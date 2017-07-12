В России случались хлебные бунты, соляные, медные, а теперь Подмосковье охватил мусорный бунт.
С начала месяца прошло уже 4 митинга с требованием отправить в отставку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который превратил год экологии в откровенный экоцид области.
Причина недовольства граждан кроется в том, область охватил теневой, криминальный бизнес на мусоре.
Полигоны ТБО, переполненные еще в бытность губернатора Громова, давно должны были быть закрыты.
Воробьев, к слову, обещал сделать это пока был ИО, однако в воцарением на губернаторский трон, обещанное не выполнил, а лишь ухудшил ситуацию на «мусорном фронте».
Теперь, мусор течет полноводной рекой в Московскую область не только из Москвы, но и из других областей.
На бумагах, как водится, все замечательно.
Имеются некие договоры, полигоны, работают безукоризненно.
А жители ропщут.
Активисты останавливают мусоровозы из других муниципалитетов, пытаясь доказать свою правоту, а их судят.
Показывают бумаги, что, полигоны перегружены и остаточная емкость отсутствует, а министр экологии Московской области Александр Коган, дает провластным СМИ интервью, а том, что полигоны работают законно.
Доходит до откровенного бандитизма, как это случилось в Чеховском районе, когда начальник местной полиции Андрей Большаков упрятал пожилую голодающую активистку в дурдом.
И опять никакой реакции.
Что остается гражданам?
Проводят митинги, чтобы публично рассказать о геноциде подмосковного населения, которое травят мусором.
Очередной митинг в Люберецком районе снова выявил новые преступления на мусорной ниве.
Теперь мусор с полигона «Кучино» в Балашихинском районе, закрытого президентом лично, перенаправили на полигон «Торбеево» в Люберецком.
До ближайших домов около 20 шагов. До ближайшего населенного пункта – полтора километра.
Высота мусорной кучи превышает десятиэтажный дом.
Люди умирают от онкологии и продолжают требовать от властей исполнения экологического законодательства, а также полномасштабного расследования всех преступлений.
А еще, кричат о необходимости внедрения раздельного сбора мусора и его сортировки и глубокой переработки. Гражданские активисты, единственные, кто об этом говорит.
А губернатор Воробьев продолжает лоббировать строительство кольца мусоросжигательных заводов вокруг Москвы, желая превратить область и саму первопрестольную в мусорный АД.
Четыре гиганта по проекту «Чистая страна» и 15 заводов поменьше.
Очередные требования председателю правительства РФ направлены. Подписи собраны. Заявления в правоохранительные органы разосланы.
Все, что возможно сделать в рамках правового русла – сделано!
Остается лишь митинговать!
«Воробьева в отставку!» - скандировала вся площадь.
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