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Московский листок

Украина вводит для россиян особый порядок регистрации

Опубликовано 11.07.2017 в разделе комментариев 2

украина граница регистрация визы
Украина вводит для россиян особый порядок регистрации

Украинские власти объявили о скором введении системы предварительной электронной регистрации для въезжающих на территорию страны граждан России, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Он отметил, что на местных пунктах пересечения государственной границы к началу 2018 года будет подготовлена соответствующая техническая инфраструктура, с помощью которой будет фиксироваться переход границы гражданами России.

Турчинов также заявил, что в отношении россиян также будет действовать решение о биометрическом контроле на украинской границе.

- А вот знаете, совершенно не волнует, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Можно подумать, толпы россиян стучатся на границе Украины, мол, впустите! Вот точно медом там не намазано. Уважающему себя гражданину России там делать просто нечего, разве что крайняя нужда. Дел там никаких нет - украинские власти старательно пресекают любые деловые отношения с Россией, это у них теперь непатриотично. Патриотично клянчить деньги на западе. Отдых на Украине сомнительный - не ездим же мы на рыбалку в Сомали, хотя там въезд очень несложный. Родственников лучше к себе приглашать. Ну, секс туризм дешевый, но кроме приятных воспоминаний что ты привезешь на родину из страны, где медицины просто нет?.. Могут хоть чипирование объявить - безразлично. Не надо ездить туда, где тебе, мягко скажем, не рады.



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Всего комментариев к статье: 2
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ВЫАЫАЫВА
ВЫАЫВАЫА написал 11.07.2017 00:12
В БУДУЩЕМ МИРЕ У ЖИДОВ БУДЕТ КЛЕЙМО ЖИД У ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ РАБ У ЖЕН ЛЮБОВНИЦ ШЛЮХА ВЫЖИГАТЬСЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОД АНЕСТЕЗИЕЙ ДЛЯ ГУМАНОСТИ!!КОРУПЦИОНЕР БУДЕТ НОСИТЬ КЛЕЙМО КАЗНОКРАД И Т Д!!
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ЫВАЫАЫВ
ЯЧЯАВЫЫА написал 11.07.2017 00:10
НЕЗНАЮ КАК ЕВРЕЯМ НО ЖИДАМ ТОЧНО НАДО КЛЕЙМО НА ЛБУ ЖИД А ИХ ХОЛУЯМ ДОБРОЫОЛЬНЫМ КЛЕЙМО РАБ ВЫЖИГАТЬ НА ЛБУ И СЗАДИ НА ШЕЕ!!Я СЕРЬЕЗНО Я БЫ НЕЗАДУМЫВАЯСЬ ВВЕЛ ТАКОЕ ПРАВИЛО НАЗВАЛ БЫ ДЫКРЕТ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОРУПЦИИ И СОЦИАЛЬНОГО ИЖДИВЕНЧЕСТВА!
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