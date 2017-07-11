Татарстану откажут в суверенитете

Администрация президента не собирается продлевать договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника и собеседника, близкого к администрации президента. Заключать новый договор, описывающий особые полномочия региона, в Кремле тоже не намерены.

Татарстан – единственный регион, до сих пор сохранивший «договорные» отношения с центром. Документ дает властям республики право выдавать паспорта с вкладышем «на государственном языке Республики Татарстан и с изображением государственного герба Республики Татарстан». Татарстан – единственный субъект, где ее глава называется президентом.