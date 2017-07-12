В России случались хлебные бунты, соляные, медные, а теперь Подмосковье охватил мусорный бунт.

С начала месяца прошло уже 4 митинга с требованием отправить в отставку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который превратил год экологии в откровенный экоцид области.

Причина недовольства граждан кроется в том, область охватил теневой, криминальный бизнес на мусоре.

Полигоны ТБО, переполненные еще в бытность губернатора Громова, давно должны были быть закрыты.

Воробьев, к слову, обещал сделать это пока был ИО, однако в воцарением на губернаторский трон, обещанное не выполнил, а лишь ухудшил ситуацию на «мусорном фронте».

Теперь, мусор течет полноводной рекой в Московскую область не только из Москвы, но и из других областей.

На бумагах, как водится, все замечательно.

Имеются некие договоры, полигоны, работают безукоризненно.

А жители ропщут.

Активисты останавливают мусоровозы из других муниципалитетов, пытаясь доказать свою правоту, а их судят.

Показывают бумаги, что, полигоны перегружены и остаточная емкость отсутствует, а министр экологии Московской области Александр Коган, дает провластным СМИ интервью, а том, что полигоны работают законно.

Доходит до откровенного бандитизма, как это случилось в Чеховском районе, когда начальник местной полиции Андрей Большаков упрятал пожилую голодающую активистку в дурдом.

И опять никакой реакции.

Что остается гражданам?

Проводят митинги, чтобы публично рассказать о геноциде подмосковного населения, которое травят мусором.

Очередной митинг в Люберецком районе снова выявил новые преступления на мусорной ниве.

Теперь мусор с полигона «Кучино» в Балашихинском районе, закрытого президентом лично, перенаправили на полигон «Торбеево» в Люберецком.

До ближайших домов около 20 шагов. До ближайшего населенного пункта – полтора километра.

Высота мусорной кучи превышает десятиэтажный дом.

Люди умирают от онкологии и продолжают требовать от властей исполнения экологического законодательства, а также полномасштабного расследования всех преступлений.

А еще, кричат о необходимости внедрения раздельного сбора мусора и его сортировки и глубокой переработки. Гражданские активисты, единственные, кто об этом говорит.

А губернатор Воробьев продолжает лоббировать строительство кольца мусоросжигательных заводов вокруг Москвы, желая превратить область и саму первопрестольную в мусорный АД.

Четыре гиганта по проекту «Чистая страна» и 15 заводов поменьше.

Очередные требования председателю правительства РФ направлены. Подписи собраны. Заявления в правоохранительные органы разосланы.

Все, что возможно сделать в рамках правового русла – сделано!

Остается лишь митинговать!

«Воробьева в отставку!» - скандировала вся площадь.