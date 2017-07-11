Глобализация до последнего русского

В студии Максима Калашникова – председатель правления Института динамического консерватизма, эксперт МЭФ Андрей Кобяков и директор Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ) Владимир Боглаев.
Странные впечатления от Питерского экономического форума. Почему участники либерального форума не верят официальным лицам РФ, сислибам? Странные российские либералы. Да и можно ли назвать этих мутантов либералами? Как они «вписывают» РФ в глобальные производственные цепочки: некоторые сравнения. В чем – истинные цели российских сислибов? Снова о протекционизме и активной промышленной политике.
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