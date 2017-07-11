Россия намерена выслать 30 американских дипломатов

Россия планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в России, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на в МИДе.

К таким мерам Москву подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря прошлого года. Не удалось решить этот вопрос и на прошедших переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге.

Издание отмечает, что после прошедших переговоров лидеров двух стран на саммите G20 стало ясно, что Соединенные Штаты не предоставили какого-либо плана по урегулированию сложившегося кризиса. Решение США, по словам источника, вынуждает Россию ответить зеркально — выслать около 30 работающих в России американских дипломатов и ввести ответные санкции в отношении собственности США в России. При этом в Москве отмечают, что не хотели бы принимать подобные меры, но оставить без ответа недружественные действия Вашингтона тоже не могут.

"Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", - пояснил собеседник издания.

По словам другого источника, под арест могут попасть посольская дача в Серебряном Бору и склад в Москве. При этом, по его данным, резиденцию «Спасо-хаус» и англо-американскую посольскую школу ограничительные меры не затронут.