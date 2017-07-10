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Московский листок

В Путинской России резко растут протестные настроения и количество выступлений

Опубликовано 10.07.2017 в разделе комментариев 1

кризис силовигархия классоваяненависть
В Путинской России резко растут протестные настроения и количество выступлений

Число социальных и политических протестов в России в апреле-июне выросло на 33% по сравнению с началом года. Об этом говорится в докладе "Россия в 2017 году: количество протестов растет", который подготовили эксперты Центра экономических и политических реформ. 

По данным центра, январе-марте в России было зафиксировано 284 протестных выступления. В апреле-июне - 378 протестных акций. Как рассказал РБК глава Центра Николай Миронов, главная причина, почему растет число протестов, в том, что проблемы, которые их вызывают, не решаются или решаются точечно. 

"Это предвыборная стратегия Кремля - решать вопросы точечно <...>. Но это не работает: например, рабочим в Нижнем Тагиле после прямой линии зарплату выплатят, а историю о забастовке шахтеров в Гуково как замалчивали, так и замалчивают", - сказал Миронов. 

РБК обращает внимание на то, что выводы Центра о росте протеста косвенно подтверждаются исследованиями "Левада-центра". Согласно одному из последних опросов, число людей, считающих, что в их городе возможны политические протесты, выросло - с 14% в феврале до 23% в июне.

Выбор вынужденных (в 1991-м их не спрашивали, меняя для них гражданство СССР на РФ) россиян лежит, почти как у животных, между бегством и нападелнием. При этом нападать надо стаей, а стай со внушительной численностью и организованностью, способных прогнать источник социальных бедствий из Кремля - не видно. Таким образом, если не нападение - то бегство...

Каждый десятый россиянин хотел бы переехать жить за границу, показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Хотя за три года доля желающих уехать уменьшилась с 13% до 10%, поклонники стратегии "пора валить" стали чаще предпринимать конкретные шаги к переезду (копить деньги, собирать информацию о выбранной стране, консультироваться со знакомыми-эмигрантами). Кроме того, увеличилось число респондентов, которые хотели бы уехать из России в ближайшие год-два: в 2016 году таковых было 7%, а сейчас - 17%. Осуществить переезд в течение ближайших трех-пяти лет готовы 12% россиян. 

Изменились и мотивы отъезда: если в прежние годы в качестве причины для эмиграции россияне чаще всего называли более высокий уровень жизни/зарплаты/пенсии/пособия, то сейчас респонденты чаще отмечают, что в других странах лучше социальная защищенность и стабильность, говорят о неудовлетворенности российским правительством и проводимой властями политикой. 

Более подходящий климат респонденты тоже считают немаловажной причиной для переезда, как и более высокий уровень культуры, соблюдение прав человека.

 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
**** написал 10.07.2017 23:19
Лучше бы опрашивали НЕ желающих сваливать - а по какой причине они остаются?!...
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