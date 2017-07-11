Неизвестный открыл стрельбу в офисе на северо-востоке Москвы, есть жертвы

В офисном здании на северо-востоке Москвы мужчина застрелил женщину после чего покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, мужчина зашел в офис, расположенный на Алтуфьевском шоссе и застрелил женщину", — сказал собеседник агентства, отметив, что после этого злоумышленник покончил жизнь самоубийством.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения двух тел в здании на Алтуфьевском шоссе, не уточнив подробностей.