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Московский листок

Татарстану откажут в суверенитете

Опубликовано 11.07.2017 в разделе комментариев 3

Татарстану откажут в суверенитете

Администрация президента не собирается продлевать договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника и собеседника, близкого к администрации президента. Заключать новый договор, описывающий особые полномочия региона, в Кремле тоже не намерены.

Татарстан – единственный регион, до сих пор сохранивший «договорные» отношения с центром. Документ дает властям республики право выдавать паспорта с вкладышем «на государственном языке Республики Татарстан и с изображением государственного герба Республики Татарстан». Татарстан – единственный субъект, где ее глава называется президентом.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Watcher написал 11.07.2017 10:27
Ну что татарстанцы(с) (фраза принадлежит марионетке кремля - минниханнову в виду видимо поголовного уничтожения татар)
все еще не хотите свободы и независимости? тлеете надежду что при ваших внуках ваш этнос исчезнет? трусость торжествует?
Что бы ваши предки сказали о вас? Или может они бы плюнули в ваши трусливые морды?
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(без названия)
Оваоамьаивл написал 11.07.2017 10:16
Типо дозрели?
Или таки прозрели?
Аааа - шаймийенышей хдей-то призрели и оне эту тюрьму народофф величественно презрели.
...ну да и херрр-то с име со всеми...
Внутренний лимитроф - зло абсолютное.
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(без названия)
La Terrible написал 11.07.2017 10:09
Ну вот, началось... Видимо, ельцинские "суверенитеты" намерены востребовть взад, ибо нефиг! Монарх должен быть един во всех лицах (2018 грядет!).
Чечне просьба подготовиться, али как?
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