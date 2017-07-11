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Московский листок

СМИ: юрист из России обещала Трампу-младшему компромат на Клинтон

Опубликовано 11.07.2017 в разделе комментариев 0

СМИ: юрист из России обещала Трампу-младшему компромат на Клинтон

Юрист из России Наталья Весельницкая, с которой в 2016 году встречался старший сын американского президента Дональд Трамп-младший, заявляла о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон, сообщает издание New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, встреча Дональда Трампа-младшего и "близкого к Кремлю" юриста состоялась в июне прошлого года в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. На ней также присутствовали глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и зять американского президента Джаред Кушнер. Встреча была посвящена приостановленной программе усыновления детей из РФ гражданами США.

"Женщина (Наталья Весельницкая) заявила, что обладала информацией о том, что люди, связанные с Россией, занимаются финансированием кампании Клинтон. Ее заявления были размыты, неоднозначны и не имели никакого смысла. Никаких подробностей она не озвучила и даже не предлагала. Быстро стало ясно, что никакой значимой информации у нее нет", - цитирует New York Times Трампа-младшего.

По его словам, на встречу его пригласили через знакомых, и он не знал имени человека, с которым собирался переговорить. Он также отметил, что целью беседы с Весельницкой было обсуждение проблемы усыновления детей, а наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи".

Напомним, накануне информацию о встрече Трампа-младшего и Весельницкой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не знаем, кто это», — сказал он об адвокате.

 



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