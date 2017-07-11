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Московский листок

"Бессмертный полк": Перепутали молодогвардейца и командующего фронтом

Опубликовано 11.07.2017 в разделе комментариев 1

"Бессмертный полк": Перепутали молодогвардейца и командующего фронтом
"Бессмертный полк": Перепутали молодогвардейца и командующего фронтом

На днях в Ростове-на-Дону на входе в реконструируемый сквер, расположенный на пересечении проспекта Стачки и улицы Тружеников, установили новую стелу, на которой указана надпись: «Сквер имени Сергея Тюленина».

Изначально сквер был назван в честь генерала Ивана Владимировича Тюленева. Этот факт отмечен на картах города 1986 и 1989 годов. На схеме хорошо читается название сквера - «им. И. В. Тюленева». Был ли сквер переименован в честь одного из молодогвардейцев или новое название - результат чьей-то ошибки, пока не известно.

В настоящее время на территории сквера идёт масштабная реконструкция. В её рамках обустраивают пешеходные аллеи, устанавливают новые фонари, лавочки и детскую площадку. Вот и  "реконструировали"...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
La Terrible написал 11.07.2017 10:05
Для современных дэбилов равнофигственно, "что Хакамада, что Торквемада, что трихомонада", а вы о каких-то высоких материях. Гоголя, Гегеля, Бебеля и Бабеля помним?
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