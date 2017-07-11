"Бессмертный полк": Перепутали молодогвардейца и командующего фронтом

На днях в Ростове-на-Дону на входе в реконструируемый сквер, расположенный на пересечении проспекта Стачки и улицы Тружеников, установили новую стелу, на которой указана надпись: «Сквер имени Сергея Тюленина».

Изначально сквер был назван в честь генерала Ивана Владимировича Тюленева. Этот факт отмечен на картах города 1986 и 1989 годов. На схеме хорошо читается название сквера - «им. И. В. Тюленева». Был ли сквер переименован в честь одного из молодогвардейцев или новое название - результат чьей-то ошибки, пока не известно.

В настоящее время на территории сквера идёт масштабная реконструкция. В её рамках обустраивают пешеходные аллеи, устанавливают новые фонари, лавочки и детскую площадку. Вот и "реконструировали"...