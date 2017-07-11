Красноярские депутаты подняли себе зарплату в два раза

Депутаты заксобрания Красноярского края на последней перед каникулами сессии подняли себе заработную плату в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном парламенте.

По его словам, данный законопроект депутаты уже приняли, также его подписал глава региона.

"Общая сумма в среднем повысится со 100 до 200 тысяч рублей. Однако само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет. Они пока не приняты. Когда это произойдет и произойдет ли, сложно сказать", - сообщил собеседник агентства.

Один из депутатов рассказал, что в первоначальном виде проект закона не предполагал повышения зарплаты, однако прямо перед сессией в документ внесли изменения. По его словам, многие голосовали за проект, который видели до сессии. По его словам, инициатором изменений стала группа парламентариев из "Единой России".