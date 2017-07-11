Татарстану откажут в суверенитете

Администрация президента не собирается продлевать договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника и собеседника, близкого к администрации президента. Заключать новый договор, описывающий особые полномочия региона, в Кремле тоже не намерены.
Татарстан – единственный регион, до сих пор сохранивший «договорные» отношения с центром. Документ дает властям республики право выдавать паспорта с вкладышем «на государственном языке Республики Татарстан и с изображением государственного герба Республики Татарстан». Татарстан – единственный субъект, где ее глава называется президентом.
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Watcher написал 11.07.2017 10:27
все еще не хотите свободы и независимости? тлеете надежду что при ваших внуках ваш этнос исчезнет? трусость торжествует?
Что бы ваши предки сказали о вас? Или может они бы плюнули в ваши трусливые морды?
Оваоамьаивл написал 11.07.2017 10:16
Или таки прозрели?
Аааа - шаймийенышей хдей-то призрели и оне эту тюрьму народофф величественно презрели.
...ну да и херрр-то с име со всеми...
Внутренний лимитроф - зло абсолютное.
La Terrible написал 11.07.2017 10:09
Чечне просьба подготовиться, али как?