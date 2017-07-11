Украина вводит для россиян особый порядок регистрации

Украинские власти объявили о скором введении системы предварительной электронной регистрации для въезжающих на территорию страны граждан России, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Он отметил, что на местных пунктах пересечения государственной границы к началу 2018 года будет подготовлена соответствующая техническая инфраструктура, с помощью которой будет фиксироваться переход границы гражданами России.

Турчинов также заявил, что в отношении россиян также будет действовать решение о биометрическом контроле на украинской границе.

- А вот знаете, совершенно не волнует, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Можно подумать, толпы россиян стучатся на границе Украины, мол, впустите! Вот точно медом там не намазано. Уважающему себя гражданину России там делать просто нечего, разве что крайняя нужда. Дел там никаких нет - украинские власти старательно пресекают любые деловые отношения с Россией, это у них теперь непатриотично. Патриотично клянчить деньги на западе. Отдых на Украине сомнительный - не ездим же мы на рыбалку в Сомали, хотя там въезд очень несложный. Родственников лучше к себе приглашать. Ну, секс туризм дешевый, но кроме приятных воспоминаний что ты привезешь на родину из страны, где медицины просто нет?.. Могут хоть чипирование объявить - безразлично. Не надо ездить туда, где тебе, мягко скажем, не рады.