, в Калмыкии арестованы зам председателя правительства и зам министра сельского хозяйства за мошенничество и использование служебного положения в личных целях. И так по всей России. В Нижнем Тагиле на одном из заводов не выплачивают зарплату. На прямой линии обратились к президенту и просили принять меры. Президент беседует с губернатором и даёт указание разобраться с борзотой. Разобрались или нет мне не известно, однако губернатор говорит, что к нему такого обращения не поступало так прокомментировал в интернете. Видите как всё просто. Люди говорят, что борзота начинается с Кремля. Зарплата рабочих падает, а чиновников растёт. А почему президент не может разобраться с борзотой в Ростовской области, где шахтёры не получают зарплату более года. Президент обязал местных чиновников и прокуратуру принять меры. Приняли, но не по всем. И таких примеров задержки зарплаты сотни если не тысячи. За первое полугодие задержка зарплаты по стране составила более 3 миллиардов рублей. В.Путин помог рабочим двум предприятия в Нижнем Тагиле и в Ростовской области, а что делать остальным? Ждать когда президент назначит следующую прямую линию. Вероятность задать вопрос нулевая.

Сколько потрачено средств на этот сходняк. Меня не интересует средства США. Они богаты и такая встреча для экономики мелочь, а вот для России надо беречь даже копейки, потому что пенсионеры их считают. Но кто от руководства об этом задумывается? Никто, главное пиар. Полгода говорили о предстоящей встрече, теперь до следующей встрече будут говорить о прошедшей. Кто и как зашёл в зал, как держал руки, была ли улыбка на лице, зачем Трамп левой рукой во время рукопожатия взял Путина за правую руку в районе локтя. На тусовках разбирая поведение лидеров хватит разговора не на один год. Такой разговор ничего не решает, но уводит народ от главной темы. Борьба с бедностью должна стать одной из главных проблем в работе правительства. Показатели крайне удручающие, цифры пугают. Понятного рецепта для борьбы нет, но и правительство не озабочено этой проблемой. Инфляция не оправдывает прогноз правительства, а что будет к осени власть думаю что не знает. А вот народ знает. Дождливое лето приводит к неурожаю. В сельскохозяйственных регионах нет травы. В прошлые годы к июлю хозяйства уже заготовили первый урожай трав. В этот год травы вообще нет. Одни сорняки. Чем кормить скот? Нечем, значит будет мясо, но не будет молока, натурального масла. Хотя и в предыдущие годы всё это было, но на основе растительного масла, которое закупали за границей. Встреча двадцатки теперь надолго затмит тему нищеты и поднимет рейтинг президента. Нищета не отражается на чиновниках, а рейтинг делают именно чиновники, нас- то об этом никто не спрашивает. Народ вообще выкинут из общественной жизни.

Эксперты планируют безработицу в 2017 году на уровне 7 - 7,5 %. Цифры устрашающие, если учесть, что пособие по безработицы - 4,9 тысяч рублей. Коту хватит, а человеку?... Премьер, проводя совещания с открытым правительством говорил, что наш народ мало переезжает в поисках работы. "Оказывается им надо работу предоставить по месту жительства". Не совсем так. Ежегодно и особенно в последние годы в поисках работы странствуют по стране более 4 - х миллионов человек. Великое переселение народа и железной дороге прибыль. Поэтому начальник железных дорог декларирует 696 тысяч рублей ежедневный заработок. Вот так мы и живём. А скоро выборы. И снова президент будет говорить, что народ решает, кто будет президентом. Так давайте поддержим сказанное президентом и сами решим кто будет или не будет руководить страной и выводить её из кризиса.

Так что дала встреча народу России? Наверное чиновники организовывали эту встречу ради людей или для личного знакомства? Если для личного, то все расходы должны лечь на плечи участника. Какова перспектива страны после встречи двадцатки. Конечно народ интересует экономика. В связи с погодными условиями по всем культурам урожай будет мизерный или вообще никакого не будет. Подскочат цены на всё. Частник своего не упустит. Неужели системное обнищание не образумит народ? Тогда жаловаться будет некому, только на себя.