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Московский листок

Неизвестный открыл стрельбу в офисе на северо-востоке Москвы, есть жертвы

Опубликовано 11.07.2017 в разделе комментариев 0

Неизвестный открыл стрельбу в офисе на северо-востоке Москвы, есть жертвы

В офисном здании на северо-востоке Москвы мужчина застрелил женщину после чего покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, мужчина зашел в офис, расположенный на Алтуфьевском шоссе и застрелил женщину", — сказал собеседник агентства, отметив, что после этого злоумышленник покончил жизнь самоубийством.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения двух тел в здании на Алтуфьевском шоссе, не уточнив подробностей.

 



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